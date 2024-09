Startseite Optionen nach einer Immobilienerbschaft Pressetext verfasst von prmaximus am Mo, 2024-09-02 13:39. Die Erbschaft einer Immobilie bringt oft Herausforderungen mit sich. Geschäftsführer Alexander Werneburg von Werneburg Immobilien in Berlin erklärt, welche Optionen Erben haben: die Selbstnutzung, die Vermietung oder den Verkauf. "Um die bestmögliche Entscheidung zu treffen, sollten Erben zunächst eine fundierte Wertermittlung durchführen lassen", betont Alexander Werneburg. Grund dafür ist, dass die Annahme oder die Ausschlagung der Erbschaft gut überlegt sein sollte. Eine Annahme lohnt sich nur, wenn der Nachlasswert die Verbindlichkeiten übersteigt. "Es ist daher wichtig, den Wert der geerbten Immobilie und mögliche Belastungen wie Hypotheken oder Grundschulden zu kennen", weiß der Geschäftsführer. Für die Wertermittlung stehen Erben verschiedene Optionen zur Verfügung: Sie können beispielsweise eine fundierte Wertermittlung durch einen geschulten Makler wie Werneburg Immobilien durchführen lassen. Wissen die Immobilienerben nach der Wertermittlung mehr und haben sie sich für die Annahme der Erbschaft entschieden, stehen ihnen verschiedene Optionen offen: die Selbstnutzung, die Vermietung oder der Verkauf der Immobilie. Die Selbstnutzung kann in Bezug auf die Erbschaftssteuer Vorteile bringen, erfordert jedoch eine genaue Überlegung hinsichtlich der künftigen Wohnbedürfnisse und möglicher Modernisierungs- oder Sanierungskosten. Alexander Werneburg erklärt: "Immobilienerben müssen überlegen, ob die Immobilie auch langfristig zu ihren Lebensplänen passt." Die (Weiter-)Vermietung der geerbten Immobilie kann zu attraktiven Mieteinnahmen führen, bringt jedoch auch Verpflichtungen mit sich. "Mieteinnahmen sollten zudem nicht nur die Betriebskosten decken, sondern auch eine Rendite auf das gebundene Kapital ermöglichen", so der Geschäftsführer. Ein Verkauf der Immobilie ist oft die lukrativste Option. Möchten Immobilienerben ein vermietetes Objekt verkaufen, muss allerdings ein Interessent gefunden werden, der die bestehenden Mietverhältnisse übernimmt. Der Immobilienmakler aus Berlin und seine Kollegen verfügen über zahlreiche Kontakte zu Miet- und Kaufinteressenten in Berlin und der Region, darunter befinden sich auch Kapitalanleger. Bei einer Beauftragung wickeln sie alle Schritte der Immobilienvermietung oder des Immobilienverkaufs professionell für Eigentümer ab. Mehr Wissenswertes zum Thema sowie zu Hausverkauf Berlin, Wohnungsverkauf Berlin und mehr gibt es auf https://www.werneburg-immobilien.de. Werneburg Immobilien

