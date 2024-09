Omega Pacific und CopAur Minerals ändern Optionsvereinbarung für das Konzessionsgebiet Williams

Vancouver, BC / 5. September 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE:OMGA, OTCQB:OMGPF, FWB:Q0F) (Omega Pacific oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen einer Änderung (die Änderung) bestimmter Bedingungen seiner Options-/Joint-Venture-Vereinbarung für das Konzessionsgebiet Williams vom 29. Februar 2024 (die Vereinbarung) mit CopAur Minerals Inc. zugestimmt hat.

Gemäß den geänderten Bedingungen

- werden die Explorationsausgaben (die Ausgaben), die für den Erwerb einer einundfünfzigprozentigen (51 %) Beteiligung am Konzessionsgebiet Williams erforderlich sind, von 3.000.000 $ auf 2.000.000 $ reduziert. Das Unternehmen ist verpflichtet, diese Ausgaben bis zum ersten Jahrestag der Vereinbarung am 28. Februar 2025 zu tätigen.

- werden die Ausgaben, die erforderlich sind, um eine zusätzliche neunundzwanzigprozentige (29 %) Beteiligung am Konzessionsgebiet Williams zu erwerben, folgendermaßen geändert. Anstelle von 3.000.000 $, die bis zum zweiten Jahrestag der Vereinbarung am 28. Februar 2026 getätigt werden müssen, muss das Unternehmen nun Ausgaben in Höhe von 4.000.000 $ bis zum dritten Jahrestag der Vereinbarung am 28. Februar 2027 tätigen.

- Als Gegenleistung muss das Unternehmen bei Unterzeichnung der Änderung 50.000 $ an CopAur Minerals zahlen.

Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, sagt dazu: Wir schätzen das Entgegenkommen von CopAur Minerals bei der Änderung bestimmter Bedingungen der Optionsvereinbarung. Durch die Umstrukturierung der Explorationsausgabenverpflichtungen hat das Unternehmen ausreichend Zeit, um die Ergebnisse des kürzlich abgeschlossenen Explorationsprogramms zu analysieren und eine Strategie für ein sinnvolles Phase-Zwei-Explorationsprogramm zu erarbeiten, das direkt an die bisherigen sehr positiven Arbeiten anknüpft. Die geänderten Bedingungen ermöglichen es Omega Pacific, sein Kapital weiterhin auf umsichtige Art und Weise einzusetzen, was zu Ergebnissen und letztendlich zu einer Wertsteigerung für die Aktionäre von Omega Pacific, zu denen auch CopAur Minerals zählt, führt. Wir freuen uns darauf, mit einem gezielten Explorationsansatz das Potenzial des Konzessionsgebiets Williams weiter nutzbringend zu erschließen. Obwohl noch viel Arbeit vor uns liegt, sind wir zuversichtlich, dass wir in der nächsten Explorationsphase den bisherigen Erfolgstrend fortsetzen können werden.

Über Omega Pacific

Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine in British Columbia gelegenen Konzessionsgebiete und evaluiert weiterhin Vermögenswerte auf der ganzen Welt für weitere Akquisitionen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Omega Pacific Resources Inc.

Jason Leikam, Chief Executive Officer & Direktor

Tel: +1 (778) 858-8085

E-Mail: jason@omegapacific.ca

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den Bestimmungen der kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich Aussagen über die Pläne des Unternehmens. Solche Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Überzeugungen, Annahmen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten oder prognostizierten abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die CSE und ihre Regulierungsorgane übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

