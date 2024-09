Startseite Millennial Potash trifft den gabunischen Präsidenten Brice Oligui Nguema beim Standortbesuch Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-10 16:01. 10. September 2024, Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FSE: X0D) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/) freut sich, Einzelheiten über einen kürzlichen Besuch des Präsidenten von Gabun in den Städten Mayumba und Ndindi auf dem Banio-Kali-Projekt von MLP bekannt zu geben. Der Präsident bekräftigte seine Unterstützung für das Banio-Kaliprojekt, eine Zusage, die er ursprünglich im Dezember 2023 an den CEO Farhad Abasov übermittelt hatte. Der Generaldirektor von Mayumba Potasse SARL, der gabunischen Tochtergesellschaft von MLP, Valvi Pandi Mahoungou, stellte dem Präsidenten die Ergebnisse der jüngsten PEA des Unternehmens vor und gab einen Zeitplan für die mögliche Produktion an. Präsident Brice Oligui Nguema wurde dann ein Abschnitt eines kalireichen Bohrkerns aus dem Banio-Kaliprojekt des Unternehmens präsentiert, wobei er seine volle Unterstützung für das Projekt und seine Unterstützung für die Entwicklung in der Region zum Ausdruck brachte. Der Präsident wies auch darauf hin, dass die Regierung eng mit MLP zusammenarbeiten werde, um die Erteilung von Genehmigungen, die Entwicklung der Gemeinden und die wirtschaftlichen Vorteile für die gesamte Region sicherzustellen. Neben der Unterstützung des Kaliprojekts von MLP wies Präsident Nguema darauf hin, dass Infrastrukturinitiativen von der Regierung in vollem Umfang unterstützt würden, darunter Investitionen in den laufenden Bau des Kraftwerks und die Modernisierung des nationalen Stromnetzes, die Zusagen der Regierung für einen Tiefseehafen in Mayumba und die Verbesserung der Straße Mayumba-Ndindi, die einen direkten Zugang zum Bergbaugebiet von MLP ermöglichen wird. Zu den weiteren geplanten Infrastrukturmaßnahmen im Gebiet Mayumba gehören der Ausbau von Schuleinrichtungen, eine neue Universität und ein neues modernes Krankenhaus. Um mehr über Millennial Potash Corp. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Investor Relations unter (604) 662-8184 oder per E-Mail an info@millennialpotashcorp.com . MILLENNIAL POTASH CORP. "Farhad Abasov"

Vorsitzender des Verwaltungsrats In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Dieses Dokument kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen" oder "geplant", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, sind damit zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen gemeint. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf künftige Rohstoffpreise, die Genauigkeit von Mineralien- oder Ressourcenexplorationsaktivitäten, Reserven oder Ressourcen, behördliche oder staatliche Anforderungen oder Genehmigungen, einschließlich Genehmigungen von Eigentumsrechten und Bergbaurechten oder -lizenzen und Umweltgenehmigungen (einschließlich Land- oder Wassernutzung), Genehmigungen der lokalen Gemeinschaft oder der indigenen Gemeinschaft, die Zuverlässigkeit von Informationen Dritter, den weiteren Zugang zu Mineraliengrundstücken oder Infrastruktur beziehen, Änderungen von Gesetzen, Regeln und Vorschriften in Gabun oder anderen Ländern, die sich auf das Unternehmen oder seine Grundstücke oder die kommerzielle Nutzung dieser Grundstücke auswirken könnten, Währungsrisiken, einschließlich des Wechselkurses von USD$ zu Cdn$ oder CFA oder anderen Währungen, Schwankungen auf dem Markt für Kali oder kalibezogene Produkte, Änderungen der Explorationskosten und staatlichen Lizenzgebühren, Exportrichtlinien oder Steuern in Gabun oder anderen Ländern sowie andere Faktoren oder Informationen. Die aktuellen Pläne, Erwartungen und Absichten des Unternehmens in Bezug auf die Entwicklung seines Geschäfts und des Kaliprojekts Banio können durch wirtschaftliche Unwägbarkeiten, die sich aus einer Pandemie ergeben, oder durch die Auswirkungen der aktuellen Finanz- und sonstigen Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Finanzierungen oder die Finanzierung des Kaliprojekts Banio sicherzustellen, beeinträchtigt werden. Solche Aussagen stellen die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen, umweltbezogenen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die diese Aussagen und Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen, Regeln und Vorschriften verlangt. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Millennial Potash Corp.

Graham Harris

300 - 1455 Bellevue Ave

V7T 1C3 West Vancouver, BC

Kanada email : graham@blackmountaingoldusa.com Pressekontakt: Millennial Potash Corp.

Graham Harris

300 - 1455 Bellevue Ave

V7T 1C3 West Vancouver, BC email : graham@blackmountaingoldusa.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten