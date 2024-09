Startseite Eureka führt Probenahmen in seinem gesamten Portfolio durch und stößt im Projekt New Leaf in der Region Nunavik in Quebec auf gr Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-09-04 16:02. Vancouver, British Columbia, 4. September 2024 / IRW-Press / Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTCQB: UREKF) (FWB: S580) (Eureka Lithium oder Eureka oder das Unternehmen), der Inhaber des größten Lithium-Konzessionspakets im obersten Drittel der Provinz Quebec, arbeitet derzeit intensiv an seinem Explorationsprogramm für 2024, das sich auf die lithiumführenden Pegmatitlagerstätten in der mineralreichen Region Nunavik konzentriert. Eureka Lithium freut sich, den Abschluss eines ambitionierten Explorationsprogramms im Feld in seinem Projekt New Leaf bekannt zu geben. Im Rahmen dieses Programms wurden in den Gebieten, die bereits während der Feldarbeiten des Unternehmens im Jahr 2023 prospektiert worden waren, weitere Schürfungen durchgeführt sowie Boden- und Seesedimentproben entnommen. Darüber hinaus fanden Prospektionsarbeiten zur Erkundung des neu erworbenen Zusatzgeländes in den Konzessionsgebieten Leaf River West und SR Leaf River West statt. Erste Ergebnisse aus dem Projekt New Leaf Das Team der Firma GroundTruth konnte erfolgreich 576 Geschiebemergelproben entnehmen, und zwar 404 Proben aus Gesteinsmasse und 153 Proben aus Seesedimenten. In den neuen Konzessionsgebieten Leaf River West und SR Leaf River West lagern die größten und interessantesten Pegmatite, die bis dato von der Feldmannschaft aufgefunden wurden. Ein besonders großer, geschichteter Pegmatitaufschluss im Leaf River West Block weist einige Bereiche mit Granat, Turmalin sowie geringen Anteilen an Muskovit auf. Dieser Pegmatit ist in eine Metasedimentformation eingebettet und befindet sich vermutlich innerhalb einer Verwerfungszone. Die im Konzessionsgebiet SR Leaf River West aufgefundenen Pegmatite enthielten reichlich Muskovit, Turmalin und Granat (in einer Größenordnung von 1 bis 10 cm). Die Pegmatite in allen von Eureka explorierten Konzessionen weisen eine Nordwest-/Südost-Orientierung auf und sind vermutlich Teil einer regionalen Pegmatitanhäufung. Aus beiden Pegmatitzonen wurden umfangreiche Proben entnommen; die Analyseergebnisse sind noch ausständig. Die im Rahmen dieses Programms gesammelten Proben werden zunächst vor Ort mit einem tragbaren Röntgenfluoreszenzspektrometer (XRF) gescannt und sortiert; danach werden alle Proben zur Analyse an die Labors geschickt. Für die Arbeiten im Feld wurde ein Qualitätssicherungsprogramm entwickelt, das die Aufbewahrung von Traverse-Trackfiles, die Einbringung von Qualitätskontrollproben zur Analyse sowie die Erfassung von digitalen Datendateien des gesamten gesammelten geologischen Datenmaterials umfasst. DJ Bowen, der interimistische CEO von Eureka, erklärt: Das Gebiet von New Leaf weist eine großartige und vielversprechende Geologie auf und wir freuen uns schon darauf, die endgültigen Programmergebnisse des Jahres 2024 in Händen zu halten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76726/ERKA_040924_DE_PRcom.0...

Abbildung 1: Darstellung von Pegmatit Nr. 1. (A) Nahaufnahme der verwitterten Oberfläche. (B) Lageplan des Konzessionsgebiets; der Stern steht für Pegmatit Nr. 1, die Diamanten für andere kartierte Pegmatite. (C) Auf dem Bild ist das Ausmaß des sichtbaren Aufschlusses zu erkennen. (D) Nahaufnahme der frischen Oberfläche mit Turmalinmineralisierung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76726/ERKA_040924_DE_PRcom.0... Abbildung 2: Darstellung der Pegmatite Nr. 2 und 3. (A) Ausmaß des Aufschlusses von Pegmatit Nr. 3. (B) Nahaufnahme eines Vorkommens mit gleichem Aufbau wie Pegmatit Nr. 2 und 3. Zu erkennen sind Muskovit, Granat und Turmalin. (C) Nahaufnahme von Pegmatit Nr. 2 mit einem mehrere Zentimeter großen Turmalineinschluss. (D) Lageplan des Konzessionsgebiets mit den Pegmatiten Nr. 2 und 3 (Sterne) sowie anderen kartierten Pegmatiten (Diamanten).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76726/ERKA_040924_DE_PRcom.0... Abbildung 3: Lageplan der Konzessionsareale im Projekt New Leaf mit den ausgewiesenen Pegmatiten (Sterne) und anderen kartierten Pegmatiten (Diamanten). Noch verbleibende Programme in der Region Nunavik im Jahr 2024 Nach Abschluss des Programms im Projekt New Leaf wird das Explorationsteam von GroundTruth nach Norden abgestellt, um ähnliche Feldarbeiten in den Projekten Raglan West und Raglan South durchzuführen. Die Mannschaften werden im Konzessionsgebiet Raglan West beginnen und von ihrer Basis in der Stadt Salluit aus arbeiten. Dieses Programm baut auf den Folgeuntersuchungen vom Herbst 2023 auf und umfasst umfangreiche Probenahmen aus Geschiebemergel und Seesedimenten sowie Infill-Prospektionen. Anschließend wird das Team von GroundTruth für das abschließende Programm nach Raglan South überstellt, wo auf Grundlage der Ergebnisse des Jahres 2023 Proben aus Geschiebemergel und Seesedimenten entnommen und detaillierte Folgeprospektionen absolviert werden. Bei diesen Programmen kommt das gleiche strenge Qualitätskontrollverfahren und ebenfalls ein XRF-Analysegerät im Vorfeld der Laborarbeiten zum Einsatz. Bedeutung der Konsultationen mit den Inuits Das Programm bei New Leaf wurde in Abstimmung mit den Inuit-Gemeinden vor Ort geplant. Erin Bros (géo), Senior Geologist & Indigenous Relations Advisor bei GroundTruth, führte im Namen von Eureka im Herbst 2023 bzw. im Frühjahr 2024 Gespräche mit den örtlichen Inuit-Körperschaften, der Nayumivik und der Arkivik Landholding Corporation (LHC), um den besten Zeitpunkt für die Durchführung der Feldarbeiten bei New Leaf festzulegen. Auf Ersuchen der Arkivik LHC aus der Gemeinde Tasiujaq wurden entsprechende Abhilfemaßnahmen ergriffen. Sowohl Eureka als auch GroundTruth sind der Ansicht, dass der Respekt gegenüber den Inuit-Gemeinden für ein erfolgreiches Feldprogramm und den langfristigen Fortbestand der Explorationsarbeiten in Nunavik notwendig ist. Nach Abschluss aller Feldprogramme dieser Saison wird GroundTruth im Namen von Eureka eine Tour durch die Gemeinden der Region Nunavik unternehmen, um in allen Gebieten Nunaviks, wo Programme geplant sind, den Inuit-Gemeinden vor Ort die jeweiligen Arbeiten im Feld für 2024 vorzustellen und mit diesen zu erörtern. Unternehmensvideo Ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium finden Sie unter www.EurekaLithiumCorp.com ( eurekalithiumcorp.com) oder unter der folgenden URL: www.youtube.com/watch?v=9Vvm0zfNFp4 Unternehmenspräsentation Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation aufzurufen: eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_Q3_2023.pdf Qualifizierter Sachverständiger Der wissenschaftliche und technische Inhalt in dieser Pressemitteilung wurde von Afzaal Pirzada, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Über Eureka Lithium Corp. Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden. Der jüngste Erwerb des Lithiumprojekts La Motte in der Nähe von Val D'Or, Quebec, erweitert den Besitz von Eureka Lithium im Herzen von Kanadas wichtigstem Lithiumproduktionsgebiet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: DJ Bowen

Interim Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekalithiumcorp.com Vorsorglicher Hinweis Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie erwartet, sieht vor, beabsichtigt, plant, glaubt, schätzt oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, wie etwa Aussagen über den geplanten Abschluss der Akquisition und der gleichzeitigen Finanzierung, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden oder dass die Akquisition wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird oder dass die gleichzeitige Finanzierung wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Eureka Lithium Corp.

DJ Bowen

550 Burrard Street, Suite 2300

V6C 2B5 Vancouver, BC

Kanada email : dbowen14@hotmail.com Pressekontakt: Eureka Lithium Corp.

DJ Bowen

550 Burrard Street, Suite 2300

V6C 2B5 Vancouver, BC email : dbowen14@hotmail.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten