Startseite Chandon Garden Spritz – Jetzt bei Gerard’s Selection verfügbar: Der natürlichste Spritz-Aperitif aller Zeiten Pressetext verfasst von GerardsSelection am Fr, 2024-09-06 15:40. In der Welt des Aperitifs gibt es viele Klassiker, doch nur wenige schaffen es, sich mit einem völlig neuen Ansatz abzuheben. Genau das gelingt dem Chandon Garden Spritz, der nun auch bei Gerard’s Selection erhältlich ist. Wer auf der Suche nach einem erfrischenden Getränk ist, das in Sachen Natürlichkeit und Geschmack neue Maßstäbe setzt, sollte hier zugreifen. Warum? Weil Chandon mit seiner neuesten Kreation beweist, dass die Natur die besten Zutaten für ein echtes Geschmackserlebnis liefert.

Ein Aperitif wie kein anderer: Natürlich, fruchtig, perfekt balanciert

Chandon Garden Spritz ist weit mehr als nur ein gewöhnlicher Spritz. Was ihn so besonders macht, ist die vollkommen natürliche Rezeptur. In jeder Flasche steckt ein außergewöhnlicher Schaumwein, kombiniert mit einem bitteren Likör aus Orangenschalenextrakt und einer raffinierten Mischung aus erlesenen Kräutern und Gewürzen. Diese Kombination verleiht dem Getränk seinen einzigartigen Charakter und macht ihn zu einem erfrischenden Erlebnis für den Gaumen. Dabei wird auf künstliche Aromen und Farbstoffe vollständig verzichtet – ein echtes Qualitätsmerkmal in einer Zeit, in der natürliche Zutaten wieder im Fokus stehen.

Die perfekte Balance zwischen Süße, Säure und Bitteraromen macht den Chandon Garden Spritz zu einer vollkommen neuen Interpretation des klassischen Spritz-Aperitifs. Anstatt sich an die traditionellen Rezepte zu halten, wagt Chandon einen mutigen Schritt in eine neue Richtung. Das Ergebnis? Ein Aperitif, der sowohl erfahrene Spritz-Liebhaber als auch Neulinge begeistert.

Sofort servierfertiger Genuss

Ein weiterer großer Vorteil des Chandon Garden Spritz ist seine Servierfertigkeit. Keine komplizierten Mischungen oder endloses Abwiegen der Zutaten. Mit jeder Flasche erhält man einen komplett fertig gemixten Aperitif. Einfach auf Eis servieren, eine Orangenscheibe oder frische Kräuter hinzugeben – und der perfekte Drink ist bereit zum Genießen. Besonders im Sommer oder bei geselligen Treffen auf der Terrasse ist Chandon Garden Spritz ein absoluter Geheimtipp.

Die Geschichte hinter dem Haus Chandon

Doch was steckt hinter dem Namen Chandon? Die Geschichte des Hauses beginnt mit einer Vision und einem Abenteuer. 1959 machte sich der berühmte Weinmacher Robert-Jean de Vogüé auf, die Kunst des Schaumweins über die Grenzen Frankreichs hinauszutragen. Er gründete Chandon in Argentinien und brachte das Know-how der französischen Weinherstellung in das Land der Gauchos, wo er ideale Bedingungen für die Schaumweinproduktion fand. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, und bald wurde Chandon zu einem Synonym für exquisiten Schaumwein, der weltweit Anerkennung fand.

Die Philosophie von Chandon war von Anfang an klar: höchste Qualität und die Verbindung von Tradition mit Innovation. Diese Grundsätze prägen auch heute noch die Produktion. Besonders stolz ist Chandon auf seine nachhaltige Arbeitsweise. Die Schaumweine werden unter Berücksichtigung der Natur und der Umwelt hergestellt, was sich auch im Chandon Garden Spritz widerspiegelt. Die natürlichen Zutaten, der Verzicht auf künstliche Zusätze und die nachhaltige Produktion machen Chandon zu einem Vorreiter in Sachen bewussten Konsums.

Warum bei Gerard’s Selection kaufen?

Nun fragt man sich vielleicht, warum gerade bei Gerard’s Selection? Ganz einfach: Gerard’s Selection steht für exklusive Produkte, die sorgfältig ausgewählt werden, um den Kunden nur das Beste zu bieten. Der Chandon Garden Spritz ist dabei keine Ausnahme. Als einer der neuesten Aperitif-Trends passt er perfekt in das Sortiment von Gerard’s Selection, das sich durch hochwertige Champagner, Cremants und Weine auszeichnet. Hier weiß man, was Genuss bedeutet, und bietet nur das an, wovon man selbst überzeugt ist.

Wer also Lust auf einen sommerlichen Aperitif hat, der sowohl geschmacklich als auch optisch beeindruckt, sollte sich den Chandon Garden Spritz bei Gerard's Selection nicht entgehen lassen. Einfach bestellen, die Flasche kaltstellen und dann das erfrischende Getränk in vollen Zügen genießen – ohne Kompromisse, nur reiner, natürlicher Genuss.