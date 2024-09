Aktuelle Entwicklungen betreffend Lithium im Clayton Valley

12. September 2024 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) möchte die Aktionäre über einige Entwicklungen betreffend Lithium informieren, die sich vor Kurzem im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada ereignet haben. Am 10. September 2024 teilte SLB (ehemals Schlumberger) mit, dass SLB heute bekannt geben kann, dass es seine Lösung für eine nachhaltige groß angelegte Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage im Clayton Valley in Nevada unter Beweis gestellt hat, die darauf ausgelegt ist, die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen. Die firmeneigene integrierte Lösung verbindet das Fachwissen von SLB zu Untertagebetrieben mit der an der Oberfläche angesiedelten Technik fortschrittlicher Verfahren, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500-mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Pilotanlage, die nur etwa ein Zehntel der Aufstellfläche einer kommerziellen Anlage benötigt, erreichte eine verifizierte Gewinnungsrate von 96 % Lithium aus der Sole. Durch die Bestätigung dieser Lösung in der Pilotanlage hat SLB bestimmte technische Meilensteine erreicht und damit die vollständigen Voraussetzungen im Rahmen der Earn-in-Vereinbarung mit Pure Energy Minerals Ltd. erfüllt, um nach eigenem Ermessen eine 100%ige Beteiligung am Clayton Valley Project zu erwerben. Sienna verfügt über ein Konzessionsgebiet mitten im Gelände des Clayton Valley Project von Pure/SLB (siehe Karte), das sich im tiefsten Abschnitt dieses Beckens befindet. Das Management von Sienna Resources weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Sienna Resources nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76812/SiennaResources_120924...

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: Wir möchten den Teams von SLB und Pure dazu gratulieren, dass ihre jahrelange harte Arbeit nun endlich Früchte trägt. Dies ist ein Wendepunkt für das Clayton Valley selbst, da dies den tatsächlichen Einstieg von SLB in den Lithiumbereich markiert. Sienna hält seine Clayton Valley Deep Basin Lithium Projects seit vielen Jahren, wobei es lediglich die Entwicklungen auf diesem Projekt beobachtet hat, denn Sienna teilt sich den tiefsten Abschnitt dieses Beckens mit SLB. SLB hat noch einen langen Weg vor sich, aber dieser Moment sollte eindeutig eine Wende für die Entwicklung in diesem Becken herbeiführen. Wir freuen uns darauf, diesem Projekt nun unter den Projekten von Sienna eine deutlich höhere Priorität zuzuordnen.

Kürzlich (4. September 2024) gab Sienna bekannt, dass das Unternehmen seine Konzessionsfläche im Stonesthrow Gold Project in Saskatchewan stark erweitert hat und nunmehr über eine zusammenhängende Fläche von rund 31.718 Acres unmittelbar neben der Konzession von Ramp Metals Inc. (RAMP) verfügt. Ramp hat (am 17. Juni 2024) mehrere Zonen mit einer Goldmineralisierung bekannt gegeben, die unter anderem Erzgehalte von 73,55 Gramm Gold pro Tonne und 19,50 Gramm Silber pro Tonne aufweisen. Ramp hat vor Kurzem ein strategisches Investment unter der Leitung von Eric Sprott angekündigt. Die Unternehmensführung von Sienna Resources weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten unweit jener von Sienna Resources nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Am 23. Mai 2024 erwarb Sienna das Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project im Bergbaugebiet Larder Lake in Ontario, Kanada, etwa 100 Kilometer nördlich von Kirkland Lake im nordöstlichen Ontario. Das Projekt besteht aus ungefähr 2.200 zusammenhängenden Acres mit gutem Potenzial für die Auffindung von Cäsium und Spodumen-Pegmatiten und liegt direkt neben der Cäsium- und Pegmatitschwarm-Entdeckung Case Lake von Power Metals Corp (PWM). Am 22. Mai 2024 gab Power Metals ERSTKLASSIGE CÄSIUMERGEBNISSE VON BIS ZU 18,13 % BEI CASE LAKE bekannt. Dies sind sehr spannende Neuigkeiten für dieses aufstrebende Cäsiumrevier. Das Management von Sienna weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Siennas Projekten nicht unbedingt Rückschlüsse auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Über Sienna Resources Inc.

Sienna hat die Konzessionsfläche des Stonesthrow Gold Project erheblich erweitert, das auf einer zusammenhängenden Fläche von ca. 31.718 Acres Potenzial für die Auffindung von Gold aufweist. Sienna hat vor kurzem das Case Lake West Cesium and Spodumene Pegmatite Project im Bergbaugebiet Larder Lake in Ontario, Kanada, etwa 100 km nördlich von Kirkland Lake im Nordosten von Ontario, erworben. Dieses Projekt besteht aus ungefähr 2.200 zusammenhängenden Acres, die Cäsium- und Spodumen-Pegmatite erwarten lassen. Sienna hat außerdem gerade erst das 10.357 Acres große Uranium Town Project in Nachbarschaft zu der Denison Mines Corporation (DML, DNN), das Dragon Uranium Project, das sich über eine zusammenhängende Fläche von nunmehr 23.134 Acres neben dem Grundbesitz der Cameco Corporation (CCO, CCJ) erstreckt, und das 55.440 Acres umfassende Atomic Uranium Project - allesamt im weltbekannten Athabasca-Becken in Saskatchewan - erworben. Kürzlich erweiterte Sienna auch das Elko Lithium Project im Elko County (Nevada). Dieses Projekt erstreckt sich nun über eine zusammenhängende Fläche von etwa 1.840 Acres, die direkt an das Nevada North Lithium Project von Surge Battery Metals (NILI) im Elko County in Nevada, angrenzen. Surge meldete vor Kurzem die höchstgradige Lithiumlagerstätte in den USA. Sienna ist auch einer der größeren Landbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Die Projekte von Sienna im Clayton Valley beinhalten das Lithiumprojekt Blue Clay, das Projekt Silver Peak South sowie das Lithiumprojekt Clayton Valley Deep Basin. Das Clayton Valley beherbergt die einzige Lithiumproduktion in Nordamerika, nämlich die Lagerstätte Silver Peak von Albemarle Corp (NYSE: ALB). Dieses Projekt befindet sich auch in der Nähe der Gigafactory von Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) in Nevada. Am 18. März 2021 gab Schlumberger New Energy Venture (NYSE: SLB) die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion durch sein neues Unternehmen NeoLith Energy im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Pure Energy (TSX-V: PE) bekannt. Die Pilotanlage wird im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada errichtet werden. Der nachhaltige Ansatz von NeoLith Energy nutzt ein differenziertes Verfahren zur direkten Lithiumextraktion (DLE), um die Produktion von hochreinem Lithiummaterial in Batteriequalität zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionszeit von über einem Jahr auf wenige Wochen zu verkürzen. Die Ergebnisse dieser Pilotanlage werden für das Jahr 2024 erwartet und könnten einen erheblichen Einfluss auf die Solevorkommen in Clayton Valley Nevada haben, da sich Siennas Besitz in der innersten Sektion dieser Solevorkommen befindet.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Frank Bain, PGeo, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Kontaktdaten

Tel: 1.604.646.6900

Fax: 1.604.689.1733

www.siennaresources.com

info@siennaresources.com

Jason Gigliotti

President, Direktor

Sienna Resources Inc.

Sienna Resources Inc.

Suite 2905-700 West Georgia Street

Vancouver, BC V7Y 1C6

