Startseite Abcourt bereitet neue Arbeiten zur Freilegung des anstehenden Gesteins und zusätzliche Bohrungen in seinem Konzessionsgebiet Flo Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-26 23:15. Rouyn-Noranda, Kanada, 26. September 2024 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. (Abcourt oder das Unternehmen) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass die Anträge für eine zweite Freilegungsphase (Phase 2) und Bohrungen (Sektor South Zone) beim Ministry of Natural Resources and Forestry (Ministerium für natürliche Ressourcen und Forstwirtschaft) eingereicht wurden. Die Genehmigung für die Durchführung der Freilegungsphase 2 wurde bereits erteilt, während der Antrag für die neuen Bohrungen derzeit geprüft wird. Während der ersten Freilegungsphase traf Abcourt im freigelegten Bereich Nr. 2 auf 22,7 g/t Gold über 7 Meter; siehe Pressemitteilung vom 22. August 2024. Der neue Antrag auf eine Genehmigung zur Freilegung des anstehenden Gesteins umfasst ein Gebiet von 0,35 Hektar, das die zuvor freigelegten Gebiete miteinander verbinden wird. Diese neue freigelegte Fläche mit einer Länge von etwa 200 Metern wird die Entnahme neuer Schlitzproben ermöglichen, die die seitliche Ausdehnung der hochgradigen goldmineralisierten Zonen bestätigen werden. Das Unternehmen wird nächste Woche mit den Freilegungsarbeiten beginnen. Hinsichtlich der Bohrungen, die im Konzessionsgebiet Flordin niedergebracht werden sollen, hat das Unternehmen einen Antrag auf Genehmigung für die Durchführung von vier Bohrungen (insgesamt 2.500 Meter) im Bereich der im Jahr 1988 von Cambior entdeckten South Zone eingereicht. Die Bohrung S-158 lieferte 3 g/t Gold über 16 Meter. Die nächste Bohrkampagne wird darauf abzielen, die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe, d. h. auf mehr als 400 Metern, zu bestätigen. Wir gehen davon aus, dass die für die South Zone charakteristische Mineralisierung, die laut Beschreibung eine Paragenese mit Pyritbändern ist, dieselbe ist wie die, die im Gebiet Flordin East und Cartwright beobachtet wurde. Die nächsten Bohrungen werden strategisch sein und die Kontinuität dieser Art von Mineralisierung lateral über mehr als 2 km bestätigen. Die Bohrungen werden voraussichtlich im November 2024 beginnen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76975/Abcourt_092624_DEPRcom... Abbildung 1: Übersicht und Lage der Bereiche von Interesse

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76975/Abcourt_092624_DEPRcom... Abbildung 2: Lage der neuen Bohrungen für die Kampagne 2024

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76975/Abcourt_092624_DEPRcom...

Abbildung 3: Längsschnitt (Blick nach Norden) mit der Projektion der neuen Bohrungen Pascal Hamelin, President und Chief Executive Officer, kommentierte: Die bevorstehenden Arbeiten, die das Unternehmen im Konzessionsgebiet Flordin durchführen wird, zeigen, wie ernst wir es mit der Entwicklung unserer Vorzeigeprojekte in einem Gebiet meinen, das immer stärker ins Rampenlicht rückt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76975/Abcourt_092624_DEPRcom... Abbildung 4: Lage des Konzessionsgebietes Flordin Qualifizierter Sachverständiger Herr Robert Gagnon, P.Geo. Vice-President Exploration des Unternehmens, hat die technischen Informationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt. Über Abcourt Mines Inc. Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Quebec. Abcourt ist Eigentümer des Minen- und Mühlenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Erschließungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

