Startseite China veranstaltet Chuxiong-Modenschau für immaterielle Kulturgüter auf der Pariser Fashion Week Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-30 14:50. Am Donnerstag veranstalteten chinesische Organisationen auf der Pariser Fashion Week 2024 eine Modenschau mit traditionellen Kulturgütern. https://youtu.be/dx2m5TM74bk Die Show stand unter der Leitung des Chinesischen Fremdsprachenverlags (CIGC), der chinesischen Botschaft in Frankreich und des Informationsbüros der Volksregierung der Provinz Yunnan und wurde vom CIGC Zentrum für internationale Kommunikation und Entwicklung, der Volksregierung der autonomen Präfektur Chuxiong Yi in der Provinz Yunnan, der European Times Culture Media Group und der China-Europe Culture and Art Education Federation gesponsert, so eine Pressemitteilung des CIGC Zentrums für internationale Kommunikation und Entwicklung. Zu der Veranstaltung waren auch Vertreter der chinesischen Botschaft in Frankreich, der UNESCO, des französischen Kulturministeriums, des französischen Modeverbands sowie fast 100 Vertreter aus chinesischen und französischen Modekreisen, Unternehmen und Medienorganisationen eingeladen, wie die Pressemitteilung weiter berichtet. In diesem Jahr feiern China und Frankreich den 60. Jahrestag ihrer diplomatischen Beziehungen und begehen gleichzeitig das chinesisch-französische Jahr der Kultur und des Tourismus. Dieses Jubiläumsjahr verspricht eine Fülle von Aktivitäten zum bilateralen Kulturaustausch. Als eine von mehreren Aktivitäten zur Feier des Jubiläums versucht diese Veranstaltung, die Chuxiong Yi-Stickereikultur zu fördern und Chinas immaterielle Elemente geschickt mit moderner Mode zu verbinden, um einen positiven Beitrag zur Förderung des kulturellen Austauschs und des gegenseitigen Lernens zwischen China und Frankreich zu leisten, eine Plattform für den Austausch und Dialog zwischen der chinesischen und der europäischen und französischen Kultur- und Kunstgemeinschaft zu schaffen und die globale Zivilisationsinitiative weiter umzusetzen. Mit dieser Modeschau hat die Präfektur Chuxiong der Welt den Charme der Chuxiong-Yi-Stickerei gezeigt und sich aktiv für die Förderung der hochwertigen Entwicklung der für die Yi-Stickerei charakteristischen Kulturindustrie eingesetzt, so die Pressemitteilung. Auf dieser Veranstaltung wurde die Chuxiong-Yi-Stickerei zum ersten Mal auf der Pariser Fashion Week präsentiert. Sie war bereits auf der New York Fashion Week und der Milan Fashion Week vorgestellt worden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: International Communication Development (Beijing) Co, Ltd.

Herr Simon Shi

Chegongzhuang West Road, Haidian District A19

100048 Beijing

China fon ..: +8610 6841 6955

web ..: http://www.ccicd.org.cn

email : simon_sg@163.com The press release can be used - even in an amended or shortened form Use the source link to our homepage on your website free of charge. Pressekontakt: International Communication Development (Beijing) Co, Ltd.

Herr Simon Shi

Chegongzhuang West Road, Haidian District A19

100048 Beijing fon ..: +8610 6841 6955

web ..: http://www.ccicd.org.cn

email : simon_sg@163.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten