Bankenunabhängige Unternehmensfinanzierungen und Beschaffung von Kapital über Finanzdienstleister - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am Mi, 2024-09-11 14:17. Anleger und Investoren müssen angesprochen und beworben werden Hierzu bedarf es zunächst eines eines intensiven Finanzmarketings, um die Finanzmarktteilnehmer zu erreichen, so Dr. jur. Horst Werner ( www.finanzierung-ohne-bank.de ). Für eine erfolgreiche Kapitalmarktemission sind eine gute Equity Story und die Umsetzung der Unternehmensinformationen durch eine kontinuierliche Finanzmarktkommunikation erforderlich. Mailings sowie Online-Anzeigen und Offline-Anzeigenkampagnen als auch eine Finanz-Pressearbeit gehören dazu. Hier kann man vor allen Dingen die vielen kostenlosen Beteiligungsplattformen im Internet und die zahlreichen kostenlosen Presseportale im Web nutzen. Darüber hinaus sollten die Anlegermessen, Investoren-Treffs und Finanzdienstleister-Kongresse genutzt werden um sein Beteiligungsangebot zu präsentieren und Vertriebskontakte zu knüpfen. Die freien Kapitalmärkte und Beteiligungsmärkte sind klassische Eigenkapitalmärkte, auf denen sich von dritter Seite Eigenkapital gewinnen läßt. Die Banken andererseits haben ein Monopol auf die Kreditmärkte. Hier läßt sich kein Eigenkapital als Risikokapital akquirieren, sondern lediglich Kreditkapital über entsprechende Bankdarlehen. Eigenkapitalfinanzierungen mit Vermögensanlagen und Eigenkapital dienen der Erhöhung der Eigenkapitalquote und sind für die Gesamtfinanzierungsfähigkeit eines Unternehmens unverzichtbar. Zur Platzierung eines Kapitalmarktangebots ist die Anwerbung von Vertriebspartnern und Finanzdienstleistern als Multiplikatoren zur Mitplatzierung für eine erfolgreiches Private Placement erforderlich. Dazu hat die Dr. Werner Financial Service AG Kontakte zu über 1.000 Finanzdienstleistern. Mit ständigen Finanz-E-Mailings, periodiscvh erscheinenden Investoren-Briefen ( www.investoren-brief.de ) und Pressemitteilungen informieren wir die Kapitalmarktteilnehmer über unsere Kapitalmarktprodukte in News-Lettern und in Individual-Mailings. Eine ergänzende Online- und Offline-Werbung hilft den Markt zu penetrieren und Partner zu gewinnen. Das Angebot unserer Vertriebskoordination bzw. Vertriebsunterstützung zur Platzierung der Kapitalmarktemission und unseres Platzierungsmanagements für Unternehmen ( bereits ab Euro 4.390,00,- zzgl. USt ) zur Gewinnung von Kapital für mittelständische Betriebe setzt sich zusammen aus folgenden Leistungen : Finanzierungs-Basispaket

zur beteiligungsorientierten Kapitalbeschaffung Unser Platzierungs-Basispaket können Sie als Unternehmen bei dem Kapitalmarktjuristen Dr. jur. Horst Werner (www.finanzierung-ohne-bank.de) zum Honorar von Euro 4.390,- zzgl. USt. jetzt online buchen.

Unser Basispaket enthält folgende Leistungen: 1. die ordnungsgemäßen, BaFin-gerechten Beteiligungsvertrags- und Zeichnungsunterlagen zu 3,5% bis 5,5% Zinsen bzw. Ausschüttungen p.a. (Nachrangdarlehensverträge, stille Beteiligungsverträge, Genussrechtsbedingungen und Anleihebedingungen), mit dem die Unternehmen das eingeworbene Kapital im Eigenkapital bilanzieren oder als wirtschaftliches Eigenkapital ausweisen können und die Abgrenzungen zu den Einlagengeschäften der Banken einhalten; sämtliche Vertrags- und Zeichnungsunterlagen für das Private Placement werden unterschriftsreif geliefert;

2. den Zeichnungsschein bzw. den Beitrittsantrag mit der zwingend notwendigen Widerrufsbelehrung

3. die ebenfalls zwingend erforderlichen Fernabsatzrechtlichen Verbraucherinformationen

4. Beratungsprotokoll für Vermittler

5. Identifikationsformblatt gemäß Geldwäschegesetz

6. Aufnahme in den Investoren-Brief an über 10.000 gelistete Kapitalmarktteilnehmer und Veröffentlichung im Internet unter www.investoren-brief.de

7. Kurzpräsentation auf dem Finanzportal www.anleger-beteiligungen.de

8. Steuerrechtliche Abwicklungsunterlagen zum Nachrangkapital

9. eine Zusammenstellung von Beteiligungs- und Presseportalen (über 100 Finanzportale und Presse-Plattformen) zum Finanzmarketing für die Einwerbung des Beteiligungskapitals/ zur

Eigenkapitalbeschaffung

10. Präsentation auf Facebook, LinkedIn etc.

11. Unterstützung bei der Internetvermarktung und Beratungsbegleitung bis zur Vollplatzierung Keine versteckten Zusatzkosten und keine Provisionen ! Erstellung eines detaillierten Platzierungsablaufs (Emissionsplan), insbesondere Entwicklung einer emissionsbezogenen Marketingstrategie zur Bekanntmachung und Bewerbung der Emission in der Financial Community.

Beratung, Unterstützung und Abwicklung des Pre-Marketing zur Ansprache der Kapitalmarktteilnehmer und Zielgruppen im Vorfeld der Emission (=Vorankündigung zum schnellen Markteintritt).

Beratung über zusätzliche Beteiligungs- und Verkaufsunterlagen (Flyer, Verkaufsfolder, Gewährung von Incentives, etc.) außerhalb des Kapitalmarktprospekts.

Erarbeitung und Zurverfügungstellung von verkaufsunterstützenden Unterlagen.

Erstellung einer individuellen Vertriebsmappe mit Vertriebsmaterialien für den internen Gebrauch durch den Finanzdienstleister.

Unterstützung und Beratung bei der Durchführung von Friends&Family-Aktionen im unternehmensbezogenen Umfeld.

Textliche Erstellung von quartalsbezogenen Kunden- und Anlegermagazinen.

Einweisung und Coaching für Unternehmenspräsentationen beim Going Public.

Beratung und Mitwirkung bei emissionsbezogenen Direktmarketingaktivitäten.

Durchführung von Anzeigenkampagnen mit Auftragsvergabe an die Printmedien (Wirtschaftspresse) zur Direktplatzierung.

Persönliche Kontaktherstellung zu den Finanzpresse-Organen, den größten deutschen Kapitalanlagemagazinen für Finanzdienstleister zwecks spezifischer Pressemeldungen und Vorbereitung redaktioneller Unternehmensberichte.

Zurverfügungstellung einer Datenbank mit Finanzdienstleister-Kontakten.

Herstellung einer Vertriebs-CD mit Ausschüttungs-Berechnung für den Vertrieb.

Beratung in der Anlegerverwaltung, beim Anlegerschriftverkehr und bei Fragen der Beteiligungsvertrags-Abwicklung.

Beratung in Presseangelegenheiten und bei der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei allen Online-Auftritten auf Finanzierungsmarktplätzen im Internet.

Weitere Auskünfte erteilt der Kapitalmarktberater Dr. jur. Horst Werner mit über 30-jähriger BaFin-Erfahrung unter der Mail-Adresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de .