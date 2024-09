Startseite bettermoo(d) erhält erste Bestellungen von UNFI Canada und dem West Coast Distributor für Moodrink Barista™ für die Zielgruppen Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-09-14 03:08. Vancouver, British Columbia, Kanada - 13. September 2024 / IRW-Press / bettermoo(d) Food Corporation (CSE: MOOO), (OTCQB: MOOOF), (Frankfurt: 0I5A, WKN: A3D8PP) (das Unternehmen oder bettermoo(d)) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erste Bestellungen für sein neu eingeführtes Produkt Moodrink Barista Edition (Moodrink Barista) von United Natural Foods Canada (UNFI Canada oder der Vertriebspartner), dem größten börsennotierten Großhandelsvertriebsunternehmen in Nordamerika, das Menschen in den gesamten Vereinigten Staaten und Kanada gesündere Lebensmitteloptionen liefert ir.unfi.com/home/default.aspx

, und von einem etablierten Coffeeshop-Vertriebspartner (der West Coast Coffee Shop Distributor), der seit mehr als 16 Jahren die Westküste von Kanada beliefert, erhalten hat. Beide Vertriebsunternehmen haben bald nach der offiziellen Einführung des Produkts Ende August eine Erstbestellung erteilt, wobei das Management davon überzeugt ist, dass dies ein Beleg für die starke Nachfrage und die Begeisterung für das innovative pflanzliche Produkt Moodrink Barista von bettermoo(d) ist. bettermoo(d) hat die Absicht, mithilfe seiner Vertriebspartnern Coffeeshops und gastronomische Einrichtungen anzuvisieren und gleichzeitig seine bestehenden Netzwerke zu nutzen, um Moodrink Barista in Einzelhandelsketten in ganz Kanada zu platzieren. Durch das Angebot eines Produkts, das für Baristas und Kaffeebegeisterte maßgeschneidert ist, positioniert sich das Unternehmen derart, dass es ein wachsendes Segment der Getränkeindustrie bedienen kann. Die Kaffeeindustrie weist anhaltendes Wachstum auf, wobei Nordamerika bei dieser Expansion eine wichtige Rolle spielt. Im Durchschnitt trinken Konsumenten in dieser Region etwa drei Tassen Kaffee täglich, was veranschaulicht, welche wichtige Rolle Kaffee in ihrer täglichen Routine spielt. Im Jahr 2023 wurde der nordamerikanische Kaffeemarkt auf 18,23 Milliarden US$ geschätzt und er soll Prognosen zufolge bis zum Jahr 2030 ein Volumen von 27,06 Milliarden US$ erreichen, waseiner durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 5,8 % entspricht. www.stellarmr.com/report/North-America-Coffee-Market/77 Da die Kaffeeindustrie weiterhin wächst und sich entwickelt, ist die Nachfrage nach hochwertigen pflanzlichen Alternativen größer denn je. Die Einführung von Moodrink Barista ist ein strategischer Schritt, der es bettermoo(d) ermöglicht, nicht nur diese steigende Nachfrage zu befriedigen, sondern auch seine Marktpräsenz in einem wichtigen Segment auszubauen. Dies ist eine fantastische Chance für uns, um unsere innovativen Produkte einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen mit dem Ziel, neue Einnahmequellen zu erschließen, die mit unserer Vision einer nachhaltigen und gesundheitsbewussten Lebensweise im Einklang stehen, erklärte Nima Bahrami, CEO von bettermoo(d). Über United Natural Foods, Inc. (UNFI): Als eines der einflussreichsten Unternehmen seiner Branche betreibt United Natural Foods, Inc. (UNFI), die Muttergesellschaft von UNFI Canada, 50 Vertriebszentren in ganz Nordamerika und beliefert ein breites Spektrum von ca. 30.000 Einzelhandelspartnern - von Bio-Supermärkten und unabhängigen Einzelhändlern über konventionelle Supermarktketten bis hin zu E-Commerce-Plattformen und Gastronomiekunden. Über den West Coast Coffee Shop Distributor: Der West Coast Coffee Shop Distributor, seit mehr als 16 Jahren ein bewährter Anbieter in der Branche, spezialisiert sich auf die Lieferung von erstklassigen Bubble-Tea-Zutaten, Kaffeeprodukten und Lösungen für Lebensmittelverpackungen. Mit einer starken Präsenz an drei Standorten im südlichen BC und Calgary beliefert der lokale Vertriebshändler seit 2007 die Westküste von Kanada. Mit seinem Engagement für Integrität, Professionalität und Qualität bietet er nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch ein breites Spektrum an integrierten Services. Dazu gehören fachkundige Empfehlungen für die Geschäftsplanung, ein innovatives Verpackungsdesign und wichtige Ausrüstungsgegenstände, sodass sichergestellt ist, dass die Kunden eine umfassende, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Unterstützung erhalten. Angesichts von 1.149 Coffee- und Snackshops in British Columbia www.ibisworld.com/ca/industry/british-columbia/coffee-snack-shops/18683/

und 970 in Alberta www.ibisworld.com/ca/industry/alberta/coffee-snack-shops/15228/

besitzt das neu eingeführte Produkt Moodrink Barista von bettermoo(d) das Potenzial, über die lokalen Vertriebshändler eine Listung in einer großen Zahl dieser Standorte zu erhalten. Diese Chance kann bettermoo(d) als einen integralen Bestandteil der lukrativen Kaffeeindustrie in Westkanada positionieren und durch die erweiterte Reichweite gleichzeitig die Markenbekanntheit verbessern und das Wachstum ankurbeln. ÜBER BETTERMOO(D) FOOD CORPORATION bettermoo(d) Food Corporation ist ein innovatives Unternehmen für pflanzliche Milchalternativen im Bereich Lebensmittel und Getränke mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada, das mit MoodrinkTM ein nahrhaftes Milchalternativgetränk mit einem revolutionären Geschmack auf den Markt bringt. MoodrinkTM enthält eine Mischung von Kräutern und Blumen, ähnlich dessen, was Kühe vor der Zeit der Massentierhaltung gefressen haben. Ähnlich wie bei reichhaltigen Milchprodukten werden MoodrinkTM pflanzliche Fette und Vitamine hinzugesetzt, sodass die Verbraucher in keiner Weise auf Geschmack verzichten müssen. Der MoodrinkTM ist erst der Anfang der Revolution für bettermoo(d), das in Vancouver ansässige Unternehmen für Milchalternativen. Getreu dem Motto What A Cow Eats and A Human Needs (Was die Kuh frisst und der Mensch braucht) hat sich bettermoo(d) zum Ziel gesetzt, milchfreie Produkte zu produzieren, die sowohl für den Menschen als auch für den Planeten gut sind, wobei sichergestellt wird, dass alle Produkte nährstoffreich sind und aus nachhaltigen Quellen stammen und dass sie zudem den großartigen Geschmack traditioneller Milch aus den Alpenregionen der Schweiz, Frankreichs und Österreichs nachbilden. In Zusammenarbeit mit Lebensmittelwissenschaftlern verfolgt das Unternehmen das Ziel, kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsprogramme für Lebensmittel durchzuführen, um eine vollständige Produktlinie von Milchalternativen, einschließlich Moogurt und Buetter, sowie viele andere Produkte auf den Markt zu bringen, die besser für SIE und für den Planeten sind. FÜR DAS BOARD of DIRECTORS Nima Bahrami

Chief Executive Officer und Direktor

bettermoo(d) Food Corporation Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: E-Mail: investors@bettermoodfoodcorporation.com

Webseite: www.bettermoo.com

Tel: 1-855-715-1865 Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen die zukunftsgerichteten Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die erwartete Entwicklung von Moodrink Barista und die Marktnachfrage nach dem Produkt sowie die erwartete Größe und das erwartete Wachstum des Marktes für Milchersatzprodukte und die sich dort auftuenden Wachstumschancen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, einen Marktanteil im Kaffeesegment zu gewinnen, zu erhalten und auszubauen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, sollten und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Solche Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden können. Es kann nicht gewährleistet werden, dass das Unternehmen den Moodrink Barista wie erwartet oder überhaupt erfolgreich vermarkten oder weiter vertreiben wird oder dass es in der Lage sein wird, Beziehungen zu Vertriebshändlern und anderen Industriepartnern aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: bettermood Food Corporation

