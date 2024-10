Startseite Finanzminister in Niedersachsen Herr Gerald Heere erteilt keine Auskunft zur Befreiung von der Steuer Pressetext verfasst von Pirat3002 am Di, 2024-10-15 19:01. Wie kürzlich erfahren, äußern sich im Internet Justizgeschädigte im Justizspiegel, über ihre Erlebnisse mit der Justiz im Demokratischen Rechtsstaat. Persönlich vorzulegen! Nur per Fax: (0511) 120 80 60 - am 15. Oktober 2024 um 19:48 Uhr übermittelt Niedersächsisches Finanzministerium

z.H. des Finanzministers

Herrn Gerald Heere

Am Schiffgraben 10 30159 Hannover 2te und letzte Erinnerung! St.- Nr. 57/201/Wv- R- für die xxxxxx

und St.-Nr. 57/124/02xxx

Richterliche Steuerbefreiung des FG-Hannover zum Az. 16 V 10089/03 Sehr geehrter Herr Minister, mit größter Verwunderung nimmt der Unterzeichner und Geschädigte zur Kenntnis, dass sich das Bundesland Niedersachsen zu diesen unglaublichen Rechtsvorgängen, auch verbunden mit der Schädigung der Umwelt und des Klimas seit 1995, nicht äußern will oder sogar kann? Dass das Strafverfahren des AG-Verden Az. 4 Cs 427/01 und gemäß § 369/370 AO i.V. mit § 53 StGB wegen Verfahrensfehler eingestellt wurde, ist bei den seit 2004 vorliegenden amtlichen Beweismitteln eine reine staatliche Schutzbehauptung. Da die ihrem Ministerium fachaufsichtlich unterliegende Behörde (FA-Hannover) seit dem Jahre 2008 meinen Anwälten die Akteneinsicht über den/die Anstifter zu diesem damaligen Strafverfahren verweigern, ist durch die Löschung aller meiner Steuersignale beim Finanzamt Delmenhorst und in 2002, noch immer der dringende Verdacht von schweren Straftaten gegen die AO sowie die Strafgesetzgebung gegeben. Am 22. März 2011, neun Jahre nach der bis heute ungesühnten Straftat, erklärte die FA-Chefin der Steuerfahndung Hannover schriftlich, dass diese nicht im Besitz meiner Firmen-Postbankbelege aus 1992-1996 war. Dieses war das schriftliche Eingeständnis des Bundeslandes Niedersachsen die Richter am AG-Verden, am LG-Verden sowie am OLG-Celle vorsätzlich und bandenmäßig gemäß § 344 StGB, i.V. mit § 129 Abs. 1 StGB angelogen zu haben. Hochachtungsvoll