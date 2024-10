Startseite Der König von Marokko dankt Frankreich und den Vereinigten Staaten für ihre ausdrückliche Unterstützung der Marokkanität der Sah Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-14 09:56. König Mohammed VI. hielt am Freitag, den 11. Oktober, in Begleitung des Kronprinzen Moulay El Hassan und des Prinzen Moulay Rachid eine Rede vor dem Parlament, um die erste Sitzung des vierten Legislativjahres der elften Legislaturperiode zu eröffnen.

König Mohammed VI., der die entscheidende Rolle der Sahara für Marokko betonte, drückte seine Dankbarkeit gegenüber Frankreich und den Vereinigten Staaten, beide ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, für ihre ausdrückliche Unterstützung der Souveränität Marokkos über die Sahara aus. Der Monarch lobte auch die arabischen und afrikanischen Nationen, die Konsulate in Layoune eröffnet hatten. Der König hob außerdem die sozioökonomische Entwicklung der südlichen Regionen hervor, die durch strategische Projekte wie die Gaspipeline Marokko-Nigeria veranschaulicht wird.

König Mohammed VI. brachte zu Beginn seiner Rede seine Freude darüber zum Ausdruck, sich an die Parlamentarier und durch sie an alle marokkanischen Institutionen und Bürger zu wenden, um die Entwicklung der Frage der marokkanischen Sahara, einer nationalen Sache von größter Bedeutung für alle Marokkaner, zu erörtern.

Der König erinnerte an sein seit seiner Thronbesteigung bestehendes Engagement, von einer traditionellen Handhabung dieser Frage zu einer proaktiveren und innovativeren Dynamik im In- und Ausland überzugehen. Dieser durch eine klare Vision gestärkte Kurswechsel hat es Marokko ermöglicht, seine historischen Rechte auf die Sahara trotz eines komplexen internationalen Kontexts wirksam zu verteidigen.

In der Rede wurde die ausdrückliche Unterstützung Frankreichs, insbesondere durch Präsident Emmanuel Macron, für die Souveränität Marokkos über die Sahara und die Autonomie-Initiative als Lösung für den Konflikt gewürdigt. Diese Haltung sowie die anderer einflussreicher Länder wie der Vereinigten Staaten stärkt die Legitimität der marokkanischen Forderungen und ist Teil der Bemühungen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, eine politische Lösung zu erreichen.

Der König brachte auch seine Dankbarkeit gegenüber den arabischen und afrikanischen Bruderstaaten zum Ausdruck, die Konsulate in Layoune eröffnet haben, die Konsulate in Layoune und Dakhla eröffnet haben und die wirtschaftlich mit den südlichen Provinzen Marokkos zusammenarbeiten. Diese Dynamik fördert die lokale Entwicklung und stärkt die strategische Rolle der marokkanischen Sahara als Brücke zwischen Marokko und dem Rest Afrikas.

Trotz dieser Fortschritte rief der König dazu auf, wachsam zu bleiben und die Mobilisierung aufrechtzuerhalten, um zögernden Ländern die marokkanischen Rechte an der Sahara zu erklären. Er rief auch zu einer besseren Koordination zwischen den nationalen und parlamentarischen Instanzen auf, um die Unterstützung für die Autonomie-Initiative zu erhöhen.

Der Monarch lobte auch die Bemühungen der nationalen Diplomatie, der Institutionen und aller Marokkaner, einschließlich seiner saharauischen Bürger, zur Verteidigung der territorialen Integrität des Landes.

Der Monarch schloss seine Rede mit der Feststellung, dass Marokko in seiner Position beständig und dem Geist der Offenheit gegenüber seinem maghrebinischen und regionalen Umfeld treu bleiben und so zur gemeinsamen Entwicklung der Völker der Region sowie zu ihrer Sicherheit und Stabilität beitragen werde.

