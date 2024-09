Startseite Verpassen Sie mit dem Wartungsplaner nie mehr den nächsten Wartungstermin Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-09 07:32. Egal ob Sicherheitsprüfungen, Prüffristen oder Wartungen. Der Wartungsplaner erinnert Sie rechtzeitig mit einer automatisierten E-Mail. Verpassen Sie keine Termine für Ihre Betriebsmittel mehr. Behalten Sie das gesamte Prüffristenmanagement zu den Arbeits- und Betriebsmitteln immer im Blick. Der Arbeitsschutz ist ein zentrales Thema jeden Betrieb. Jedes Gerät, Werkzeug oder Betriebsgegenstand unterliegt hierbei unterschiedlichen Prüfvorschriften anhand von Gesetzen, Richtlinien und Verordnungen. Prüf- und Wartungsintervalle der Arbeitsmittel können dabei erheblich differieren. Zudem ist eine rechtssichere Dokumentation nachzuweisen. Mit der Organisationssoftware Wartungsplaner von Hoppe können diese Pflichten effizient abgebildet und im Blick behalten werden. Das Wartungsmanagement betrifft insbesondere Maschinen und Anlagen. Wer Geräte, Werkzeuge, Stapler, Regale, Leitern und Tritte sowie Betriebsmittel sicher prüfen will, kommt um die Dokumentation der Prüfung nicht herum. Hierzu eignet sich eine Software, in der die Prüfberichte, Prüfergebnisse und Prüfprotokolle festgehalten werden. Excel - Tabellen oder handschriftliche Listen sind bei der Planung der Wartungen nicht mehr zeitgemäß. Der Verantwortliche für die Verwaltung verliert auch wegen der unterschiedliche Wartungsvorschriften sehr schnell den Überblick. Die vorgeschriebenen Prüfungen sollten daher effizient und transparent geplant sowie revisionssicher und systematisiert dokumentiert werden. Dies bedingt eine digitale Unterstützung der Geräteorganisation durch eine Geräteverwaltung-Software. Digitalisierung Ihrer Betriebsmittel mit einer Organisationssoftware Der vielseitige Wartungsplaner von der Hoppe Unternehmensberatung berücksichtigt alle Aspekte des Nachverfolgung der Termine im Arbeitsschutz. Mit dem Tool können zum Beispiel die Zeitpunkte der anstehenden Wartungen und Reparaturen vorausschauend geplant werden. Das Programm sorgt für eine exakte Übersicht der ausgeführten und anstehenden Prüfungen. Mit dem Programm können alle Aspekte und Vorschriften im Rahmen der Betriebsmittelwartung effizient und rechtssicher abgedeckt werden. Gesetzliche Anforderungen einhalten Der Gesetzgeber gibt für fast alle Betriebsmittel zahlreiche detaillierte Arbeitsschutzregelungen und Prüfrichtlinien vor. Gemäß Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaften (DGUV Vorschrift 3) betrifft dies insbesondere elektrische Anlagen und Geräte. Unter anderen wird die Sicherheit geregelt. Wiederkehrende Prüfungen sind daher unabdingbar, um jegliche Gefährdungen auszuschließen. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass regelmäßige Prüfungen und Wartungen durchgeführt werden, um Betriebsmittel im einwandfreien Zustand zu halten. Diese Vorgänge und ihre Ergebnisse müssen im Schadensfall auch sorgfältig belegt und dokumentiert werden. Der Wartungsplaner gewährleistet hierbei Prüfprotokolle, die sämtliche Vorgaben erfüllen. Dies ist wichtig bei Überprüfungen durch Genossenschaften oder bei Zertifizierungsaudits. Mit der richtigen Software für Betriebsmittelprüfungen vorausschauend planen Für die Fachkraft für Arbeitsschutz reichen wenige Klicks aus, um im Wartungsplaner Dokumente zu erstellen, zu archivieren und zu pflegen. Die zu prüfenden Betriebsmittel, werden mit allen relevanten Daten erfasst. Das Programm stellt hierfür verschiedene Kategorien zur Verfügung. Hier sind beispielsweise Klassifikationen für Wartung, Prüfung, Reparatur, Instandsetzung sowie Prüftermin und Unterweisung möglich. Zudem können Daten im- und exportiert werden. Mit moderner Inventarverwaltung den Bestand verwalten Je größer der Bestand an Geräten im Unternehmen ist, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre sämtlichen Inventargüter mit einer professionellen Inventarverwaltung zu organisieren. Durch die maßgeschneiderte mobile Inventar-App wird das Inventarmanagement noch effizienter. Die Vereinfachung der Abläufe mit der mobilen App erleichtert die Arbeit vor Ort spürbar. Fazit Die Einhaltung und Prüftermine von Geräten und Betriebsmitteln ist ein komplexer Prozess, da es viele Aspekte eines Unternehmens mit einbezieht. Ob Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, Brandschutz oder Elektrosicherheit jeder Betrieb ist auf professionelles System angewiesen. Die digitale Inventarverwaltung und der Wartungsplaner sind damit die ideale Praxissoftware. Sie sorgen für Transparenz und revisionssichere Dokumentation. Nur wenn wir das Kosten-Nutzen-Verhältnis in der Wartungsdokumentation deutlich verbessern, schaffen wir die Digitalisierung zu vertretbaren Kosten. Digital gestütztes Wartungsmanagement mit dem Wartungsplaner macht die Dokumentation bezahlbar und vermeidet damit unnötig hohe Investitionen. Testversion direkt ausprobieren Der Wartungsplaner ermöglicht eine einfache Planung, Dokumentation und Erfüllung Ihrer Wartungspflichten.

Die Hoppe Unternehmensberatung bietet eine kostenlose Demoversion an.

Testen Sie die Software unverbindlich und ohne Verpflichtung. https://www.wartungsplaner.de/ https://www.inventarsoftware.de/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

Heusenstam 63150

Deutschland fon ..: 06104/65327

web ..: https://www.Wartungsplaner.de

email : info@Wartungsplaner.de Hoppe Unternehmensberatung zählt seit Jahrzehnten zu den führenden Anbietern für Arbeitsschutzmanagementsoftware - Software, welche Unternehmen bei der Planung, Organisation, Durchführung und Dokumentation von Arbeitsschutz- und Wartungsarbeiten effizient unterstützt.

Hoppe Unternehmensberatung ist der kompetente Partner in Sachen Prüfplanung und verbindet langjährige Erfahrung in anwendungsbezogenen Lösungen mit kompetenter, individueller Beratung zur Optimierung von Geschäftsprozessen und Ausschöpfung von Rationalisierungspotenzialen. Die Unternehmensberatung im hessischen Heusenstamm zählt Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Organisationen jeglicher Größenordnung und Branche zu ihren langjährigen Kunden. Pressekontakt: Hoppe Unternehmensberatung

Herr Ulrich Hoppe

Seligenstädter Grund 8

Heusenstam 63150 fon ..: 0610465327

email : info@Wartungsplaner.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten