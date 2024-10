Startseite Risk-BOT startet innovative Informationskampagne Pressetext verfasst von MeetLobby am Mi, 2024-10-09 06:25. Risk-BOT revolutioniert Versicherungsbranche mit KI-gesteuerter Informationskampagne Durch einen Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) bringt Risk-BOT, unter der Leitung des Versicherungsexperten Roland Richert, eine neue Informationskampagne auf den Markt. Diese Kampagne soll mehr Personen zu günstigeren Versicherungsbedingungen mit neuartigen, auf die individuelle Lebenssituation zugeschnittenen Angeboten erreichen. Künstliche Intelligenz und Individualisierung der Angebote bei Risk-BOT Risk-BOT ist ein Vorreiter wenn es um die Integration von künstlicher Intelligenz in die Versicherungsbranche geht. Die klare Vision besteht dabei in der Erschaffung von maßgeschneiderten Versicherungsangeboten dank der KI-basierten Risikobewertung. Dieser innovative Ansatz ermöglicht eine tiefere und präzise Übersicht in den jeweiligen Lebenssituationen der Kunden, um ein möglichst personalisiertes Angebot zu entwickeln. "Hierbei nutzen wir Künstliche Intelligenz als optimales Instrument zur Risikobewertung, um unseren Kunden individuell zugeschnittene Versicherungen anzubieten", so Roland Richert. Risk-BOT's Informationskampagne und die Kundenwünsche im Fokus Mit der neuartigen Informationskampagne möchte Risk-BOT gezielt auf die wachsenden Bedürfnisse der Kunden nach maßgeschneiderten Angeboten eingehen. In einer Zeit in der das Angebot an Versicherungsprodukten stetig wächst und immer unübersichtlicher wird, positioniert sich Risk-BOT durch diesen innovativen Ansatz in der vordersten Linie. Die Informationskampagne, die viel mehr als eine gewöhnliche Werbeaktion ist, wird dafür sorgen, dass vollkommene Transparenz für die Kunden, Medien und Öffentlichkeit geschaffen wird. Roland Richert bestätigt: "Unsere Informationskampagne zielt darauf ab, eine größere Anzahl von Menschen zu günstigeren Versicherungsbedingungen in der privaten Haftpflichtversicherung zu versichern." In der heutigen Gesellschaft gelten Transparenz und die Kontrolle über die eigenen Daten als grundlegende Werte. Risk-BOT nimmt diese Prinzipien sehr ernst und setzt alles daran, um den Datenschutz und Vertraulichkeit der Kundendaten zu gewährleisten. Während des ganzen Prozesses der Risikobewertung werden die individuellen Daten der Kunden geschützt und nur für die benötigten Versicherungsangebote genutzt. Risk-BOT wurde von Roland Richert ins Leben gerufen, um Menschen besser zu informieren warum Versicherungslösungen auf die individuellen Lebenssituationen eines jeden zugeschnitten sein sollten. Mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz und ständigen Fortschritten in der Technologie, hat Risk-BOT das Ziel, jedem Menschen die Versicherungen zu finden, die wirklich relevant für sein Leben sind. Bei Risk-BOT steht der Mensch und seine individuellen Bedürfnisse immer im Fokus - denn jede Lebenssituation ist einzigartig und verdient eine individuelle Absicherung. Über MeetLobby Komplettes Benutzerprofil betrachten