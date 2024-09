Startseite Dualer WiFi-6-Access-Point für die Industrie Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-09-10 07:24. Der IAP-1800AX ist ein robuster Industrie-Access-Point für den Innenbereich in rauer Umgebung, der mit dem leistungsstarken WiFi-6-Protokoll arbeitet (IEEE802.11ax). Access-Points haben, wie Ihre Bezeichnung schon sagt, im Grunde nur eine einfache Aufgabe: das Netzwerk per Funktechnik auf effiziente Weise mit Zugangspunkten zu erweitern. Im industriellen Umfeld allerdings müssen erhöhte Anforderungen berücksichtigt werden, unter anderem Temperaturtoleranz, Robustheit und Sicherheit. Nicht zuletzt die Geschwindigkeit spielt auf nahezu allen Geschäftsfeldern eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Datenkommunikation. Der deutsche Distributor Acceed hat jetzt den neuen High-Speed-Access-Point IAP-1800AX von Planet ins Programm genommen, der mit WiFi 6, zwei Funkfrequenzen (Dual-Band 2,4 GHz, 5 GHz), weitem Temperaturbereich von -40 bis +75 °C und fünf LAN-Schnittstellen im stabilen Metallgehäuse auf professionelle Einsätze zugeschnitten ist. Der IAP-1800AX ist ein robuster Industrie-Access-Point für den Innenbereich in rauer Umgebung, der mit dem leistungsstarken WiFi-6-Protokoll arbeitet (IEEE802.11ax). Im 5-GHz-Band wird eine Datenrate von 1,2 Gbit/s erzielt. Für die Authentifizierung und Verschlüsselung arbeitet das System mit dem aktuellsten Standard WPA3 SAE. Der gleichzeitige Betrieb mit Funkfrequenzen im 2,4-GHz-Band und im 5-GHz-Band vergrößert die Anwendungsflexibilität. So ist beispielsweise die Kommunikation mit lokalen Geräten über 2,4 GHz und mit einem weiteren Access-Point über 5 GHz möglich, um einen drahtlosen Backbone zu bilden. Die beiden Bänder lassen sich auch nutzen, um dem unterschiedlichen Bedarf verschiedener Geräte zu entsprechen, zum Beispiel das 2,4-GHz-Band für eine bessere Reichweite und das 5-GHz-Band für eine höhere Leistung oder Geschwindigkeit. Mit der OFDMA-Funktion von WiFi 6 (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), die den Kanal in kleinere Unterkanäle aufteilt, können mehrere Nutzer gleichzeitig Daten im selben Kanal senden oder empfangen, wodurch die Zugriffsdichte für Nutzer erhöht wird. Stetige Messung ermittelt die Empfangsqualität der Unterträger bei den einzelnen Nutzern. Auf dieser Basis kann das System die Verwendung der Unterträger und somit die spektrale Effizienz optimieren. Dank MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output) können mehrere WLAN-Geräte gleichzeitig mit Daten versorgt werden. Damit reduziert sich die Wartezeit und der Datendurchsatz wird im gesamten WLAN-Netz erhöht. Ein wichtiges Merkmal des IAP-1800AX ist seine robuste Bauart. Das Metallgehäuse (IP30) bietet guten Schutz im industriellen Umfeld und eignet sich für den Einsatz bei Temperaturen von -40 bis +75 °C. Die duale Stromversorgung mit dem weiten Eingangsbereich von 9 bis 54 V DC erhöht die Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit. Wenn die erste Stromversorgung ausfällt, wird die Hardware-Failover-Funktion automatisch aktiviert, um das Gerät über die zweite zu versorgen, ohne dass es zu Betriebsausfällen kommt. Der GUI-Konfigurationsassistent unterstützt Systemadministratoren bei der Konfiguration über die USB-3.0-Verbindung. Außerdem bietet der integrierte Wi-Fi-Analysator eine optimierte Echtzeit-Kanalauslastung, um Kanalüberschneidungen zu vermeiden und eine höhere Leistung zu erzielen. Verschiedene Alarm-Features sparen Zeit und Ressourcen, falls Probleme auftreten, etwa mit der Stromversorgung. Ebenfalls für Alarmfunktionen genutzt werden können die digitalen Eingänge und Ausgänge. Die 1993 gegründete und an der Börse gelistete Planet Technology Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von IP-basierten Netzwerklösungen für IoT-, IIoT- und IoV-Anwendungen. Der deutsche Distributor Acceed informiert auf www.acceed.com ausführlich über die neuen Access-Points, TSN-Switche und weitere Produkte von Planet für industrielle Netze, Automation, IIoT-Anwendungen und Smart-Home-Lösungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Acceed GmbH

Herr Werner Kunze

Arnoldstraße 19

40479 Düsseldorf

Deutschland fon ..: +49 211 938898-0

web ..: https://www.acceed.com

email : support@acceed.com Die Acceed GmbH ist ein international agierender Distributor für industrielle Computer und Komponenten mit Sitz in Düsseldorf. Acceed arbeitet mit einem ISO-zertifizierten QM-System und bietet seinen Kunden ein sorgfältig abgestimmtes Produktportfolio aus den Bereichen industrielle Netzwerktechnik, Kommunikation und Signalverarbeitung für die Anwendungsgebiete Automation, Prüfwesen und Qualitätssicherung sowie Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen zum Unternehmen Acceed, zu allen Produkten und weiteren Leistungen finden Sie im Internet unter www.acceed.com. Pressekontakt: klare Texte + Bilder GmbH

Herr Klaus Handner

Hansaallee 321

40549 Düsseldorf fon ..: +49 211 591487

web ..: https://www.klaretexte.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten