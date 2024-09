Die Kernkraft ist nachhaltig

Uranaktien sind "grüne" Aktien. Der Uranbedarf steigt und Anleger können sogar auf ein Royalty-Unternehmen setzen.

Der lange Abwärtstrend bei Uranaktien ist vorbei. Der Preis für Uran hat ordentlich zugelegt und etwa seit Mitte 2023 ist Uran und der Uranbergbaubereich wieder attraktiv. Die meisten Länder halten, auch wenn einige wenige ausgestiegen sind, an der Atomenergie fest, planen und bauen neue Kernkraftwerke. Denn der Energiehunger der Welt ist enorm und dabei sollen gleichzeitig CO2-Emissionen verringert werden. Den Wegfall fossiler Brennstoffe können die erneuerbaren Energien wie Wind-, Solar- und Wasserkraft nicht auffangen. Schaut man sich die Energiegewinnung aus der Kernkraft in europäischen Ländern an, steht Frankreich mit rund 69 Prozent an der Spitze, gefolgt von der Ukraine mit 55 Prozent. Die Slowakei und Belgien decken etwas mehr als 50 Prozent ihrer Energie ebenfalls mithilfe der Atomenergie. Das größte Wachstum in Sachen Atomkraftwerke liegt in China und Indien. Mehr als 200 Anlagen sollen dort entstehen. Laut Prognosen der Internationalen Energieagentur wird sich der Uranbedarf bis 2030 in etwa verdoppeln.

Investoren, die zögern auf ein einzelnes Uranunternehmen zu setzen, könnten mit Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalt... - glücklich werden. Denn dieses Unternehmen betreibt selbst keine Uran-Projekte, so dass das direkte Bergbaurisiko entfällt. Uranium Royalty besitzt Beteiligungen und verdient mit Lizenzgebühren und Streams. Wie für ein Royalty-Unternehmen typisch, finanziert die Gesellschaft die Uranprojekte anderer Firmen und zieht Gewinne aus dem, was die Partnergesellschaften erwirtschaften. Rund ein Viertel des weltweit produzierten Urans kommt aus Kanada.

Einer der nur etwa 50 Uranunternehmen umfassenden Urangemeinde ist in Kanada Cosa Resources - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/cosa-resources... -. Dessen Projekte liegen im an Uran reichen Athabasca Becken in Saskatchewan, ein Unternehmen, das man sich unbedingt einmal näher anschauen sollte. Schließlich bewegen sich die Kurse von Uranaktien deutlich mit dem Uranpreis.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Cosa Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cosa-resources-corp/ .) und Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de