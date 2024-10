Startseite SNP: Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal - Erneute Anhebung der Jahresprognose 2024 Pressetext verfasst von prmaximus am Do, 2024-10-17 11:30. Heidelberg, 16. Oktober 2024 - SNP, weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnete nach vorläufigen Zahlen auch im dritten Quartal 2024 eine herausragende Geschäftsentwicklung: Das Unternehmen steigerte den Auftragseingang um 24 % auf rund 75 Mio. EUR, verglichen mit 60,2 Mio. EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte im selben Zeitraum um 24 % auf etwa 67 Mio. EUR zu, gegenüber 54,1 Mio. EUR im dritten Quartal 2023. Auch das EBIT verbesserte sich deutlich und stieg von 4,8 Mio. EUR im Vorjahr auf ca. 8 Mio. EUR, was einer EBIT-Marge von rund 12 % entspricht (Vorjahr: 8,9 %). Auf Neunmonatssicht lag der Auftragseingang entsprechend bei rund 210 Mio. EUR (9M 2023: 169,6 Mio. EUR), der Umsatz bei etwa 183 Mio. EUR (9M 2023: 149,6 Mio. EUR) und das EBIT erhöhte sich signifikant auf ca. 20 Mio. EUR (9M 2023: 8,3 Mio. EUR). Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: "Nach den Rekordergebnissen im ersten Halbjahr freuen wir uns, das beste dritte Quartal unserer Firmengeschichte berichten zu dürfen. Wir sind sehr zufrieden mit der Marktreaktion auf unsere Kyano-Plattform und weiterhin sehr dankbar, dass mehr und mehr Kunden und Partner ihr Vertrauen in SNP setzen. Wir machen greifbare Fortschritte bei allen strategischen Kernthemen - wir skalieren über unser Ökosystem, wachsen in den wichtigsten internationalen Märkten und unterstützen immer mehr Unternehmen dabei, effizient, schnell und risikofrei nach ,RISE with SAP zu migrieren. Wir sind zufrieden mit der aktuellen Unternehmensentwicklung, freuen uns auf einen erfolgreichen Abschluss des Geschäftsjahres und blicken weiterhin zuversichtlich in die Zukunft." Auf Basis der sehr positiven Geschäftsentwicklung und der anhaltenden Marktdynamik hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2024 erneut angehoben. Die Umsatzprognose wird auf 240 Mio. EUR bis 250 Mio. EUR erhöht (bisherige Prognose: 225 Mio. EUR bis 240 Mio. EUR). Das EBIT wird entsprechend in einer Bandbreite von 21 Mio. EUR bis 25 Mio. EUR erwartet (bisherige Prognose: 16 Mio. EUR bis 20 Mio. EUR). Für den Auftragseingang wird unverändert eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang / Umsatzerlöse) von größer als eins prognostiziert. SNP wird die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2024 am 7. November 2024 veröffentlichen. SNP Schneider-Neureither & Partner SE

