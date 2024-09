Startseite Deutschlands erstes dezentrales Coworking-Festival rückt Coworking in allen 16 Bundesländern in den Fokus Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-09-20 13:44. Nächste Woche präsentieren sich Coworking Spaces deutschlandweit im Rahmen des Coworking Festivals. Das Konzept Coworking kann vielerorts als Alternative zu Home Office oder Büro ausprobiert werden. Coworking Spaces feiern landesweit Zusammenarbeit, Kreativität und Innovation [Braunschweig, 19.09.2024] - Vom 23. bis zum 27. September 2024 startet das Coworking Festival Deutschland mit einer landesweiten Aktion, die Coworking Spaces in allen 16 Bundesländern Deutschlands vorstellt. Diese dezentrale Veranstaltung betont die Idee von Coworking, Innovationen zu fördern, Remote-Arbeitende zu vernetzen und die wirtschaftliche Entwicklung sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten zu fördern. Das Festival bietet u.a. Tage der offenen Tür, Workshops, Networking-Events, Podiumsdiskussionen und vieles mehr in Coworking Spaces von Berlin über Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und weiteren Bundesländern an. Jeder teilnehmende Space wird seine Lesart von Gemeinschaft (Community) präsentieren und zu einem überregionalen Dialog über die Zukunft der Arbeit aktiv beitragen. "Coworking ist mehr als nur ein Schreibtisch. Es ist eine Bewegung, die definiert, wie wir gemeinsam arbeiten und Neues entwickeln", sagte Thilo Utke, Gründer von Cobot und Mitbegründer des Coworking Festivals Deutschland. "Indem wir Coworking Spaces aus allen 16 Bundesländern zusammenbringen, wollen wir zeigen, welchen immensen Einfluss Coworking darauf hat, eine inklusivere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten - von städtischen Innovationszentren bis hin zur Stärkung ländlicher Räume", fügt Julianne Becker, Gründerin vom Coconat und Mitbegründerin des Festivals, hinzu. Ein bundesweites, dezentrales Event Das Coworking Festival Deutschland setzt auf ein dezentrales Modell, bei dem Coworking Spaces aus allen 16 Bundesländern teilnehmen, einschließlich Vorreiter-Regionen wie Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, die bereits erfolgreich landesweite Coworking-Veranstaltungen ausgerichtet haben. In diesem Jahr schließen diese sich mit weiteren Spaces aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen, um ein deutschlandweites Festival unter dem Dach der German Coworking Federation zu gestalten. Von Workshops zum Thema Remote-Arbeit und Networking-Events für Freelancer und Startups bis hin zu Diskussionen über die Zukunft der Arbeit bietet das Festival für jeden etwas. Es hebt außerdem die entscheidende Rolle von Coworking Spaces bei der Förderung von (sozialem) Unternehmertum, Innovation und dem Aufbau von Gemeinschaften hervor. Sei dabei! Mit dem Anstieg der Remote-Arbeit sind Coworking Spaces zu essentiellen Zentren für Zusammenarbeit und Vernetzung geworden. In Städten fördern sie das Wachstum von Startups und Innovationen, während sie in ländlichen Regionen u.a. dazu beitragen, pendelbedingte Probleme zu reduzieren und die lokale Bevölkerung dabei unterstützen, ortsunabhängig und flexibel arbeiten zu können. Johanna Voll, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes Coworking (German Coworking Federation e.V.), unterstreicht: "Coworking ist für uns eine soziale Bewegung, bei der es darum geht, Menschen unterschiedlicher Hintergründe zusammenzubringen, um gemeinsam die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Die Räume sind dabei nur ein Werkzeug, das echte Zusammenarbeit und Begegnung ermöglicht." Aus diesem Grund ist das Festival für alle offen: Egal, ob du Freelancer*in, Unternehmer*in oder einfach neugierig auf Coworking bist - dieses Festival ist deine Chance, zu entdecken, wie Coworking Spaces die Zukunft der Arbeit mitgestalten. Um mehr über die Veranstaltungen in deiner Nähe zu erfahren, besuche coworkingfestival.com . Über das Coworking Festival Deutschland Das Coworking Festival Deutschland wird von Cobot - Coworking Software, Coconat und der German Coworking Federation e.V. organisiert. Das Ziel ist es, die vielfältigen Coworking Spaces und kreativen Hubs in ganz Deutschland zu präsentieren und ihre zentrale Rolle in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung hervorzuheben. Motto: Work Renaissance: Gemeinsam die Zukunft gestalten. Das Festival, das in ganz Deutschland stattfindet, wird auch zeigen, wie Coworking Innovationen vorantreibt, die Arbeit neu denkt und eine inklusivere, nachhaltigere Zukunft für alle schaffen kann. Sponsoren und Partner Die Veranstaltung wird u.a. von der TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH und der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB) gefördert, die jeweils Veranstaltungen und Coworking Spaces in Brandenburg unterstützen. Kontakt: Johanna Voll

