Startseite LGBTIQ+ Realitäten: Zwischen Gesellschaft, Politik und Medien Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-08-29 11:21. Wie verändert die Digitalisierung Lebensrealitäten von LGBTIQ+-Personen? Welche Rolle spielen traditionelle Geschlechtervorstellungen in der heutigen Gesellschaft? Und wie beeinflusst ein unfreiwilliges Outing die Karriere öffentlicher Personen? Der GRIN-Sammelband "Queerness in Gesellschaft, Politik und Medien. LGBTIQ+-Erfahrungen im Fokus" (https://www.grin.com/document/1446731), im Februar 2024 erschienen, nimmt Interessierte mit auf eine Reise durch die vielfältigen Erfahrungen von LGBTIQ+-Personen und die komplexen Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen. Der Band bietet eine multidimensionale Analyse der Digitalisierung und deren Einfluss auf die gesellschaftliche und politische Teilhabe von LGBTIQ+-Personen. Von digitalen Räumen, die neue Möglichkeiten für den Ausdruck von Identität bieten, über anhaltende Feindseligkeiten gegenüber homosexuellen Männern durch Online-Hass bis hin zu den Auswirkungen von Medienskandalen auf das Privatleben - dieses Buch beleuchtet die Schnittstellen von Queerness mit gesellschaftlichen, politischen und medialen Strukturen. Wie können digitale Technologien sowohl Barrieren abbauen als auch neue Formen der Ausgrenzung schaffen? Barrieren oder Brücken? Digitalisierung in der LGBTIQ+-Community Der Sammelband "Queerness in Gesellschaft, Politik und Medien" beleuchtet insbesondere den Fall des ehemaligen Hamburger Bürgermeisters Ole von Beust. Sein unfreiwilliges Outing 2003 steht exemplarisch für den Druck, dem öffentliche Personen bezüglich ihrer sexuellen Identität ausgesetzt sind. Die Analyse zeigt, wie Medien und öffentliche Wahrnehmung durch stereotype Vorstellungen Beusts Privatleben und Karriere beeinflussten. Dieser Band trägt zur Diskussion über LGBTIQ+-Rechte und -Sichtbarkeit bei und fordert zur Reflexion über die Rolle von Medien und Technologie auf. Empfohlen für Akademiker:innen, politische Entscheidungstragende, Aktivist:innen und alle, die an gesellschaftlichen Fragen interessiert sind, liefert dieser Band wichtige Erkenntnisse und regt zur weiteren Diskussion an. Ist unsere Gesellschaft bereit für den Wandel? Das Buch ist im Februar 2024 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-963-55259-5). Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1446731 Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen. GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm. Kontakt

