Die P2P Group erweitert ihr hochkarätiges Beratergremium durch Führungsexperten aus Wissenschaft und Industrie Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-09-19 15:32. - Die P2P Group bestellt zwei hochrangige Führungsexperten in sein Advisory Board.

- Einer davon ist Dr. Muhammad Shahzadis, ein Pionier auf dem Gebiet der Hochfrequenzsensorik, der auf bahnbrechende Publikationen im Bereich menschlicher Aktivitäten und landwirtschaftlicher Anwendungen verweisen kann.

- Begleitet wird er von Herrn Tobias Brix, einem Führungsexperten mit internationaler Erfahrung, der bei Großunternehmen wie IBM, Siemens und Whispir das strategische Wachstum in den Bereichen Verkauf/Vertrieb, Produktentwicklung und Betriebsführung auf internationaler Ebene verantwortete. Vancouver, British Columbia, den 19. September 2024 / IRW-Press / P2P Group Limited (P2P Group oder das Unternehmen) (CSE: PPB / FWB: 3QG) freut sich bekannt zu geben, dass die P2P Group mit Herrn Tobias Brix und Dr. Muhammad Shahzad zwei neue Mitglieder in sein hochkarätiges Advisory Board aufgenommen hat. Diese erfahrenen Führungspersönlichkeiten werden neben Herrn Alexander Makrodimitras, dessen Ernennung bereits bekannt gegeben wurde, dem Unternehmen in strategischen Angelegenheiten beratend zur Seite stehen und ihr Know-how bei der Weiterentwicklung von innovativen Technologien im Bereich räumliche Intelligenz einbringen. Dr. Muhammad Shahzad, Associate Professor an der North Carolina State University und Director des Wolfpack Interactive, Sensing, and Networking Lab, ist ein Visionär auf den Gebieten Hochfrequenzsensorik und Netzwerksystemen. Seine interdisziplinäre Forschung hat zu Durchbrüchen bei der Erkennung menschlicher Aktivitäten, der sensorlosen Sicherheit und bei der Integration von IoT-Geräten im großen Maßstab geführt. Im Rahmen einer Kooperation mit Cisco auf dem Gebiet des automatisierten IoT-Geräte-Onboardings transformiert er mit seiner Arbeit das Management verbundener Geräte in Netzwerken und bewirkt damit Innovationen in Bereichen wie Gesundheitsversorgung, Landwirtschaft und intelligente Infrastruktur. Als Senior Member des IEEE ist Dr. Shahzad eine führende Kraft in der Computerwelt. Er verbindet künstliche Intelligenz mit Basisansätzen zur Problemlösung, um robuste und effiziente Technologien zu entwickeln. Dr. Shahzad hat ein Doktoratsstudium (Ph.D.) an der Michigan State University absolviert. Herr Tobias Brix, eine erfahrene Führungskraft mit internationaler Erfahrung bei Konzernen wie IBM, Siemens, Nokia Siemens Networks und Whispir, hat bereits Wachstumsinitiativen auf der ganzen Welt geleitet. Die Spezialgebiete von Herrn Brix sind die Definition und Umsetzung globaler Strategien, der Vertrieb, die Produktentwicklung und die Betriebsführung. Tobi hat ein Wirtschaftsdiplom (Dipl. Int. Business) von der Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Im erweiterten Advisory Board sind nunmehr folgende Personen vertreten: - Herr Tobias Brix: eine globale Führungskraft für Telekommunikation und KI.

- Dr. Muhammad Shahzad: ein Pionier auf dem Gebiet der Forschung im Bereich Hochfrequenzsensorik.-

- Herr Alexander Makrodimitras: ein erfahrener Experte mit einer 22-jährigen Laufbahn beim Militär und beim kanadischen Spezialeinsatzkommando sowie Unternehmer im Bereich Sicherheitstechnologien. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Grenzen der räumlichen Intelligenz immer weiter auszudehnen und schätzen uns glücklich, dass wir nach einer umfangreichen weltweiten Suche neben Alex nun auch Tobias und Muhammad in unserem Advisory Board begrüßen können, freut sich Ed Clarke, CEO der P2P Group. Ihr gebündeltes Fachwissen wird entscheidend zur Weiterentwicklung unserer Innovationen beitragen, insbesondere in Bereichen wie multinationale Technologie, Telekommunikation und Beratung, aber auch im Verteidigungssektor, wo Effizienz, Kosten, Sicherheit und intelligente Systeme von entscheidender Bedeutung sind. Ich bin zuversichtlich, dass der Erfahrungsschatz dieser Experten unserer strategischen Ausrichtung und unserem Wachstum die entscheidenden Impulse geben wird. Mit der Aufnahme der neuen Mitglieder in das Advisory Board unterstreicht die P2P Group ihre Absicht, mit Hochdruck an der Revolutionierung von Sicherheit und Intelligenz in Schlüsselbereichen wie Verteidigung, Gesundheitswesen und Smart Homes zu arbeiten und dafür branchenführendes Know-how einzusetzen. Über die P2P Group Die P2P Group ist über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Inturai führend bei der Transformation von Gesundheit und Sicherheit mithilfe von fortschrittlichen Technologielösungen zur Schaffung von intelligenteren und sichereren Räumen. Die P2P Group ist als Dienstleister für die Bereiche Gesundheitsversorgung, Smart Homes und Industrieanlagen bestrebt, immer und überall für Sicherheit zu sorgen. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.P2P-Group.com . Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Ed Clarke

Chief Executive Officer

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339 Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt. Weder die CSE noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als unrichtig erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht vollständig ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: P2P Group Ltd.

