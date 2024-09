Startseite PowerFolder Version 22: Verbesserungen bei den Mobile Apps Pressetext verfasst von AudioMos am Mo, 2024-09-02 16:48. Von der PowerFolder Version 22, die Ende August veröffentlicht wurde, profitieren vor allem die PowerFolder-Mobile-Apps – und hier ganz besonders die Android-Version. Aber auch die iOS-App sowie die Server-Variante kamen auch dieses Mal nicht zu kurz. Monheim, 02.09.2024 – Die Entwickler der bewährten Content Collaboration Platform (CCP) PowerFolder haben bei der Version 22 ihre Aufmerksamkeit im besonderen Maße den PowerFolder-Mobile-Apps gewidmet. So ist in der Android App nun das Öffnen und Speichern von Dateien in das Android-System hinein möglich. “Sync Icons“ zeigen – wie schon in der iOS-App - an, ob eine Datei schon auf dem Mobile-Gerät synchronisiert ist, so dass man diese dann auch offline nutzen kann. Überdies gibt es zahlreiche Überarbeitungen und Verbesserungen am User-Interface, wie etwa der neue Action-Button und das Sharing-Icon oder die Unterstützung des Landscape-Views. Mit der PowerFolder iOS App können jetzt auch Dokumente als PDF-Files exportiert oder gespeichert werden, außerdem wird ab sofort der Dark Mode unterstützt. Auf Seiten der Server-Version implementierte das Entwicklerteam eine Erweiterung des Denial-of-Service-Schutzes (mit und ohne Föderation), den Support des echten Email-Absenders bei Folder-Einladungen sowie die Optimierung des Datenbank-Layouts – besonders bei sehr großen Installationen - zur Performance- und Stabilitätsverbesserung. Sämtliche PowerFolder-Versionen kommen überdies wieder in den Genuss zahlreicher kleiner Bugfixes und UI-Überarbeitungen. Nähere Details zur Version 22, weitere Informationen sowie den Download dieser Version finden Sie in den Release Notes der einzelnen Komponenten: https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/301782/Server+Rel...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/301714/Android+Ap...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/210305132/iOS+App...

Alle Nutzer der PowerFolder-Cloud profitieren natürlich ebenfalls von den hier genannten neuen Features und Verbesserungen. Die Cloud kann unter my.powerfolder.com genutzt werden. Die kostenlose Version beinhaltet einen Speicherplatz von fünf Gigabyte. Über PowerFolder Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 erfolgreich seine Content Collaboration Platform (CCP) und File Sync & Share (EFSS) mit dem Markennamen PowerFolder. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud-Lösungen als individualisierte On-Premise-Dienste. Über vier Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und konform zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf ISO-27001-zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany".

