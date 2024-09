Startseite newvision Software feiert 20-jähriges Jubiläum Pressetext verfasst von newvision am Fr, 2024-09-13 12:44. WELS, WIEN, STUTTGART — Vor 20 Jahren als kleines „Ein-Mann-Unternehmen“ in Wels gegründet, hat sich newvision Software zu einem führenden Anbieter von Business-Software entwickelt. Heute betreut das Unternehmen eine breite Palette an Kunden, darunter Architekten, Ingenieurbüros und IT-Unternehmen sowie projektorientierte Kunden aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, von drei strategisch positionierten Standorten aus. Die Jubiläumsfeierlichkeiten fanden am vergangenen Wochenende in der Welser Zentrale statt, wo etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Familien ein vielfältiges Programm genießen konnten. Von spannenden Management-Talks über stimmungsvolle Live-Musik bis hin zu kulinarischen Genüssen und einigen überraschenden Highlights wurde viel geboten. In seiner Rede hob Geschäftsführer Michael Stritzinger die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung hervor, besonders in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten: „Unsere Software-Lösungen machen Unternehmensprozesse effizienter und in vielen Fällen vollautomatisiert. Dies spart nicht nur Zeit und Kosten, sondern ermöglicht es Unternehmen auch, sich auf ihre Kernbereiche zu konzentrieren und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen.“ Die positive Entwicklung spiegelt sich in den Unternehmenszahlen wider: Trotz der Herausforderungen der vergangenen Jahre konnte das Unternehmen seinen Umsatz kontinuierlich steigern und Gewinne erzielen. „Unser Team ist das Fundament unseres Erfolgs. Diese Feier ist nicht nur ein Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 20 Jahre erfolgreicher Zusammenarbeit, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft“, betonte Stritzinger. Um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen, plant newvision, seine Belegschaft weiter zu vergrößern. Anhang Größe newvision-Jubiläumsfeier-anlässlich-des-20-jährigen- Firmenbestehens©newvision-min.png 508.05 KB Über newvision Komplettes Benutzerprofil betrachten