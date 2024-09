Startseite Neue Umfrage zur Unterstützung für neurodiverse Soloselbstständige Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-09-02 19:44. CUBE - das Würfelprinzip® hat eine Umfrage gestartet, die sich speziell an neurodiverse Soloselbstständige richtet. Ziel ist es, die einzigartigen Herausforderungen und Bedürfnisse dieser Gruppe besse Neue Umfrage zielt auf Unterstützung für neurodiverse Soloselbstständige ab Die Umfrage beleuchtet sowohl die Freuden als auch die Hürden der Selbstständigkeit und fragt nach den dringendsten Unterstützungsbedarfen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Teilnehmende haben die Möglichkeit, anonym ihre Erfahrungen zu teilen, um so wertvolle Einblicke für die Weiterentwicklung von Unterstützungsangeboten zu liefern. Die Ergebnisse sollen helfen, neurodiverse Unternehmer in ihrem Erfolg zu stärken. Die Umfrage "CUBE - das Würfelprinzip®" richtet sich an neurodiverse Soloselbstständige und beleuchtet deren spezielle Herausforderungen im beruflichen Alltag. Sie umfasst Fragen zu den größten Freuden und Schwierigkeiten der Selbstständigkeit, den wichtigsten Erfolgsfaktoren und den Bereichen, in denen schnelle Lösungen gewünscht sind. Außerdem wird nach spezifischen Herausforderungen, hilfreichen Maßnahmen zur Strukturierung der Arbeit und Wachstumschancen für das Unternehmen gefragt. Die Umfrage zielt darauf ab, maßgeschneiderte Unterstützung und Hilfestellungen für neurodiverse Selbstständige zu entwickeln. Solo-Business-Beratung für neurodiverse Soloselbstständige Sofortige & effektive Entlastung durch maßgeschneiderte, schlanke Prozesse ?? - Lösungen, die genau zu dir passen und dein Geschäft voranbringen! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: CUBE - das Würfelprinzip® UG (haftungsbeschränkt) i. G.

Solo-Business-Beratung für neurodiverse Soloselbstständige Sofortige & effektive Entlastung durch maßgeschneiderte, schlanke Prozesse ?? - Lösungen, die genau zu dir passen Soforthilfe für neurodiverse Selbstständige - in 4 Stunden zur vollen Handlungskompetenz! Willst du mehr? Stelle dir dein individuelles Paket mit deinen Experten zusammen.

