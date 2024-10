Startseite Nach den Urteilen des EuGH bekräftigen die Hauptstädte Europas die Bedeutung ihrer strategischen Allianz mit Marokko Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-10-07 09:43. Am 4. Oktober 2024 bestätigte der Europäische Gerichtshof die Annullierung der Fischerei- und Landwirtschaftsabkommen zwischen der EU und Marokko. Obwohl diese Entscheidung als Reaktion auf einen Einwand der separatistischen Bewegung namens ''Front Polisario'' bezüglich der Zustimmung eines Teils der lokalen saharauischen Bevölkerung getroffen wurde, zeugt die darauf folgende einstimmige Reaktion der europäischen Hauptstädte von einem unerschütterlichen Engagement für die Aufrechterhaltung und Vertiefung der strategischen Partnerschaft zwischen der EU und dem Königreich Marokko, trotz der rechtlichen Herausforderungen, die ihr auferlegt wurden. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs

Der Europäische Gerichtshof hat über die Anfechtung der Frente Polisario bezüglich der Zustimmung des saharauischen Volkes zu den Abkommen mit Marokko entschieden. Diese Entscheidung wirft ein Schlaglicht auf die rechtlichen Herausforderungen, mit denen die EU konfrontiert ist. Die einhellige Reaktion der europäischen Hauptstädte verdeutlicht jedoch ihre Entschlossenheit, die strategische Partnerschaft mit Marokko fortzusetzen. Reaktion der Europäischen Kommission

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat gemeinsam mit Josep Borrell die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Marokko bekräftigt. Diese Initiative betont den Grundsatz 'pacta sunt servanda', der die Einhaltung bestehender Verpflichtungen hervorhebt. Die beiden Politiker rufen dazu auf, die Beziehungen zu vertiefen und neue Felder der Zusammenarbeit zu erschließen. Unterstützung durch die EU-Mitgliedstaaten

Mehrere Mitgliedstaaten, wie Ungarn, Belgien, die Niederlande und Finnland, haben ihr Engagement für die strategische Partnerschaft mit Marokko bekräftigt. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Stärkung der europäisch-marokkanischen Beziehungen und die Erzielung langfristiger Vorteile im Rahmen von Wirtschaftsabkommen, insbesondere in den Bereichen Fischerei und Landwirtschaft. Strategische und diplomatische Bedeutung

Die Tatsache, dass fast alle europäischen Länder ihr Engagement bekräftigt haben, verdeutlicht die strategische Bedeutung der Partnerschaft für die Stabilität des Mittelmeerraums. Die Mobilisierung in ganz Europa zeigt einen Konsens darüber, dass diese wichtige Achse, die Wirtschaft, Diplomatie und Sicherheit umfasst, aufrechterhalten werden muss. Dies legt den Grundstein für eine dauerhafte und mehrdimensionale Beziehung. Trotz der rechtlichen Herausforderungen, die sich aus der Entscheidung des EuGH ergeben, bleibt die Europäische Union der Aufrechterhaltung und dem Ausbau ihrer Beziehungen zu Marokko verpflichtet. Diese Partnerschaft wird als wesentlich für die Stabilität und den Wohlstand des Mittelmeerraums angesehen, was auch durch das Engagement der führenden Politiker der EU-Mitgliedstaaten unterstrichen wird.

