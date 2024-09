Startseite 10 Jahre Kultur und Kreativität: Smart & Nett feiern Jubiläum mit Chapeau Château Pressetext verfasst von SmartNett am Di, 2024-09-24 20:04. Am 10. Oktober wird der Rittersaal von Schloss Kempfenhausen zum Schauplatz eines ganz besonderen Abends: Smart & Nett feiern ihr zehnjähriges Bestehen mit einem außergewöhnlichen Event unter dem Motto “Chapeau Château”. Diese Veranstaltung verspricht nicht nur ein musikalisches Highlight zu werden, sondern auch ein Fest der Kultur und Kreativität, welches das Publikum in den Mittelpunkt stellt.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm umfasst sowohl Pop als auch Jazz und schafft eine einladende Atmosphäre, in der sich die Gäste willkommen fühlen. Der Abend wird von inspirierenden Überraschungsmomenten begleitet, die das Publikum immer wieder aufs Neue begeistern sollen. Musikalische Gäste und Moderation

Singer-Songwriter Marcus Lipp wird die Gäste im Foyer mit einer Pre-Show musikalisch empfangen und ihnen mit seinen Songs einen roten Teppich ausbreiten. Durch den facettenreichen Abend führt der Moderator und Musiker Claas Triebel, der mit seiner charmanten Art und musikalischen Einlagen für eine unterhaltsame Moderation sorgt.

Ein weiteres Highlight des Abends ist das Trio Café Voyage, das ebenfalls sein zehnjähriges Beste-hen feiert. Die Musiker laden das Publikum zu einer musikalischen Reise um die Welt ein und prä-sentieren dabei eine Vielfalt an Klängen und Rhythmen. Gracia Satler wird als Solistin mit ihrer ausdrucksstarken Stimme und gemeinsam mit Marcus Lipp die Herzen der Zuhörer berühren und für unvergessliche Momente sorgen. Das Duo A&O, Andi Halamek-Weinert und Oliver Materna, setzt mit ihren Darbietungen besondere Akzente und sorgt für Ahhh- und Ohhh-Momente. Ein Wohlfühl-Event von Anfang bis Ende

Das Event beginnt mit einer Pre-Show, die die Gäste auf den Abend einstimmt und in die richtige Stimmung versetzt. Nach dem Konzert gibt es ein geselliges Get-together, bei dem die Besucher die Möglichkeit haben, sich an der Getränke-Bar mit den Künstlern auszutauschen und den Abend gemeinsam ausklingen zu lassen. Ein besonderer Ort

Das charmante Schloss Kempfenhausen befindet sich in Berg am Starnberger See. Im 16. Jahrhundert erbaut, blickt es auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Heute ist es liebevoll (barrierefrei!) restauriert und nur bei Veranstaltungen zugänglich. Der 90 Plätze umfassende Rittersaal ist absolutes Schmuckstück und bietet zusammen mit seinem großzügigen Foyer ein ideales Event-Ambiente. Es versteht sich von selbst, dass dieses Juwel bereits ein kulturbegeistertes Stammpublikum gewonnen hat. Ein Genuss für alle Kultur- und Musikliebhaber

Smart & Nett blicken auf zehn bewegte Jahre Marketing, Künstlervermittlung, Verlagsarbeit und Musikwirtschaft zurück. Chapeau – sie ziehen den Hut vor der Schöpferkraft der Künstler sowie vor einem Publikum, das die Kunst genießt und sie durch Eintritte, Käufe und Streamings unterstützt.

Chapeau auch vor der finanziellen Unterstützung der Kultursponsoren Mirco Maurer Immobilien und ArtTrash GmbH sowie dem Networking von Take my hand e.V..

Das Münchner Unternehmen aus der Kreativwirtschaft freut sich darauf, Kultur- und Musikliebhaber an diesem besonderen Abend zu begrüßen. Seien Sie dabei und erleben Sie Musik und unvergess-licher Momente im Rittersaal von Schloss Kempfenhausen.

„Chapeau Château“ – lassen Sie sich überraschen! Kontakt und weitere Informationen

Tickets sind bei München Ticket erhältlich, an der Abendkasse sowie direkt unter info@smart-und-nett.de.

Chapeau Château

Donnerstag, 10. Oktober 2024

Schloss Kempfenhausen, Milchberg 11 · 82335 Berg am Starnberger See

Beginn 19:00 Uhr

Einlass ab 18.00; Beginn Pre-Show 18:15 Uhr

Tickets: 25,00 €

Vor Ort gibt es eine kleine Getränkeauswahl zu kaufen.

Parken: Parkmöglichkeiten finden Sie westlich an der Münchner Straße oder östlich Richtung Manthal. Wir bitten Sie dringend, die Feuerwehranfahrtszonen auf dem Gelände freizuhalten.

Bushaltestelle Milchberg (Berg), Linie 961 (Münsing-Starnberg Nord)