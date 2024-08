Beyond Oil wird in einer Fernsehsendung des israelischen Rundfunks vorgestellt

VANCOUVER, BC, und KIBBUTZ YIFAT, ISRAEL / ACCESSWIRE / 27. August 2024 / Beyond Oil Ltd. (CSE:BOIL) (OTCQB:BEOLF) (Beyond Oil oder das Unternehmen), ein Foodtech-Innovationsunternehmen, das Gesundheitsrisiken reduziert, die Lebensdauer von Frittieröl erhöht, Kosten und Abfall mindert und zum Umweltschutz beiträgt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 22. August 2024 in der Sendung eines staatlichen israelischen Fernsehsenders (Kan 11) vorgestellt wurde.

Nov Reuveni, der Gesundheitsjournalist von Kan 11, meinte, die Öffentlichkeit sei sich allgemein darüber bewusst, dass frittiertes Essen ungesund sei, sie wisse jedoch nicht, dass das Öl selbst daran schuld ist: Was bis vor kurzem noch unmöglich erschien, wird jetzt ganz einfach. Und es sieht so aus, als sei es nur eine Frage der Zeit, bis ein saubereres und weitaus weniger schädliches Öl zum Standard wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76658/BeyondOil_082724_DEPRc...

Gründer und President Michael Pinhas Or demonstriert die Filtrationsfähigkeiten des Produkts von Beyond Oil

Michael Pinhas Or, President von Beyond Oil, äußerte sich dazu wie folgt: Wir freuen uns außerordentlich, dass wir von dem staatlichen israelischen Fernsehsender vorgestellt wurden, während wir weiterhin unermüdlich daran arbeiten, die Vorteile von Beyond Oil für die weltweite Gesundheit, für Umweltschutz und für Kosteneinsparungen darzulegen. Frittiertes Essen, das in wiederverwendetem Frittieröl zubereitet wird, ist überall auf der Welt beliebt, und allein in den Vereinigten Staaten nimmt jeder dritte Amerikaner mindestens einmal pro Tag Fast Food zu sich.¹ Unser Team ist weiterhin bestrebt, in den kommenden Jahren bestimmte gesundheitliche Beschwerden von Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zu reduzieren, indem es Toxine aus dem Frittieröl eliminiert.

Über Beyond Oil Ltd.

Beyond Oil ist ein Foodtech-Unternehmen, das sich auf den Gesundheitssektor spezialisiert hat. Im Laufe von 15 Jahren entwickelte es eine Formel aus Lebensmittelzusatzstoffen, die ein innovatives Filterpulver produzieren, das patentrechtlich geschützt ist. Mit dieser Formel werden Zerfallskomponenten aus dem Frittieröl absorbiert und die Quote der Verschlechterungsreaktionen gemindert, und durch einen einfachen Filtrationsprozess kann das Öl wiederverwendet werden, ohne dass es seine Qualität einbüßt. Die Lösung von Beyond Oil stellt einen bedeutenden globalen Fortschritt bei der Erhaltung der Gesundheit von Gastronomiegästen und Küchenarbeitern in Fabriken oder Restaurants dar, die dasselbe Öl über einen längeren Zeitraum wiederverwenden. Die Integration der Technologie von Beyond Oil in Restaurants, Hotels, Catering- und Fabrikbetrieben verbessert nicht nur die öffentliche Gesundheit, die soziale Verantwortung, die Effizienz und die Kosteneffizienz, sondern stellt auch einen wichtigen Schritt hin zu einer nachhaltigeren Zukunft in der Lebensmittelbranche dar. Durch die Verminderung von Verschmutzung, den Erhalt von Ressourcen und die Förderung verantwortungsbewusster Praktiken setzt sich Beyond Oil für den Umweltschutz in der Gastronomielandschaft ein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter: www.beyondoil.co .

¹ Webseite der Mayo Clinic: newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-minute-why-eating-too-many-fried-foods-could-lead-to-early-death/

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

Die Canadian Securities Exchange hat sich in keiner Weise über die Vorzüge des Unternehmens geäußert und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze. Wörter wie erwarten, antizipieren, beabsichtigen, planen, glauben, anstreben, schätzen und ähnliche Ausdrücke oder Abwandlungen solcher Wörter sind dazu bestimmt, zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine historischen Fakten und beruhen auf den aktuellen Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements, von denen viele naturgemäß unsicher sind. Solche Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen werden in gutem Glauben geäußert. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements realisiert werden, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Darüber hinaus können wir nicht versichern, dass ein Patent als Ergebnis einer anhängigen Patentanmeldung erteilt wird oder, falls es erteilt wird, ob es in einer Form erteilt wird, die für uns vorteilhaft ist. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Für eine detailliertere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, wird auf die Berichte des Unternehmens verwiesen, die regelmäßig unter sedarplus.ca. veröffentlicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um tatsächliche Ergebnisse, spätere Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Annahmen oder Änderungen anderer Faktoren, die sich auf zukunftsgerichtete Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass das Unternehmen weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird. Verweise und Links zu Webseiten wurden aus Gründen der Zweckmäßigkeit zur Verfügung gestellt, und die auf diesen Webseiten enthaltenen Informationen sind nicht durch Verweis in diese Pressemitteilung aufgenommen worden. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für den Inhalt auf Webseiten Dritter.

