Startseite Forge unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Aion Mining Corp. Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-17 15:42. Forge unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Aion Mining Corp. Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC - 17. September 2024 - Forge Resources Corp. (FRG oder das Unternehmen) (CSE: FRG - WKN: A40AT2 - FRA: 5YZ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung (der LOI) mit Aion Mining Corp. (Aion) unterzeichnet hat, in der die allgemeinen Bedingungen einer geplanten Transaktion dargelegt werden, in deren Rahmen das Unternehmen eine weitere Beteiligung an Aion erwerben wird, um die Gesamtbeteiligung des Unternehmens an Aion nach Abschluss der Transaktion auf 60 % zu erhöhen (die vorgeschlagene Transaktion). Die Vorgeschlagene Transaktion Als Gegenleistung für zusätzliche Aktien von Aion wird das Unternehmen 5.000.000 $ zahlen, die sich wie folgt zusammensetzen: · 4.000.000 $ in bar bei Abschluss; und

· 1.000.000 $ in Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis pro Aktie, der dem Aktienkurs des Unternehmens am Tag des Abschlusses der vorgeschlagenen Transaktion entspricht, vorbehaltlich der CSE-Richtlinien. Das Unternehmen erhält außerdem von Aion für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion Verwässerungsschutzrechte und ein anschließendes Vorkaufsrecht auf alle Eigenkapitalfinanzierungen von Aion für den darauffolgenden Zeitraum von vier Jahren, so dass das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion eine Kontrollposition von 60 % der stimmberechtigten Wertpapiere von Aion auf vollständig verwässerter Basis halten kann. Aion ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens, da sie einen gemeinsamen Direktor, Cole McClay, haben. Die Bedingungen des LOI wurden von einem Ausschuss der unabhängigen Direktoren des Unternehmens geprüft und genehmigt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und allen anderen Bedingungen, die von den Parteien in einem endgültigen Aktienkaufvertrag (der endgültige Vertrag) vereinbart wurden, einschließlich: Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu Bedingungen, die für die Parteien zufriedenstellend sind, und Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung von Aion durch das Unternehmen und seine Vertreter. Es gibt keine Zusicherungen oder Garantien, dass die geplante Transaktion zu den oben beschriebenen Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen wird weitere Informationen zur Verfügung stellen, sobald diese verfügbar sind. Cole McClay, CEO, erklärt: Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Schritt für unser Unternehmen, da wir mit Stolz die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zum Erwerb einer 60%igen Mehrheitsbeteiligung an Aion Mining Corp. und dem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella bekannt geben. Dieser strategische Schritt unterstreicht unser Engagement, unser Ressourcenportfolio zu erweitern. Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Investition bietet, und wir freuen uns darauf, unser Fachwissen zu nutzen, um für unsere Stakeholder einen langfristigen Wert zu schaffen. Abschluss der Prüfung und unabhängige Bewertung Wie bereits in der Pressemitteilung vom 20. August 2024 berichtet, hat Aion Mining in Zusammenarbeit mit Forge Resources die Prüfung der Jahresabschlüsse für die beiden Geschäftsjahre bis zum 31. Dezember 2022 und 2023 erfolgreich abgeschlossen. Die von WDM Chartered Accountants durchgeführte Prüfung bestätigte die Richtigkeit und Zuverlässigkeit der Finanzberichterstattung des Unternehmens. Wie bereits in der Pressemitteilung vom 20. August 2024 erwähnt, hat das Unternehmen eine unabhängige Bewertung durch Evans and Evans, Inc. durchgeführt, einem Chartered Business Valuator (CBV), der den Vermögenswert des Unternehmens bestätigt hat. Die umfassende Bewertung, die eine eingehende Analyse der Vermögenswerte des Unternehmens und der Marktbedingungen beinhaltete, unterstreicht das starke Wertversprechen der Aion Mining Corp. Über Aion Mining Corp. Aion Mining kontrolliert die Konzession FLG-111, die 548 Hektar in einer Region mit historischem und aktuellem Kohleabbau umfasst. Das Projekt ist nach kolumbianischem Recht für bis zu 180.000 Mt vollständig genehmigt, einschließlich Umweltlizenzen. Die Explorationsarbeiten in diesem Konzessionsgebiet haben ergeben, dass das Grundstück acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle beherbergt, die aus jüngsten und historischen Diamantbohrprogrammen und Oberflächenaufschlüssen hervorgehen. Aion verfügt über historische und aktuelle technische Berichte gemäß NI 43-101 und jährliche CRIRSCO-Berichte. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über Wasser-, Strom- und Telefonanschlüsse vor Ort. Die derzeitigen Kohlelager sind etwa 40 Kilometer von der Hauptstraße zu den Atlantikhäfen für den Export entfernt. Über Forge Resources Corp. Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert, einem aussichtsreichen Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das sich 50 km südöstlich der Porphyr-Lagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Yukon-Territorium befindet. Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 40 %ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Im Namen des Boards

Cole McClay

Chief Executive Officer Investor Relations:

info@forgeresources.com Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews . Rechtliche Warnhinweise: Bestimmte der hier gemachten Aussagen und enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Erschließung seiner Mineralgrundstücke. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um Safe Harbor. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC

Kanada email : info@benjaminhillmining.com Pressekontakt: Forge Resources Corp

Cole Mcclay

1050-12471 Horseshoe Way

V7A 4X6 Richmond BC email : info@benjaminhillmining.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten