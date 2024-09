U.S. GoldMining durchschneidet 652,5 Meter mit 1,00 g/t Goldäquivalent in Oberflächennähe und bestätigt damit die Kontinuität de

Anchorage, Alaska - 30. September 2024 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-inc/ - freut sich, erste Untersuchungsergebnisse der ersten beiden Diamantkernbohrlöcher bekannt zu geben, die im Rahmen des Ende Juni 2024 begonnenen Bohrprogramms auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler (das "Projekt") in Alaska, USA, niedergebracht wurden. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse umfassen WH24-01, das in der Tagebaulagerstätte Raintree West gebohrt wurde, und die Wiedereinstiegserweiterung von Bohrloch WH23-03 in der Lagerstätte Whistler.

Höhepunkte:

- Lagerstätte Whistler: WH23-03, die Wiederaufnahme eines ersten Bohrlochs aus dem Jahr 2023, erweiterte den zuvor gemeldeten Mineralisierungsabschnitt weiter:

o Kontinuierlicher hochgradiger Kern von 652,5 Metern (m) mit 0,73 Gramm pro Tonne (g/t) Gold (Au), 0,16 % Kupfer (Cu) und 1,5 g/t Silber (Ag) bzw. 1,00 g/t Goldäquivalent (AuEq)* , von 7,0 m bis 659,5 m in der Tiefe;

o Außerdem enthielt es mehrere höhergradige Zonen, einschließlich:

§ 176,0 m mit 1,55 g/t AuEq aus 131,0 m Bohrloch; und

§ 57,0 m mit 1,36 g/t AuEq aus 575,0 m Bohrloch.

o Die gesamte mineralisierte Hülle umfasst 716,6 m Mineralisierung mit 0,68 g/t Au, 0,15 % Cu und 1,4 g/t Ag bzw. 0,93 g/t AuEq von der Oberfläche bis 717 m unter der Oberfläche.

- Das erste Bohrloch (gebohrt im Jahr 2023) enthielt einen zuvor gemeldeten Abschnitt von 547 Metern mit 1,06 g/t AuEq (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024).

- Tagebau Raintree: WH24-01 durchschnitt eine ausgedehnte porphyrartige Au-Cu-Ag-Mineralisierung

o 61,4 m mit 0,53 g/t AuEq aus 311 m Tiefe

§ einschließlich 41,0 m mit 0,61 g/t AuEq aus 321 m Tiefe; und

o Darüber hinaus sind schmale aderartige Au-Ag-Basismetall-Mineralisierungen vorhanden:

§ 4,0 m mit 0,78 g/t Au, 171,6 g/t Ag, 1,19 % Blei (Pb) und 2,53 % Zink (Zn) aus 249 m Tiefe.

o Die Lagerstätte Raintree ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen; weitere Bohrungen sind geplant, um das gesamte Ausmaß der Mineralisierung abzugrenzen.

- Das Unternehmen hat vor Kurzem seine Bohrsaison 2024 mit einem Gesamtbohrprogramm von mehr als 4.005 Metern für die Saison abgeschlossen.

* Die AuEq-Gleichungen werden in Übereinstimmung mit der Methodik berechnet, die in den technischen Berichten für das Projekt Whistler "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. September 2022, verfügbar auf dem Profil des Unternehmens unter www.sec.gov , und im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. September 2022, verfügbar auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca , beschrieben wird. Genauer gesagt: unter 10 g/t Ag: AuEq = Au + Cu*1,5733 + 0,0108*Ag, und über 10 g/t Ag: AuEq = Au + Cu*1,5733.

Tim Smith, Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, kommentierte: "Das Bohrprogramm 2023 ergab den längsten Bohrabschnitt einer beständigen Mineralisierung, der jemals auf dem Projekt verzeichnet wurde: 547,2 Meter mit 1,06 g/t AuEq in WH23-03. Wir sind sehr erfreut, dass wir diesen Abschnitt nun um weitere 100 Meter verlängern konnten, um den durchgängig mineralisierten Abschnitt innerhalb des hochgradigen Kerns der Lagerstätte Whistler auf 652,5 Meter mit 1,00 g/t AuÄq zu erweitern. Bei Raintree ergaben die Bohrungen sowohl eine porphyrische als auch eine aderartige Mineralisierung, die beide entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin offen sind und weitere Folgeexplorationen rechtfertigen. Ich möchte mich bei unseren professionellen und fleißigen Teams vor Ort bedanken, die das Explorationsprogramm 2024 sicher und ohne einen einzigen Zwischenfall mit Arbeitsausfall durchgeführt haben und die Arbeiten im Rahmen des Budgets und vor dem Zeitplan abgeschlossen haben."

2024 Bohrprogramm

Wie am 27. Juni 2024 berichtet, begann das Unternehmen mit Diamantkernbohrungen auf der Lagerstätte Raintree West, bevor es Anfang Juli zur Lagerstätte Whistler überging (siehe Abbildung 1).

Die erste bestätigende Infill-Bohrung bei Raintree West hatte zum Ziel, das geologische Modell zu erhellen und auch das Potenzial für eine Erweiterung der bestehenden Ressource zu ermitteln. Das Bestätigungsbohrloch WH24-01 wurde im Bereich der geschätzten Mineralressource gebohrt, die die Grubenhülle der Tagebaulagerstätte Raintree West begrenzt, mit dem Ziel, zusätzliche Informationen über den Stil, die Geometrie, die Kontinuität und die Kontrolle der darin enthaltenen Mineralisierung zu sammeln.

Die Bohrungen bei der Lagerstätte Whistler zielten darauf ab, die Gebiete mit hochgradiger Mineralisierung weiter abzugrenzen und in die Tiefe zu erweitern, wobei auf dem Erfolg des Bohrprogramms 2023 aufgebaut wurde. Zuvor wurde WH23-03 Ende Oktober 2023 in einer Tiefe von 600,2 Metern aufgrund von Winterfrost aufgegeben. Im Juli 2024 stieg unser Bohrunternehmen erneut in das Bohrloch ein und erweiterte die Kernproben auf 874,5 Meter Tiefe. Die porphyrartige Mineralisierung wurde im Bohrloch bis in eine Tiefe von 717 Metern durchteuft, wo sie auf karges Gestein am Rande des porphyrartigen Mineralsystems traf. Die Untersuchungsergebnisse von WH23-03 haben das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb des Kerns der hochgradigen Mineralisierung der Lagerstätte Whistler, die sich bis zur Oberfläche erstreckt und in der Tiefe weiterhin offen ist, weiter erhöht.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76995/30092024_DE_USGO_Whist...

Abbildung 1 - Übersichtskarte des nördlichen Abschnitts des Projekts Whistler (siehe Beilage), die die Lage der Gold-Kupfer-Silber-Lagerstätten Whistler und Raintree zeigt.

Diskussion der Bohrergebnisse

Whistler Deposit

Kombiniert man die Untersuchungsergebnisse sowohl des ursprünglichen Kerns, der im Jahr 2023 bis 600,2 m unterhalb des Bohrlochs gebohrt wurde, als auch des Wiedereinstiegs im Jahr 2024 und des Kerns, der bis 874,5 m unterhalb des Bohrlochs erweitert wurde, so ergab Whistler-Bohrloch WH23-03 einen Abschnitt von 716,6 m mit 0,93 g/t AuEq von knapp unterhalb der oberflächlichen Bodenbedeckung (0,41 m Tiefe) bis 717,0 m unterhalb des Bohrlochs. Die Gold-, Kupfer- und Silbermineralisierung war über die gesamte Länge des Abschnitts relativ konsistent, wobei mehrere Zonen mit hochgradigeren Mineralisierungen angetroffen wurden, darunter:

- 652,5 m mit 1,00 g/t AuEq, bestehend aus 0,73 g/t Au, 0,16 % Cu und 1,5 g/t Ag von 7,0 m Tiefe bis 659,5 m unterhalb des Bohrlochs. Dieser Abschnitt enthielt mehrere höhergradige Abschnitte

o 176,0 m mit 1,55 g/t AuEq aus 131,0 m Tiefe; und

o 49,5 m mit 1,10 g/t AuEq aus 373,5 m Bohrloch; und

o 57,0 m mit 1,36 g/t AuEq aus 575,0 m Bohrloch.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76995/30092024_DE_USGO_Whist...

Abbildung 2: Bohrplan der -Whistler-Lagerstätte mit aufgezeichneten Gold- und Kupferhistogrammen (links bzw. rechts; siehe Legende). Die Spuren der Bohrlöcher aus dem Jahr 2023, einschließlich des Wiedereinstiegs von WH23-03, der im Jahr 2024 abgeschlossen wurde, sind fett gedruckt (mit dem Präfix "WH23"). Die Bohrungen sind mit einer geologischen Interpretation des aufnehmenden Dioritporphyrs (Schnitt 200 Meter unter der Oberfläche) überlagert, um die Gesamtgeometrie der mineralisierten Porphyrphasen (helles Violett) und der schwachen bis nicht mineralisierten Porphyrphasen im Spätstadium (dunkleres Violett) zu veranschaulichen.

Die Lagerstätte Whistler befindet sich innerhalb der Whistler Intrusive Suite, einem Verbund aus Dioritstöcken und -gängen, die die Suite grob in eine frühe Main Stage Porphyry ("MSP"), eine spätere Intermineral Porphyry Suite ("IMP") und eine späte intrusive Phase, die als Late Stage Porphyry ("LSP") bezeichnet wird, unterteilt. Die Gold- und Kupfermineralisierung ist durch reichlich verstreute Sulfid- und Quarz-/Sulfidgang-Stockworks (einschließlich der klassischen porphyrischen diagnostischen A"-, B"-, D"- und M"-Adern) sowie durch eine kalihaltige Alteration gekennzeichnet, die in unterschiedlicher Weise von einer späteren phyllischen Alteration überlagert wird. Die MSP-Suite in der frühen Phase ist am stärksten alteriert, geädert und mineralisiert, während die IMP-Suite weniger stark alteriert und geädert, aber durchgehend mineralisiert ist und die späte oder nachmineralisierte LSP-Suite im Allgemeinen unter dem Cut-off-Gehalt liegt oder nicht mineralisiert ist. Darüber hinaus hat das technische Team des Unternehmens das Vorhandensein eines robusten Kerns mit höhergradiger Mineralisierung innerhalb der Lagerstätte identifiziert, der mit einer intensiven Alteration und B-Adern innerhalb von MSP im östlichen Teil der Intrusionssuite korreliert.

WH23-03 füllte einen Bereich mit zuvor spärlichen Bohrungen am südlichen Rand dieses "hochgradigen Kerns" auf, der eine entsprechende Ressourceneinstufung mit geringerer Zuverlässigkeit aufwies. WH23-03 wurde in einem steilen Winkel am südlichen Rand des hochgradigen Kerns gebohrt, um das Vertrauen in die Gehaltskontinuität zu verbessern und eine maximale Tiefeneindringung zu erreichen. Das Bohrloch wurde konzipiert, um eine potenzielle Erweiterung der Mineralisierung unterhalb der Basis der aktuellen, die Mineralressourcen einschränkenden Grubenhülle zu erproben. WH23-03 wies eine bemerkenswerte Beständigkeit der Mineralisierung innerhalb des hochgradigen Kerns auf, wobei eine nahezu kontinuierliche Mineralisierung von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 717 Metern angetroffen wurde, wo sie karges Gestein und LSP durchteufte. In der unteren Hälfte des Bohrlochs wurden Mineralressourcen durchteuft, die derzeit als abgeleitet klassifiziert werden, wodurch das Vertrauen in das geologische Modell gestärkt wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76995/30092024_DE_USGO_Whist...

Abbildung 3-Whistler-Lagerstätte, WH23-03, Querschnittsansicht.

Raintree West Deposit

WH24-01 war ein Bestätigungsbohrloch in der Tagebaulagerstätte Raintree West, das auf mögliche Erweiterungen der porphyrartigen und distalen (möglicherweise epithermalen) aderartigen Mineralisierung abzielte, die zuvor bei Bohrungen angetroffen wurden. Das Bohrloch sollte sich auch unterhalb der bestehenden Mineralressourcenschätzung erstrecken, die die Grubenhülle begrenzt, um das interpretierte Vorhandensein einer flach abfallenden Verwerfung zu erproben, die die oberflächennahen (Tagebau) und tieferen (unterirdischen) Teile der Lagerstätte Raintree West versetzen könnte.

Die Bohrungen bestätigten zwei Arten von Mineralisierungen:

1. Vorherrschend ist eine Porphyr-Mineralisierung, die A- und B-artige Adern und vereinzelte Mineralisierungen mit Diorit enthält.

- WH24-01 durchteufte 61,4 m mit 0,53 g/t AuEq, bestehend aus 0,36 g/t Au, 0,09 % Cu und 4,4 g/t Ag.

o Innerhalb dieses Abschnitts korrelieren erhöhte Blei- und Zinkwerte von 0,14 % Pb bzw. 0,39 % Zn mit der Überlagerung von späten Bleiglanz- und Sphalerit-haltigen Adern.

2. Porphyr-distale (möglicherweise epithermale) Adern, die reichlich Silber, Blei und Zink enthalten, mit variablem Gold und Kupfer. Im gesamten Bohrloch wurden mehrere Abschnitte festgestellt, darunter:

- 17,0 m mit 0,33 g/t Au, 0,07 % Cu, 42,0 g/t Ag, 0,33 % Pb und 0,75 % Zn, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von;

o 4,0 m mit 0,78 g/t Au, 0,22 % Cu, 171,6 g/t Ag, 1,19 % Pb und 2,53 % Zn.

WH24-01 lieferte die ersten orientierten Kerndaten innerhalb der Lagerstätte Raintree, deren strukturelle Daten analysiert werden, um künftige Iterationen des geologischen und des Ressourcenmodells zu verbessern und um eine mögliche Erweiterung der Mineralisierung zu erkennen. Sowohl die porphyrartige als auch die aderartige Mineralisierung bleiben entlang des Streichens und in der Tiefe im gesamten Gebiet Raintree offen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76995/30092024_DE_USGO_Whist...

Abbildung 4-Bohrplan der Tagebaulagerstätte Raintree West mit aufgezeichneten Gold- und Kupferhistogrammen (links bzw. rechts; siehe Legende). Die Spur von WH240-01 ist in Fettdruck dargestellt. Die Bohrungen sind mit einer geologischen Interpretation des Dioritporphyrs und des vulkanischen (Andesit-)Gesteins überlagert (Schnitt 200 Meter unter der Oberfläche), um die Gesamtgeometrie der mineralisierten Porphyrphasen (grün strukturierte Einheiten) zu veranschaulichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76995/30092024_DE_USGO_Whist...

Abbildung 5-Lagerstätte Raintree West, Querschnittsansicht WH24-01.

Tabelle 1 - Bohrabschnitte des Projekts Whistler aus dem Bohrprogramm 2024 (Stand: 30. September 2024), einschließlich der Abschnitte des gesamten Bohrlochs WH23-03, das im Jahr 2024 erneut gebohrt wurde und von 600,2 bis 874,5 m Tiefe reicht. Die fettgedruckten Abschnitte entsprechen jenen, die im Abschnitt "Highlights" oben gemeldet wurden.

Nummer der Bohrung Intervall Intervall Kernlänge Goldgehalt Kupfergehalt Silbergehalt AuEq BleigehaltZinkgehalt

von bis (m) (g/t) (%) (g/t) (g/t)* (%) (%)

(m)

(m)

WH23-03 0.41 717.00 716.59 0.68 0.15 1.40 0.93 - -

Einschließlich 7.00 659.46 652.46 0.73 0.16 1.50 1.00 - -

Einschließlich 131.00 307.00 176.00 1.24 0.19 1.66 1.55 - -

Und 373.50 423.00 49.50 0.92 0.10 1.82 1.10 - -

Und 441.00 457.00 16.00 1.03 0.20 1.64 1.36 - -

Und 480.00 501.00 21.00 0.80 0.35 2.11 1.37 - -

Und 523.00 539.00 16.00 0.83 0.30 1.14 1.31 - -

Und 575.00 632.00 57.00 1.07 0.17 1.18 1.36 - -

WH23-03 698.03 717.00 18.97 0.52 0.11 1.02 0.70

WH24-01 107.00 109.00 2.00 0.45 - 8.60 0.58 0.61 3.07

WH24-01 147.00 151.00 4.00 0.28 - 7.10 0.42 0.44 1.20

WH24-01 159.00 161.00 2.00 0.64 - 4.50 0.72 0.29 1.59

WH24-01 249.00 266.00 17.00 0.33 0.07 41.97 0.45 0.33 0.75

Einschließlich 249.00 253.00 4.00 0.78 0.22 171.55 1.12 1.19 2.53

WH24-01 280.60 300.00 19.40 0.31 - 1.81 0.38 0.12 0.40

Einschließlich 284.00 286.00 2.00 1.23 - 4.70 1.32 0.37 1.27

WH24-01 311.00 372.38 61.38 0.36 0.09 4.43 0.53 0.14 0.39

Einschließlich 321.00 362.00 41.00 0.41 0.11 5.43 0.61 0.15 0.49

Hinweis: Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte in WH24-01 wird auf zwei Drittel der Kernlänge geschätzt. Die Bohrung WH23-03 zielte darauf ab, die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung der Mineralisierung innerhalb des hochgradigen Kerns der Lagerstätte Whistler zu erproben; daher stellen die gemeldeten Kernlängen die neigungsabwärts verlaufende Kontinuität der Mineralisierung dar, geben jedoch nicht die tatsächliche Breite an.

* Die AuEq-Gleichungen werden in Übereinstimmung mit der Methodik berechnet, die in den technischen Berichten des Whistler-Projekts "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. September 2022, verfügbar auf dem Profil des Unternehmens unter www.sec.gov , und im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. September 2022, verfügbar auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca , beschrieben wird. Genauer gesagt: unter 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,5733 +0,0108Ag, und über 10g/t Ag: AuEq=Au + Cu*1,5733. In den AuEq-Berechnungen sind Pb und Zn nicht enthalten, da derzeit nicht bekannt ist, ob diese Metalle zurückgewonnen werden können.

Tabelle 2 - Koordinaten der Bohrlochkragen des Whistler-Projekts.

Nummer der Bohrung Östliche Nordende Meter Höhenlage (m über Tiefe (m) Azimut Dip (Abschlüsse) Status

Ausrichtung (UTM Zone dem (Abschlüsse)

18) Meeresspiegel)

Meter (UTM Zone 18)

WH23-01 518,782 6,871,260 886.0 467.87 140.80 - 49.0 Alle Tests erhalten

WH23-02 518,779 6,871,253 886.0 605.64 229.20 - 60.1 Alle Tests erhalten

WH23-03 518,776 6,871,253 886.0 874.50 189.20 - 82.9 Alle Tests erhalten

WH23-04 520,193 6,869,142 352.0 560.83 134.80 - 78.0 Alle Tests erhalten

WH24-01 520,494 6,871,260 497.0 445.77 14.63 -46.9 Alle Tests erhalten

WH24-02 518,452 6,871,362 849.0 716.30 135.43 -75.2 Anhängige Tests

WH24-03 518,746 6,871,335 859.0 961.9 309.69 -80.1 Anhängige Tests

WH24-04 518,680 6,871,248 876.0 832.20 185.85 -78.0 Anhängige Tests

WH24-05 520,495 6,871,258 497.0 777.85 184.37 -55.3 Anhängige Tests

Technische Informationen

Tim Smith, P.Geo., Chief Executive Officer von U.S. GoldMining, hat die Erstellung dieser Pressemitteilung überwacht und die darin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition im kanadischen National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Einzelheiten zur Mineralressourcenschätzung für das Gold-Kupfer-Projekt Whistler finden Sie im technischen Bericht "S-K 1300 Technical Report Summary Initial Assessment for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. September 2022, der im Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar ist, oder im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 Mineral Resource Estimate for the Whistler Project, South Central Alaska" mit einem Gültigkeitsdatum vom 22. September 2022, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Überprüfung der Daten

Für das Bohrkernentnahmeprogramm des Projekts Whistler wurden Proben aus dem NQ/HQ-Kern entnommen, indem der Bohrkern in zwei Hälften gesägt wurde, wobei eine Hälfte zur Probenaufbereitung an Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. (BV") in Fairbanks zur Probenaufbereitung und anschließend an das Analyselabor von BV in Vancouver (Kanada) zur Untersuchung geschickt wird. Die andere Hälfte des Kerns wird für zukünftige Zwecke vor Ort aufbewahrt. Die Probenlängen im Bohrloch betrugen im Allgemeinen 2,0 m, es sei denn, es wurden Proben entnommen, um geologische Kontakte zu berücksichtigen.

BV ist ein zertifiziertes kommerzielles Labor und ist unabhängig von U.S. GoldMining. Das Unternehmen hat ein Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm für die Entnahme und Analyse von Bohrkernproben implementiert, das Duplikate, mineralisierte Standards und Leerproben für jede Charge von Kernproben beinhaltet. Die Goldanalysen wurden mittels Bleisammel-Brandprobe mit AAS-Abschluss (FA430-Methode) auf 30 Gramm Testgewicht durchgeführt. Die Analysen von Kupfer, Silber und anderen unedlen Metallen (insgesamt 45 Elemente) wurden mittels 4-Säure-Aufschluss und ICP-MS-Analyse (MA200-Methode) mit einem Testgewicht von 0,25 Gramm durchgeführt.

Über U.S. GoldMining Inc.

U.S. GoldMining Inc. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekts Whistler konzentriert, das sich 105 Meilen (170 Kilometer) nordwestlich von Anchorage, Alaska, USA, befindet. Das Projekt Whistler besteht aus mehreren Gold-Kupfer-Porphyr-Lagerstätten und Explorationszielen innerhalb eines großen regionalen Landpakets von insgesamt etwa 53.700 Acres (217,5 Quadratkilometer).

Weitere Informationen, einschließlich hochauflösender Abbildungen, finden Sie unter www.usgoldmining.us .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

U.S. GoldMining Inc.

Alastair Still, Vorsitz

Tim Smith, Geschäftsführender Direktor

Gebührenfreies Telefon: 1-833-388-9788

E-Mail: info@usgoldmining.us

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"). Solche Aussagen beinhalten Aussagen bezüglich der Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Projekts, einschließlich geplanter zukünftiger Programme. Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "plant", schätzt" und "beabsichtigt" oder ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen von U.S. GoldMining und unterliegen inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind und bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die tatsächlichen Ergebnisse zukünftiger Explorationen möglicherweise nicht die Erwartungen bestätigen, dass die zugrunde liegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen variieren, dass die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen, Unfällen, Arbeitskämpfen und anderen Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt verbunden sind, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Erlaubnissen, Rechtsstreitigkeiten, andere Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken verbunden sind, und die anderen Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov und Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca . Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. U.S. GoldMining ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

