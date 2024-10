Startseite Mit dem feurig-coolen "Feuer & Eis" Feiertagsprogramm im Kandima Maldives ins neue Jahr starten! Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-10-11 10:00. Weihnachts und Silvester sind im Kandima Maldives echte Highlights. Das Kandima Maldives, die koole Lifestyle(Desti)Nation im Indischen Ozean, ist schon immer für seine Unkonventionalität bekannt. Vom 22. Dezember 2024 bis zum 7. Januar 2025 sprühen beim "Feuer & Eis". Feiertagsprogramm im Kandima Maldives jetzt nur so die Funken. Während beim BBQ Shack am Breeze Beach die die Kohlen glühen, geht es bei der Frozen Glow Party deutlich kooler zu. Der Höhepunkt: das Neujahrs Gala-Dinner und die anschließende ultimative Fire & Ice Silvester Party mit mega Over Water-Feuerwerk mit heißen Sounds, eisgekühlten Drinks und viel Action. Im Kandima feiert man bis zum Sonnenaufgang ins neue Jahr. Schon vor Weihnachten startet die Party-Saison im Kandima mit der Xmas White Party und der legendären Feuershow. Wer nicht für "Stille Nach, Heilige Nacht" zu haben ist, der kann auch bei der ultra koolen White Party die Hüften schwingen oder die Nacht bei der Groovy Latine Fire Night durchtanzen. Für jeden Tag hat sich das Kandima eine neue Party-Idee einfallen lassen, sodass die Zeit zwischen den Jahren garantiert nicht langweilig wird. Naschkatzen können ihr kulinarisches Wissen beim Chocolate & Whisky Pairing in der Adults only Forbidden Bar verfeinern und ganz neue Geschmackskombinationen kennenlernen. Genauso lecker geht es auch beim Fire & Ice Cocktail Mixology Workshop zu, bei dem Feuer und Eis die Geschmacksknospen kitzeln. Im esKape Spa wurden besondere Treatments ausgearbeitet, bei denen mit angenehmer Hitze und Kälte gearbeitet wird. Bei der Hot Stone-Massage relaxen die Muskeln bei der wohligen Wärme und Eisbäder geben dem Immunsystem einen richtigen Kick. Für die kleinen VIPs lockt eine spielerische Welt aus Feuer und Eis mit einer großen Fire & Ice Kids' Party, einer heißen Schatzsuche, coolen Weihnachtsfilm-Abenden unter dem Sternenhimmel und die Kids können ihren eigenen Weihnachtsbaum basteln. Am 25. Dezember entsteigt der Weihnachtsmann dann am 3 km langen Sandstrand den Fluten. Das Kandima ist übrigens das familienfreundlichste Resort auf den Malediven und verfügt über den größten Kids Club, dem Kandiland. Und alle, die noch kein Geschenk haben, können im Kandima wunderbar einzigartige und vor allem persönliche Geschenke kreieren. So wird Weihnachten ein festlicher Seifen-Workshop angeboten, oder es können herrliche Aromatherapie-Duftkerzen gefertigt werden. Das KULA Art Studio steht kreativen Gästen offen, die gerne ein Kunstwerk malen wollen und bei den String Art Workshops am Smoked Beach können ganz besondere Andenken für die Liebsten gefertigt werden. Wer von den Malediven jemand zu Hause beschenken will, kann selbst das ohne Probleme. Das Adopt a Coral-Programm erlaubt es für seine Liebsten, eine Koralle zu adoptieren, über deren Entwicklung man über Jahre hinweg auf dem Laufenden gehalten wird. Preise ab 670 Euro pro Nacht für 4 Personen mit Halbpension im familienfreundlichen Sky Studio. Mehr Informationen zum Fire & Ice Feiertagsprogramm unter: https://kandima.com/en/festive Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Kandima Maldives

