BI Sky Global, eine Tochtergesellschaft von Innocan Pharma, schließt die MoCRA-Anmeldung bei der FDA erfolgreich ab

Herzliya, Israel and Calgary, Alberta - 22. August 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologieindustrie, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft BI Sky Global (BI) die Anmeldung sämtlicher seiner Produkte nach dem Modernization of Cosmetics Regulation Act of 2022 (MoCRA) der FDA erfolgreich abgeschlossen hat.

Ferner meldete das Unternehmen, dass nach einer gründlichen Evaluierung der Fertigungskontrollen und der Rohstoffe von BI alle seiner Produkte den strengen Standards der FDA entsprechen und somit sämtliche Compliance-Anforderungen erfüllen, die für den Abschluss der MoCRA-Anmeldung erforderlich sind.

Der MoCRA schreibt vor, dass sich alle Anlagen, die an der Herstellung und Verarbeitung von Kosmetikprodukten zum Verkauf in den Vereinigten Staaten beteiligt sind, bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) anzumelden haben. Dies zieht rigorose Qualitätsstandards nach sich und gewährleistet, dass nur hochwertige Kosmetikmarken auf dem US-Markt verkauft werden können.

Die erfolgreiche Anmeldung unserer Produkte und die vollständige Erfüllung der strengen Standards der FDA ist ein bedeutender Meilenstein für uns, der unsere anhaltende Einzelhandelspräsenz in den USA sicherstellt, sagte Roni Kamhi, CEO von BI Sky Global. Dies ist ein sehr guter Beleg für unser Streben nach höchsten Standards und steht im Einklang mit unserer Zielsetzung, qualitativ hochwertige Produkte auf den Markt zu bringen.

Ferner meldete Innocan seine Absicht, eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung von bis zu 4.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,22 C$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 880.000 C$ durchzuführen, und zwar unter der Voraussetzung, dass das Unternehmen nach eigenem Ermessen den Umfang der Privatplatzierung um bis zu 30 % erhöhen kann, um etwaige Mehrzuteilungen abzudecken (zusammen das Emissionsangebot). Das Emissionsangebot wird voraussichtlich am bzw. um den 29. August 2024 abgeschlossen. Jede Einheit besteht aus: (i) einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie); und (ii) einem (1) Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von vier (4) Jahren ab dem Abschlussdatum zum Kauf einer Stammaktie zu einem Preis von 0,32 C$. Innocan hat die Absicht, den Erlös aus dem Emissionsangebot als Working Capital und für allgemeine betriebliche Zwecke zu verwenden.

Die im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot an kanadische Zeichner ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabetag. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend weder in den Vereinigten Staaten noch an oder auf Rechnung von Personen in den Vereinigten Staaten oder U.S. Personen gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Über Innocan Pharma

Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung, die auch die Wissenschaft der Cannabinoide zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen umfasst mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie und Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, das sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert. innocanpharma.com/

Kontaktinformation:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die Durchführung von Humanstudien mit seiner LPT-CBD-Plattform und seine Absicht, das Emissionsangebot abzuschließen, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Politik-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die potenzielle Unterbrechung von Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

