Startseite UpNano erhält Millionen-Investment: Internationaler Schub für Österreichs 3D-Druck-Technologie Pressetext verfasst von PRD am Fr, 2024-10-18 10:56. UpNano erhält Kapital für die Weiterentwicklung von High-End 2PP 3D-Druckern, Materialien und Dienstleistungen. Wien, Österreich 17. Oktober 2024 - Die UpNano GmbH (Wien, Österreich) gab heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Mio. EUR bekannt, die gemeinsam vom aws Gründungsfonds, Novacapital und IGO Innovation GmbH durchgeführt wird. Das neue Investment wird die Entwicklung der nächsten Generation der 2-Photonen-Polymerisations (2PP) 3D-Drucktechnologie durch UpNano zu einer Zeit beschleunigen, in der diese innovative Technologie zunehmend in industrielle Prozesse integriert wird. Der erfolgreiche Abschluss einer internationalen Finanzierungsrunde wird die technologische Führungsposition von UpNano auf dem globalen 2PP 3D-Druckmarkt weiter stärken. Bereits jetzt wird das Unternehmen von vielen als Hersteller der leistungsfähigsten 2PP 3D-Drucker auf der Welt angesehen. Die zusätzliche Investition wird UpNano nun in die Lage versetzen, diese Position weiter auszubauen, indem es den Markteintritt seiner 2PP 3D-Drucker der nächsten Generation vorbereitet und gleichzeitig die internationale Marktdurchdringung seiner bestehenden NanoOne-Druckerserie beschleunigt. Der 2PP-3D-Druck bietet eine unvergleichliche Präzision und ermöglicht die Herstellung komplizierter Strukturen im Mikro- und Nanobereich mit außergewöhnlicher Detailgenauigkeit. Die Möglichkeit, komplexe Geometrien in einer breiten Palette von Materialien herzustellen, ist oftmals Grundlage aktueller Fortschritte in Biomedizin, Elektronik und Photonik. Ganz generell hat der 2PP 3D-Druck das Potenzial Industrien zu revolutionieren, indem es neue Anwendungen in der Medizintechnik, der Gewebezüchtung, der Medikamentenverabreichung und bei elektronischen und optischen Hochleistungsgeräten ermöglicht. In diesem wettbewerbsintensiven Bereich bietet UpNano Lösungen an, die die höchste Auflösung und Toleranz von 2PP mit einer unübertroffenen Druckgeschwindigkeit kombinieren, was zu der leistungsstärksten 2PP 3D-Druckerserie auf dem Markt führt. Die hochmodernen, hochauflösenden 3D-Drucksysteme der NanoOne-Familie ermöglichen eine skalierbare Produktion von innovativen Designs. Die aktuelle Investition kommt nun vom aws Gründungsfonds, einem renommierten Risikokapitalfonds, der von der Republik Österreich unterstützt wird, von NovaCapital, einer italienischen Investmentholding, und von IGO Innovation, dem Start-up-Investmentarm von IGO Industries. ILUM Tec, ein bestehender Hauptinvestor in der? UpNano, ist dem Konsortium ebenfalls als Co-Investor beigetreten. „Wir freuen uns, mit unserer Beteiligung an UpNano Teil eines der innovativsten Unternehmen Österreichs zu sein, das bereits in der Frühphase seines Bestehens beachtliche Markterfolge erzielt hat. UpNano leistet einen großartigen Beitrag zur raschen Entwicklung der Hochtechnologie von der universitären Forschung bis zur Marktreife und zum weltweiten Vertrieb“, so Markus Jandrinitsch, Geschäftsführer des aws Gründungsfonds. Carlo Germano Ravina, Geschäftsführer von NovaCapital, stimmt dem zu und ergänzt: „Unser Portfolio besteht aus weit über 30 Technologieunternehmen, die wir mit Geld und Know-how unterstützen. Wir sind Unternehmer und Manager mit umfangreichen Erfahrungen und Verbindungen in technologieorientierten Branchen. Mit dieser Kombination glauben wir dazu beitragen zu können, dass UpNano den 2PP 3D-Drucksektor innovativ revolutioniert in dem endlich die Lücke zur industriellen Serienproduktion geschlossen wird.“ Iris Ortner, CEO von IGO Innovation, fügt hinzu: „UpNano hat schon sehr früh die Technologieführerschaft auf dem Markt für hochpräzisen 3D-Druck erlangt und konnte diese Position seither verteidigen. Jetzt, wo die Industrie beginnt, diese leistungsstarke Technologie in ihre Produktionsprozesse zu integrieren, glauben wir, dass es der richtige Zeitpunkt ist, UpNano mit einer soliden finanziellen Position für die weitere Marktdurchdringung und die innovative Forschung und Entwicklung auszustatten, die zu einem Markenzeichen des Unternehmens geworden ist.“ „Wir freuen uns, dass unsere bestehende Technologie, unsere IP-Position und unsere Marketingstrategie von erfahrenen Investoren extern evaluiert wurden“, sagt Bernhard Küenburg, CEO von UpNano, “und dass sie sich über das große Potenzial unseres Unternehmens einig sind. Das neue Investment in Höhe von 7 Mio. Euro sowie die langjährige Erfahrung unserer Investoren in der Unterstützung junger und erfolgreicher Unternehmen auf ihrem Wachstumspfad sind ein großer Gewinn für UpNano“. UpNano stellt derzeit sein Portfolio an Druckern, Materialien und Dienstleistungen auf der µTAS in Montreal, Kanada, vom 13. bis 17. Oktober vor. Auf der formnext vom 19. bis 22. November 2024 in Frankfurt wird das Unternehmen seine neueste Innovation vorstellen, die neue Maßstäbe im 2PP 3D-Druck setzen wird. Bilder auf Anfrage erhältlich oder Bilder verfügbar unter: https://www.upnano.com/industry-groups-invest-in-high-performance-2pp-3d... Über UpNano (2024)

UpNano ist ein in Wien (Österreich) ansässiges High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von hochauflösenden 3D-Druckern spezialisiert hat. Die Systeme basieren auf dem Prinzip der 2-Photonen-Polymerisation und bieten branchenführende Geschwindigkeit und Auflösung unter 0,2 µm. UpNano ist bestrebt, seinen Kunden ein ganzheitliches Paket aus Hardware, Software und optimierten Druckmaterialien für die Herstellung von polymeren Mikroteilen sowie die einzigartige Möglichkeit des Bioprinting in einer nativen Zellumgebung zu bieten. Mit der Spitzentechnologie von UpNano können Objekte in Größen vom Submikrometer- bis in den Zentimeterbereich und mit einer Höhe von bis zu 40 mm gedruckt werden - in bisher unerreichter Zeit und Präzision. Über IGO Innovation

IGO Innovation mit Sitz in Innsbruck, Österreich, ist der Investmentarm von IGO Industries, einer international tätigen und hochspezialisierten Technologiegruppe, die in den Bereichen technische Gebäudeausrüstung und Industrieanlagenbau führend ist. Über NovaCapital

NovaCapital ist eine italienische Holdinggesellschaft, die von der Merloni Holding kontrolliert wird. Sie investiert in innovative B2B-Unternehmen in Italien, Europa und den USA und legt dabei großen Wert auf Beziehungen zu Unternehmern, Innovation und Unternehmenswachstum. Im Bereich Risikokapital konzentriert sich NovaCapital auf die Bereiche Energiewende, neue Materialien, Kreislaufwirtschaft, industrielle Automatisierung und B2B SaaS. Über den aws Gründungsfonds

Der aws Gründungsfonds ist ein österreichischer Risikokapitalfonds mit einem Fondsvolumen von rund 70 Millionen Euro. Als Investor begleiten wir Startups von der ersten Wachstumsphase über nachfolgende Finanzierungsrunden (Series A/B) bis hin zum Exit. Wir verstehen uns als langfristiger, stabiler Partner mit einem Hands-on-Ansatz, der den Gründerteams aktiv als Sparringspartner zur Seite steht. Seit 2013 haben wir mit unserem Vorgängerfonds und in Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Co-Investoren mehr als 500 Millionen Euro in über 45 Investments investiert und zahlreiche Exits erfolgreich realisiert. Kontakt UpNano

Viktoria Gruber

Communication Manager

Modecenterstrasse 22, D36

1030 Wien, Österreich

M +43 –699 1770 66 45

E viktoria.gruber@upnano.com

W https://www.upnano.com

L www.linkedin.com/company/upnano Textredaktion & Versand

PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung

Dr. Barbara Bauder-Jelitto

Kollersteig 68

3400 Klosterneuburg, Österreich

M +43 (0) 664 1576 350

E bauder@prd.at

L https://www.linkedin.com/company/prd-public-relations-für-forschung-bildung

W http://www.prd.at/ Über PRD Komplettes Benutzerprofil betrachten