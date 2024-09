Desert Gold kündigt Incentive-Programm zur vorzeitigen Ausübung von Warrants an

Delta, British Columbia - (6. September 2024) / IRW-Press / - Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) (FWB: QXR2) (OTCQB: DAUGF) (das Unternehmen) freut sich, die Einführung eines Incentive-Programms für die Ausübung von Warrants (das Programm) bekannt zu geben, das die Ausübung von bis zu 48.235.326 nicht börsennotierten Warrants auf Stammaktien des Unternehmens (die zulässigen Warrants) fördern soll, die im Rahmen der Privatplatzierungen des Unternehmens emittiert wurden, die am 21. Dezember 2022, 23. Januar 2023 und 2. Februar 2023 (zusammen Finanzierung 1) und der Privatplatzierung, die am 26. März 2024 und 22. Mai 2024 abgeschlossen wurde (zusammen Finanzierung 2). Die Warrants aus Finanzierung 1 und Finanzierung 2 hatten einen Ausübungspreis von 0,08 $.

Jeder zulässige Warrant kann für eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) zu einem Preis von $ 0,08 pro Stammaktie ausgeübt werden.

Gemäß dem Programm bietet das Unternehmen allen Inhabern von zulässigen Warrants (Warrant-Inhaber), die zulässigen Warrants während eines vorzeitigen Ausübungszeitraums (der vorzeitige Ausübungszeitraum) ausüben, eine Zuwendung in Form eines neuen Warrants (der neue Warrant) zusätzlich zu der gezeichneten Stammaktie. Jeder neue Warrant kann 3 Jahre lang zu 0,08 $ ausgeübt werden. Das Verfallsdatum der neuen Warrants unterliegt einem beschleunigten Verfall, wenn die Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen bei oder über 0,20 $ gehandelt werden.

Sofern die Warrant-Inhaber von zulässigen Warrants die Möglichkeit nutzen, ihre zulässigen Warrants vorzeitig auszuüben, wird dies zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsarbeiten auf dem Vorzeigeprojekt SMSZ des Unternehmens im Westen Malis beitragen. Zulässige Warrants, die nach Abschluss der vorzeitigen Ausübungsperiode (siehe unten) nicht ausgeübt werden, können weiterhin zu den ursprünglichen Bedingungen, wie sie vor dem Programm bestanden, in Stammaktien umgetauscht werden.

Zusammenfassende Informationen zum Warrant Incentive-Programm

Der vorzeitige Ausübungszeitraum beginnt einen Tag nach Erhalt der vorbehaltlichen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und erstreckt sich über 4 Wochen. Nach Erhalt der vorbehaltlichen Genehmigung durch die Börse wird eine weitere Pressemitteilung veröffentlicht. Die Incentive Warrants und alle Stammaktien, die bei deren Ausübung emittiert werden können, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Datum der Emission der Incentive Warrants. Die Klausel zum beschleunigungen Verfall der neuen Warrants beginnt erst nach Ablauf der viermonatigen Haltefrist.

Abhängig von der Anzahl der zulässigen Warrants, die während des vorzeitigen Ausübungszeitraums ausgeübt werden, erwartet das Unternehmen:

- einen Bruttoerlös von bis zu 3.858.826,08 $;

- die Ausgabe von bis zu 48.235.326 Stammaktien aufgrund der Ausübung von zulässigen Warrants gemäß den Bedingungen der zulässigen Warrants; und

- die Ausgabe von bis zu 48.235.326 Incentive Warrants an Warrant-Inhaber gemäß der Ausübung der zulässigen Warrants am oder vor dem Verfallsdatum der vorzeitigen Ausübung.

Die Bedingungen des Programms und die Art und Weise der Ausübung der zulässigen Warrants gemäß dem Programm sind in einem Schreiben dargelegt, das an die letzte bekannte Kontaktperson eines jeden Warrant-Inhabers zugestellt wird. Warrant-Inhaber, die an dem Programm teilnehmen möchten, erklären sich bereit, ihre zulässigen Warrants auszuüben und die anderen erforderlichen Dokumente als Gegenleistung für die Ausgabe der Incentive Warrants durch das Unternehmen einzureichen.

Das Programm unterliegt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die Börse) und dem Erhalt aller endgültigen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die Börse. Die Anzahl der in Frage kommenden Warrants, die von Insidern des Unternehmens ausgeübt werden können, ist auf höchstens 10 % der gesamten in Frage kommenden zulässigen Warrants beschränkt, und das Unternehmen wird im Rahmen des Programms nicht mehr als 4.823.532 Incentive Warrants an Insider ausgeben. Gegenwärtig halten Insider 16,85 % der zulässigen Warrants.

Verfahren für die Ausübung von Warrants

Mit Beginn der vorzeitigen Ausübungsfrist können registrierte Inhaber von zulässigen Warrants ihre Rechte zum Erwerb von Stammaktien und Incentive Warrants ausüben.

Alle zulässigen Warrants müssen über das Unternehmen in den Büros des Unternehmens in 4770-72nd St., Delta, British Columbia, V4K 3N3, Kanada, abgewickelt werden. Zu Händen: Kul Manik Singh.

Um zulässige Warrants während des vorzeitigen Ausübungszeitraums auszuüben, muss ein Warrant-Inhaber:

1. -Das/die Original-Warrant-Zertifikat(e), das/die die zulässigen Warrants repräsentiert/repräsentieren, dem Unternehmen persönlich oder per Kurier an die oben genannte Adresse übergeben. Das/die Warrant-Zertifikat(e), das/die die zulässigen Warrants repräsentiert/repräsentieren, muss/müssen zusammen mit folgenden Unterlagen eingereicht werden:

(a) -mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten und ausgefertigten Zeichnungsformular, das dem Warrant-Zertifikat beigefügt ist und in dem die Anzahl der zulässigen Warrants angegeben ist, die der Warrant-Inhaber auszuüben beabsichtigt; und

(b) -mit einem beglaubigten Scheck, einem Bankwechsel, einer Banküberweisung oder einer Zahlungsanweisung in kanadischen Dollar, zahlbar an oder zu Gunsten von Desert Gold Ventures Inc., in Höhe eines Betrages, der 0,08 $ multipliziert mit der Anzahl der zulässigen Warrants, die der Warrant-Inhaber auszuüben beabsichtigt, entspricht.

Alle zulässigen Warrant-Zertifikate, die zur vollständigen Ausübung zurückgegeben werden, werden von dem Unternehmen für ungültig erklärt und haben keine weitere Gültigkeit oder Wirkung.

Alle zulässigen Warrant-Zertifikate, die zusammen mit einem ordnungsgemäß ausgefüllten und ausgefertigten Zeichnungsformular und der Zahlung des anwendbaren Ausübungspreises für die Anzahl der ausgeübten zulässigen Warrants abgegeben werden, gelten nur dann als abgegeben, wenn sie persönlich an das Unternehmen übergeben werden oder, falls sie per Post oder auf anderem Wege versandt werden, wenn sie tatsächlich bei dem Unternehmen eingehen. Die Nutzung des Postweges zur Übermittlung von Warrant-Zertifikaten erfolgt auf Risiko des Warrant-Inhabers. Wenn solche Dokumente per Post verschickt werden sollen, wird empfohlen, sie per Einschreiben und ordnungsgemäß versichert mit Rückschein zu verschicken.

Anteilsbruchteile

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, beim Umtausch eines oder mehrerer zulässiger Warrants Bruchteile von Stammaktien, Bruchteile von Incentive Warrants oder Bargeld oder eine andere Gegenleistung dafür auszugeben. Wenn ein Bruchteil einer Stammaktie oder eines Incentive Warrants andernfalls ausgegeben werden könnte, wird die Anzahl der so ausgegebenen Wertpapiere ohne Ausgleich auf die nächste ganze Zahl abgerundet.

Im Namen des Board of Directors,

Jared Scharf

President, CEO & Direktor

Über Desert Gold Ventures

Desert Gold Ventures Inc. ist ein Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen, das das 440 km² große Projekt SMSZ im Westen von Mali kontrolliert, das nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 8,47 Millionen t mit einem Gehalt von 1,14 g/t Gold (insgesamt 310.300 oz) sowie vermutete Mineralressourcen von 20,7 Millionen t mit einem Gehalt von 1,16 g/t Gold (insgesamt 769.200 oz) enthält. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte das Unternehmensprofil www.sedarplus.ca . Website: www.desertgold.ca

Kontakt

Jared Scharf, President & CEO

E-Mail: jared.scharf@desertgold.ca

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot erfolgreich abzuschließen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Solche Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen, unterliegen einer Reihe von Ungewissheiten und Risiken, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, das Angebot erfolgreich abzuschließen. Zu diesen Ungewissheiten und Risiken zählen unter anderem die Stärke der Kapitalmärkte, der Goldpreis, Betriebs-, Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken, das Ausmaß, in dem die Schätzungen der Mineralressourcen die tatsächlichen Mineralressourcen widerspiegeln, und das Ausmaß, in dem Faktoren vorhanden sind, die eine Minerallagerstätte wirtschaftlich rentabel machen würden, sowie die mit dem operativen Betrieb verbundenen Risiken und Gefahren. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereicht wurden und unter www.sedar.com abrufbar sind, ausführlicher erörtert , und die Leser werden dringend gebeten, diese Unterlagen zu lesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu nennen, warum die tatsächlichen Ergebnisse von diesen Aussagen abweichen könnten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch auf Rechnung oder zugunsten einer US-Person angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen dieses Gesetzes vor.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

