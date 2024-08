Startseite Japan-Afrika-Gipfel: Hintergrund und Kontrovers Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-08-26 08:25. Bei einem Vorbereitungstreffen in Tokio am Freitag, den 23. August 2024, für den Japan-Afrika-Gipfel (TICAD) versuchte eine Delegation der Polisario-Front, obwohl sie nicht offiziell eingeladen worden war, mit Unterstützung algerischer Diplomaten ihre Anwesenheit durchzusetzen. Die Polisario ist eine bewaffnete Organisation mit marxistischen Tendenzen, die Marokkos Souveränität über die Sahara in Frage stellt und oftmals beschuldigt wird, Verbindungen zu Gruppen zu unterhalten, die in verschiedene Schmuggelgeschäfte verwickelt sind, wobei einige von ihnen mit radikalen Bewegungen in Verbindung stehen. Mitglieder der separatistischen Delegation drangen mit falschen Identitäten und algerischen Abzeichen in den Konferenzraum ein. Ein Mitglied der Gruppe holte unauffällig ein gefälschtes Schild aus seinem Koffer und legte es auf den Tisch, wodurch die Illusion entstand, dass die separatistische Organisation offiziell als "RASD" an der Veranstaltung teilnahm. Die algerischen Medien und die Medien der Front verbreiteten sofort das Bild des Polisario-Vertreters auf dem TICAD-Treffen und versuchten so, einen falschen Eindruck zu erwecken. Ein Diplomat aus Marokko versuchte, das Schild zu entfernen, das sich zwischen den Vertretern Sambias und Simbabwes befand, während das Protokoll die Teilnehmer in alphabetischer Reihenfolge anordnete.

Der Mann wurde jedoch von einem algerischen Beamten gewaltsam gepackt und zu Boden gerissen, wodurch ein Chaos entstand, das den reibungslosen Ablauf der Arbeiten störte. Ein hochrangiger japanischer Diplomat, der das Treffen leitete, wollte eine Klarstellung vornehmen, indem er feierlich und offiziell klarstellte, dass sein Land die "RASD" nicht anerkenne und die Polisario nicht zu dem Treffen eingeladen habe. Der Infiltrationsversuch wurde zwar vereitelt, stellt aber dennoch eine Verletzung der Souveränität des Gastgeberlandes dar, das die Separatistenbewegung nicht eingeladen hat. Dieser Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die komplexen politischen und diplomatischen Spannungen im Zusammenhang mit dem Status der Westsahara und den Beziehungen zwischen Marokko, Algerien und der Polisario-Front. Der Infiltrationsversuch bei einem offiziellen Gipfeltreffen zeugt von den heiklen Fragen, die dieses Thema umgeben, sowie von den Aktionen, die bestimmte Gruppen bereit sein können, zu unternehmen, um ihre Sache voranzutreiben. Die schnelle Reaktion des marokkanischen Diplomaten und die Klarstellung durch den japanischen Vertreter zeigen, wie wichtig diplomatische Protokolle und die Achtung der nationalen Souveränität in solchen Zusammenhängen sind. Darüber hinaus unterstreichen die Verwendung falscher Identitäten und die Inszenierung einer offiziellen Präsenz die Risiken von Desinformation und Manipulation während internationaler Treffen. Der Vorfall könnte sich auch auf die diplomatischen Beziehungen nicht nur zwischen Marokko und Algerien, sondern auch zwischen afrikanischen und japanischen Ländern auswirken, die Gastgeber von Veranstaltungen sind, auf denen entscheidende Fragen für die Entwicklung und Zusammenarbeit in Afrika diskutiert werden. Die Situation erfordert ständige Wachsamkeit, um die Integrität internationaler Konferenzen und den Respekt der Gastgeberländer zu wahren. Willkommen auf unserer Online-Plattform, der "Marokko Zeitung". Firmenkontakt

