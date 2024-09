Startseite Fortschritte bei der Absichtserklärung mit Uniper für die regionale Wasserstoffversorgung Deutschlands Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-19 16:00. Wichtige Eckdaten: - Kooperation im Rahmen eines vereinbarten Arbeitsprogramms zur Festlegung wesentlicher Rahmenbedingungen für die Versorgung mit bzw. Abnahme von Wasserstoff.

- Die geplante Liefermenge an RFNBO Unter erneuerbaren Brenn- und Kraftstoffen nicht biogenen Ursprungs (RFNBO) versteht man, dass der Brennstoff über ein Elektrolyseverfahren hergestellt wurde, der Strombedarf für das Elektrolyseverfahren nach den Kriterien des Delegierten Rechtsakts zu den RFNBO beschafft wurde und der Schwellenwert für die Treibhausgaseinsparung von 70 % im Vergleich zu einem fossilen Brennstoff 94 g CO2e/MJ gemäß der im Delegierten Rechtsakt zu den RFNBO festgelegten Methodik erreicht wird.

-konformem Wasserstoff beträgt über 40.000 Tonnen jährlich.

- Ziel ist ein 10-Jahres-Vertrag zur Unterstützung einer langfristigen Charter für die von Provaris entwickelten H2Neo-Frachtschiffe and H2Leo-Speicherschiffe.

- Term Sheets für eine Wasserstoff-Kauf-/Verkaufsvereinbarung (SPA) sowie Lieferverträge in Verbindung mit dem ausgewählten Entwicklungsprojekt sind im vierten Quartal 2024 vorgesehen. 19. September 2024 / IRW-Press / Provaris Energy Ltd freut sich bekannt zu geben, dass die Kooperation im Rahmen der mit Norwegian Hydrogen AS und Uniper Global Commodities SE (Uniper) unterzeichneten Absichtserklärung (MOU) bereits im Gange ist und sich die Aktivitäten auf die wichtigsten Rahmenbedingungen der Wasserstoff-SPA, die für das Quartal mit Dezember 2024 geplant ist, konzentrieren werden. Die im August dieses Jahres unterzeichnete Absichtserklärung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Wasserstoffversorgungsketten ausgehend von Norwegen und anderen möglichen Standorten in der nordischen Region hin zu Importstandorten in Nordwesteuropa unter Verwendung der H2Neo-Frachtschiffe von Provaris zu stärken. Provaris und Norwegian Hydrogen arbeiten gemeinsam an der Entwicklung von Standorten, die für die Versorgung mit RFNBO-konformem Wasserstoff geeignet sind. Die Speicherung und der Transport von Wasserstoff erfolgen über die H2Leo-Speicherschiffe und die H2Neo-Frachtschiffe von Provaris. Derzeit wird daran gearbeitet, die bevorzugten Standorte in den nordischen Ländern, einschließlich Norwegen und Finnland, festzulegen. Zu den Standorten mit einer detaillierten Machbarkeitsstudie zählt auch das Projekt FjordH2 in der Region Alesund in Norwegen. Zusammenfassung der Ziele der MOU Wasserstoffversorgung Norwegian Hydrogen und Provaris werden gemeinsam als Entwickler auftreten und eine Liefermenge von

jährlich über 40.000 Tonnen gasförmigen Wasserstoff (ca. 300 MW Elektrolyse) von einem Standort im

Norden Europas

bewerkstelligen.

RFNBO-konformer Wasserstoff im Einklang mit den EU-Vorschriften.

Ziel: 10-Jahres-Vertrag mit Uniper für die Abnahme von Wasserstoff.

Auslieferung Provaris H2Neo-Frachtschiffe und H2Leo-Speicherschiffe für die Einspeicherung am Verladeort.

Langfristige Charter für Frachtschiffe und Speicherschiffe in Verbindung mit der Abnahme von

Wasserstoff.

Import und Vertrieb Uniper wird Lokalitäten für den Import definieren und die Hafen- und Leitungskapazitäten verwalten.

Geplante Meilensteine 4. Quartal 2024: Term Sheets für Wasserstoff-SPA und Liefervereinbarungen auf Grundlage des

ausgewählten

Entwicklungsprojekts.

2. Quartal 2025: Verbindliche vertragliche Vereinbarungen. Darstellung der regionalen Versorgungskette von den Standorten in der nordischen Region hin zu den nordwesteuropäischen Häfen; die Entwicklungspläne für den Wasserstoffimport stehen in Verbindung mit der zukünftigen Entwicklung des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76883/Provaris_190924_DEPRCO... Quelle: Provaris Energy - ENDE - Diese Pressemitteilung wurde vom CEO der Provaris Energy Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Norm Marshall

Company Secretary

+ 61 481 148629

nmarshall@provaris.energy Martin Carolan

Managing Director & CEO

+61 404 809019

mcarolan@provaris.energy Symbol: ASX.PV1

X (Twitter): @ProvarisEnergy

LinkedIn: Provaris Energy Ltd.

Email: info@provaris.energy Perth | Sydney | Oslo Über Provaris Energy Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.provaris.energy Provaris Energy Ltd (ASX: PV1) ist ein australisches börsennotiertes Unternehmen, das ein Portfolio integrierter grüner Wasserstoffprojekte für den regionalen Handel in Asien und Europa entwickelt und dabei seine innovativen Lagerungs- und Transportmöglichkeiten für verdichteten Wasserstoff strategisch nutzt. Unser Fokus auf Wertschöpfung durch innovative Entwicklungen, die an unserem Geschäftsmodell der einfachen und effizienten Herstellung und Beförderung von Wasserstoff ausgerichtet sind, kann dank unseres frühen Engagements einen Vorteil im regionalen Seehandel mit Wasserstoff schaffen und enormes Potenzial erschließen. Provaris Norway AS wurde im August 2022 gegründet, um die Entwicklung der regionalen Wasserstoffversorgung voranzutreiben. Haftungsausschluss: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen zu Kosten, Genehmigungsfristen, Bauzeiten, Erträgen, Umsätze, Wachstum, Aussichten oder anderen Themen ("Prognosen") enthalten. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf Prognosen verlassen, die lediglich auf aktuellen Erwartungen und den Provaris zur Verfügung stehenden Informationen beruhen. Die Erwartungen, die sich in diesen Prognosen widerspiegeln, werden von Provaris derzeit als vernünftig erachtet, können jedoch von einer Reihe von Variablen beeinflusst werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Trends wesentlich abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Preis- und Währungsschwankungen, die Fähigkeit, eine zuverlässige Wasserstoffversorgung zu erhalten, die Fähigkeit, Märkte für Wasserstoff zu erschließen, Schwankungen der Energie- und Wasserstoffpreise, latente Bedingungen am Projektstandort, Genehmigungen und Kostenschätzungen, Entwicklungsfortschritt, operative Ergebnisse, legislative, steuerliche und regulatorische Entwicklungen sowie wirtschaftliche und finanzielle Marktbedingungen, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln. Provaris ist nicht verpflichtet, die Prognosen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, zu aktualisieren oder die bereitgestellten Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Sie sollten Ihre eigenen Berater bezüglich rechtlicher, steuerlicher, finanzieller und damit zusammenhängender Angelegenheiten konsultieren und Ihre eigenen Untersuchungen, Nachforschungen und Analysen in Bezug auf jede Transaktion oder Investition oder sonstige Entscheidung in Bezug auf Provaris durchführen. $ bezieht sich, sofern nicht anders angedeutet, auf Australische Dollar. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Provaris Energy Ltd.

Martin Carolan

Unit 19, 40 St Quentin Avenue Claremont

WA 6010 Perth

Australien email : info@provaris.energy Pressekontakt: Provaris Energy Ltd.

Martin Carolan

Unit 19, 40 St Quentin Avenue Claremont

WA 6010 Perth email : info@provaris.energy Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten