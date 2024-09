Startseite Investor Magazin zu Condor Energies: Die Analysten heben den Daumen! Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-30 15:09. Die Aktie von Condor Energies fährt noch unter dem Radar vieler Investoren. Dabei ist das Energieunternehmen mit Aktivitäten in Zentralasien operativ auf Kurs. Die Analysten sind optimistisch. Ihre Kursziele liegen weiter über dem aktuellen Aktienkurs. Ausbau der Gasförderung in Usbekistan! Schon das ganze Jahr läuft die Aktie von Condor Energies (1,12 Euro; CA20676A1084) weitgehend seitwärts. Dabei hat das kanadische Unternehmen nun die Aktivitäten in Zentralasien ausgebaut. Zum einen wurden in Usbekistan im ersten Quartal Gasfelder vom staatlichen Energiekonzern übernommen. Dabei handelt es sich um produzierende Felder mit Gas und Kondensaten, die sich seit drei bis zehn Jahren im Betrieb befinden. Sie arbeiteten zuvor mit alter Sowjet-Technik und verloren jedes Jahr 20 bis 40 Prozent an Produktion. Mit moderner westlicher Technik aus Kanada wird dieser Umstand nun sukzessive behoben. Laut CEO Don Streu hat Condor Energies seit der Übernahme der Gasfelder bereits den Produktionsrückgang gestoppt. Das machte sich auch in den Zahlen bemerkbar. Im ersten Quartal betrug der Nettogewinn bereits 2,7 Mio. US-Dollar - obwohl nur im März produziert wurde. Nun will das Unternehmen die Ausbeute weiter erhöhen. Dieses Geschäft soll kontinuierlich Cashflows liefern. LNG-Projekte in Kasachstan: Gut für die Kasse und die Umwelt! Noch eine Nummer größer sind die Pläne von Condor Energies allerdings im Nachbarland Kasachstan. Dort will das Unternehmen in den Bereich Flüssiggas (LNG) expandieren. Dabei soll Erdgas auf -162 Grad Celsius in den geplanten Anlagen abgekühlt werden. Das Gas soll dann Diesel ersetzen, dass zum einen in Kasachstan teuer ist und zudem umweltschädlicher als Erdgas. Damit sollen dann Züge, Lkw und auch Schiffe fahren. Der Dieselanteil des Treibstoffs sinkt dann auf 30 Prozent, LNG stellt dann 70% dar. Kasachstan will ab 2028 nur noch Züge mit Wasserstoff oder Flüssiggas fahren lassen. Condor Energies hat hier bereits die Grundlagen gelegt. Bereits im Juli hat Condor Energies dazu die erste Vereinbarung mit Partnern unterschrieben. Aktuell geht das Unternehmen davon aus, dass die erste Anlage 800.000 Liter LNG pro Jahr produzieren wird und die Produktion 2026 starten soll. Nach der Inbetriebnahme der ersten Anlage soll sofort mit dem Bau weiterer Anlagen begonnen werden. Die Kostenschätzung für die erste Anlage liegt bei 35 Mio. US-Dollar. Zur Finanzierung spricht Condor mit Banken, Private Equity-Unternehmen und anderen Finanzunternehmen. Klares Plus ist, wie CEO Streu betont, dass es sich um ein grünes Projekt handelt. Das mache die Verhandlungen leichter. Analysten geben Kursziel von 5,80 CAD aus! Die Analysten von Research Capital rechnen in diesem Jahr mit einem Cashflow von 20,1 Mio. CAD. und einem Gewinn je Aktie von 0,27 CAD. Damit kommt die Aktie aktuell auf ein KGV von gerade einmal 6. Als Kursziel hat Research Capital Mitte August 3 CAD ausgerufen. Noch bullischer sind die Analysten von Auctus Advisor. Sie sind insbesondere beim Free Cashflow optimistischer und haben ein Kursziel von 5,80 CAD ausgegeben. Das wäre für Anleger die Chance auf die Verdreifachung ihres Einsatzes. Als Risiko sehen die Analysehäuser am ehesten die politische Seite. Condor ist allerdings schon seit 15 Jahren in Zentralasien aktiv und dürfte die Situation gut einschätzen können. DISCLAIMER. BITTE UNBEDINGT BEACHTEN! Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß Paragraph 34 WpHG i.V.m. FinAnV: Mitarbeiter, Berater und freie Redakteure von www.investor-magazin.de können jederzeit Aktien an allen vorgestellten Unternehmen halten, kaufen oder verkaufen. Das gilt ebenso für abgeleitete Finanzinstrumente, Kryptowährungen oder Rohstoffe. Sollte ein Mitarbeiter, Berater oder freier Redakteur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eines der hier genannten Wertpapiere besitzen, wird dies an dieser Stelle genannt. Der Autor besitzt folgende der im Artikel genannten Aktien oder Finanzprodukte: keine. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Betreiber dieser Webseite steht zu dem in diesem Artikel besprochenen Unternehmen (Condor Energies Inc.) in entgeltlicher Auftragsbeziehung. Daher besteht hier ein eindeutiger Interessenkonflikt. Zudem weisen wir gerne auf die Broschüren der BaFin zum Schutz vor unseriösen Angeboten hin: - Geldanlage - Wie Sie unseriöse Anbieter erkennen (pdf/113 KB)

Dede & Dede GmbH | 60326 Frankfurt am Main

