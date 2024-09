Interhome-Studie: Die beliebtesten Reiseländer der Deutschen für Urlaub mit Hund

Wer in den Urlaub fährt, nimmt den geliebten Vierbeiner gerne mit. Mit dem Hund sind die Deutschen am häufigsten in vertrauten Gefilden unterwegs. Das hat eine Datenanalyse von Interhome ergeben.

Die Untersuchung der Reisegewohnheiten deutscher Urlauberinnen und Urlauber durch den Ferienhausanbieter Interhome zeigt, dass Haustierbesitzerinnen und -besitzer am liebsten gemeinsam mit ihrem Hund verreisen. Durchschnittlich 74.000 Suchanfragen nach "Urlaub mit Hund" gibt es hierzulande gemäß Google-Keyword-Daten. Das zeigt, dass Urlaub mit dem geliebten Vierbeiner bei den Deutschen hoch im Kurs steht.

Beliebteste Ziele deutscher Interhome-Gäste

In einem Ranking der Buchungen von Gästen mit Haustieren bei Interhome liegt das Heimatland Deutschland als Top-Destination jedoch nur auf dem zweiten Platz der Beliebtheitsskala. Am liebsten fahren deutsche Interhome-Gäste mit ihrem Vierbeiner nach Italien in den Urlaub. Die fünf beliebtesten Reiseländer für eine Auszeit mit der treuen Fellnase auf einen Blick:

1) Italien

2) Deutschland

3) Frankreich

4) Österreich

5) Kroatien

Urlaubsplanung mit Blick auf das Tierwohl

Laut Daten von Interhome ist August der Top-Monat für "Urlaub mit Hund" in Deutschland. Wer den eigenen Hund mit in den Urlaub nehmen möchte, sollte bei der Reiseplanung immer auch das Wohl des Tieres berücksichtigen. Hunde sind hitzeempfindlich und ziehen sich bereits bei Temperaturen um die 25 Grad in den Schatten zurück. Insbesondere bei Reisen in Länder mit hohen sommerlichen Temperaturen jenseits der dreißig Grad sollten die Gassirunden am frühen Morgen oder am Abend stattfinden, idealerweise auf schattigen Wegen. Wo möglich, am besten mit dem vierbeinigen Freund auf dem Gras laufen. Denn für die empfindlichen Pfoten kann heißer Asphalt schnell schmerzhaft sein.

5 Tipps für den Urlaub mit Hund

1) Vor der Reise unbedingt die Einreisebestimmungen für das jeweilige Urlaubsland beachten. Die gibts beim Tierarzt, der jeweiligen Tourismusorganisation des Reiselandes oder der Urlaubsregion.

2) Mit ins Urlaubsgepäck gehören der EU-Heimtierausweis mit eingetragener Tollwutimpfung. In vielen EU-Ländern braucht man auch Identitätserkennungen wie Mikrochip oder Tätowierung.

3) Der Urlaubsort und die Urlaubsaktivitäten so wählen, dass sich sowohl Mensch als auch Tier wohlfühlen.

4) Während der An- und Abreise genügend Pausen einlegen. Wichtig sind ein gutes Klima im Transportmittel sowie ausreichend Futter und Wasser für den Vierbeiner.

5) In der Regel ist die Mitnahme von nur einem Haustier erlaubt. Das müssen Urlaubsgäste bereits bei der Buchung mit angeben. Es empfiehlt sich, die Buchungsunterlagen genau zu lesen, denn in manchen Unterkünften sind nur kleine Hunde erlaubt.

Interhome bietet Urlauberinnen und Urlaubern mit Hund in ganz Europa über 16.000 tierfreundliche Ferienhäuser und Wohnungen, in denen Vierbeiner willkommen sind. Weitere Informationen unter Interhome Urlaub mit Hund . Mehr Informationen zu den Untersuchungen & Ergebnissen .

Untersuchungsmethodik:

Die Untersuchung basiert auf den Interhome-Buchungsdaten der letzten 12 Monate für Buchungen mit Haustieren, die im April 2024 erhoben wurden und alle Reservierungen mit Haustieren berücksichtigen. Die Daten zum Online-Interesse und Suchvolumen für "Urlaub mit Haustier" stammen aus einer Analyse des Google-Keyword-Planners. Die Daten wurden für den Zeitraum April 2023 bis März 2024 verglichen. Die Daten vom Google-Keyword-Planner zeigen, dass die meisten Deutschen, die mit ihrem tierischen Freund in den Urlaub fahren wollen, dies mit ihrem Hund tun. Folglich konzentriert sich der Beitrag auf das Thema "Urlaub mit Hund".

