Startseite Modellieren neu interpretiert: Maxon veröffentlicht ZBrush für iPad Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-10 23:08. Mit seiner neu gestalteten Benutzeroberfläche, dem einzigartigem Pinselsystem und berührungsempfindlicher Steuerung können Sie die Leistungsfähigkeit von ZBrush auch unterwegs nutzen. BAD HOMBURG VOR DER HÖHE, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 10. September 2024 / Maxon, ein Hersteller leistungsstarker, benutzerfreundlicher Softwarelösungen für Content Creators, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und mehr arbeiten, hat heute ZBrush für iPad angekündigt.

ZBrush für iPad jetzt verfügbar. Bildnachweis: Lucas Cuenca. ZBrush für iPad wurde von Künstlern für Künstler entwickelt und revolutioniert das digitale Modellieren, indem es die Möglichkeiten des mit dem Academy Award ausgezeichneten ZBrush auch unterwegs nutzt, um überall und in Echtzeit zu modellieren, zu malen und Kreationen zum Leben zu erwecken - dank der Touch-Funktionen von Apple! ZBrush für iPad bietet viele der Tools und Funktionen, die auch in der Desktop-Version zu finden sind, einschließlich einer Sammlung führender, firmeneigener digitaler Modellierpinsel, die mit Blick auf reale Modelliertechniken entwickelt wurden. Die Benutzer werden sich auch darüber freuen, dass sie beim Modellieren unterwegs keine Abstriche bei der Polygonzahl machen müssen, je nach iPad-Speicher und Version. Das neueste M4 iPad mit mindestens einem Terabyte (TB) Speicherplatz kann beispielsweise bis zu 92 Millionen Polygone pro Mesh erreichen. ZBrush für iPad bietet außerdem eine hochgradig anpassbare Benutzeroberfläche, die das QuickMenu der Desktop-Version erweitert und die Konfiguration der Modellier-Tools für eine optimierte, persönliche Erfahrung erleichtert. Es ist auch möglich, die Art und Weise anzupassen, wie man mit dem Apple Pencil doppelt tippt oder den Pencil Pro drückt, um eine Aktion auszuführen, z. B. ein Mesh im Dokument einzurahmen oder eine PolyGroup zu aktivieren.

ZBrush für iPad enthält über 200 der führenden digitalen Modellierpinsel von ZBrush. Zusätzliche wichtige Funktionen des ZBrush für iPad: - ZRemesher erzeugt ein neues Mesh mit einer gleichmäßigen Verteilung von Polygonen, wobei die wesentlichen Details und der Fluss der ursprünglichen Oberfläche erhalten bleiben.

- Sculptris Pro fügt bei jedem Pinselstrich ein Dreiecksmosaik hinzu und reduziert es, sodass man sich ganz einfach auf die Modellierung konzentrieren kann, ohne sich über technische Beschränkungen Gedanken machen zu müssen.

- DynaMesh retopologisiert während des Modellierens, sodass es möglich ist, digitalen Ton zu dehnen oder Volumen hinzuzufügen, während die gleiche Grundkapazität für Details beibehalten wird.

- Array Mesh ermöglicht es, doppelte geometrische Strukturen in verschiedenen Mustern und Formen in Echtzeit zu erstellen.

- Das Dynamics-System verbessert Modelle, da jede Oberfläche über eine andere gelegt werden kann.

- Live Boolean gibt dem Benutzer die Möglichkeit, zu kombinieren, zu entfernen und/oder Überschneidungen zu verwenden, um einzigartige Ergebnisse zu erzielen.

- PolyPaint macht es einfach, gleichzeitig zu malen und zu modellieren, da es möglich ist, auf der Oberfläche eines Modells zu malen, ohne vorher eine Texturkarte zuzuweisen. ZBrush für iPad ist im Abonnement von ZBrush und Maxon One enthalten - und auch als eigenständiges Abonnement erhältlich - und enthält über 200 der führenden digitalen Modellierpinsel von ZBrush sowie die Möglichkeit, Tausende von benutzerdefinierten Pinseln zu laden, die von fantastischen Benutzern erstellt wurden! ZBrush- und Maxon One-Abonnenten können außerdem ZTool- (ZTL) und ZProject-(ZPR)-Dateien nahtlos zwischen iPad und Desktop austauschen. GoZ kann auch dazu verwendet werden, Dateien mit einem Klick zwischen den verschiedenen Versionen zu verschieben. Für alle, die die weltweit führende Anwendung für die digitale Modellierung ausprobieren möchten, bietet ZBrush für iPad auch einen kostenlosen Plan, der eine solide Modellierungserfahrung mit einem Einführungsset von 28 der beliebtesten Pinsel und begrenzten Funktionen für Tools wie Dynamesh, SculptrisPro, ZSpheres und ZRemesher bietet. Und es ist jetzt im App Store erhältlich! Für Profis, die vor Ort arbeiten müssen oder einfach nur die unvergleichlichen Möglichkeiten von ZBrush an einem bequemeren und inspirierenderen Ort nutzen möchten, ist ZBrush für iPad ein echter Wendepunkt, der die Kreativität ohne Einschränkungen in den Vordergrund stellt. ZBrush für iPad erfordert iPadOS 17 oder höher und ist für iPad-Modellen mit A12 Bionic oder höher verfügbar. Dazugehöriges Video: www.youtube.com/watch?v=pudU4HiW4gw Über Maxon Maxon stellt leistungsstarke, aber dennoch leicht zugängliche Softwarelösungen für Content Creators her, die in den Bereichen 2D- und 3D-Design, Motion Graphics, visuelle Effekte und Visualisierung arbeiten. Das innovative Produktportfolio von Maxon hilft Künstlern, ihre kreativen Arbeitsabläufe zu optimieren. Zu unseren Produktlinien gehören die preisgekrönte Cinema 4D-Suite für 3D-Modellierung, Simulation und Animation, die mobile Modellier-App Forger für unterwegs, die vielfältige Red Giant-Produktpalette mit revolutionären Tools für Bearbeitung, Motion Design und Filmproduktion, der führende, rasend schnelle Redshift-Renderer und ZBrush, die branchenführende Lösung für digitales Modellieren und Malen. Pressesprecherin

QUELLE: Maxon Computers

