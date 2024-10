Startseite ARAG Kinderbuch zum Grundgesetz Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-10-10 09:58. ARAG Kinderbuch zum Grundgesetz: Kampagne mit 75 Influencern 75 ausgewählte Influencer aktiviert der Düsseldorfer Versicherungskonzern ARAG - passend zum 75-jährigen Geburtstag des deutschen Grundgesetzes - und wirbt damit speziell in jungen Zielgruppen für unsere Verfassung. Aufhänger ist das von der ARAG herausgegebene Buch "Der allerbeste Spielplatz der Welt" des renommierten Düsseldorfer Kinderbuchautors und -illustrators Martin Baltscheit. Die Nachfrage war so groß, dass die Auflage innerhalb kürzester Zeit komplett vergriffen war. Die gerade laufende Influencer-Kampagne aktiviert 75 ausgewählte Creator aus den Bereichen Bildung und Elternschaft, die eine speziell designte und limitierte ARAG Kinderbuch-Box erhalten. Davon sind einige wenige Partnerschaften bezahlt. Unter ihnen befanden sich bekannte Influencer wie Karo Kauer, Tina Ruthe und Basti & Flori von "2_papas". Der Großteil der Influencer erhielt die kreative ARAG Kinderbuch-Box ganz ohne die Verpflichtung, Inhalte zu erstellen. Umso erfreulicher war die Resonanz: Innerhalb kürzester Zeit haben viele der kontaktierten Influencer über das Buch berichtet und das wichtige Thema Grundgesetz in ihren Communities thematisiert. Für die Influencer-Communities hatte die ARAG 750 Exemplare zur Verfügung gestellt - diese waren bereits nach zwei Tagen komplett vergriffen. "Wir sind der festen Überzeugung, dass wir uns als weltweit führender Rechtsschutzanbieter für unsere Demokratie und damit für die Zukunft unserer Kinder in Frieden und Freiheit einsetzen müssen. Unser Grundgesetz ist die Grundlage dafür", sagt Kathrin Köhler, Chief Sustainability Officer der ARAG SE. "Dass dies bunt, unterhaltsam und für Kinder und deren Eltern gleichermaßen relevant sein kann, beweist unser Kinderbuch. Wir freuen uns sehr, wie positiv die Creator mit ihren Communities auf das Engagement unserer Marke und auf das Thema an sich reagieren", erläutert Jakob Muziol, Abteilungsleiter Marketing der ARAG. Die Aktivierung ist auf Instagram und TikTok zu sehen.

"Seit der Gründung vor knapp 90 Jahren machen wir uns bei der ARAG für Chancengleichheit vor dem Gesetz stark. Daher ist es uns auch ein besonderes Anliegen, dass Kinder schon früh verstehen, welche eigenen Grundrechte sie haben und wie wichtig der einfache Zugang zum Recht ist, für den wir stehen", erläutert Dr. Renko Dirksen, Vorstandssprecher des Rechtsschutzversicherers ARAG SE die Hintergründe für die Herausgabe des Kinderbuchs zum Grundgesetz. "Der allerbeste Spielplatz der Welt" wurde im Juli der Öffentlichkeit vorgestellt und ist durch eine hohe Nachfrage bereits komplett vergriffen. Weitere Informationen zum Kinderbuch über www.arag.de/kinderbuch (https://www.arag.com/de/nachhaltigkeit/kinderbuch/). Ein Download-Foto der Influencer-Box steht auf der Unternehmensmeldungsseite (https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00708/) bereit. Beispiele von veröffentlichten Reels finden sich hier: Britta Kiwit (https://www.instagram.com/reel/DAGDVv0sGjA/?utm_source=ig_web_copy_link), Salome Selah (https://www.instagram.com/reel/DAloZZIt2Xz/?igsh=NDl5YXd0b2duNmdu), 2_papas (https://www.tiktok.com/@2_papas/video/7418994511193378081)

