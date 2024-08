Startseite UMT AG nutzt Payment Gateway bei Zahlungslösung für Maschinennutzung bei Maschinenfabrik Heller Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-08-22 11:23. München, den 22.08.2024 (IRW-Press/22.08.2024) - Der Payment Gateway der UMT AG wird von der Gebrüder Heller Werkzeugmaschinenfabrik in Nürtingen genutzt. Dabei geht es um die Variabilisierung der Maschinennutzung und den Aufbau einer anforderungsgerechten Integration der UMT-Zahlungslösung in verschiedene Use Cases, sowie die Unterstützung bei der Analyse der an die UMT-Plattform übermittelten Daten. "Wir freuen uns, dass wir mit Heller zusammen im Rahmen des Sunrise Projektes einen Partner haben, mit dem wir die Nutzung unseres Payment Gateways für eine weltweite Nutzung durch Kunden in der Maschinenindustrie sowie angelagerten Bereichen in die Realität umsetzen und unsere Kompetenz im Paymentbereich unter Beweis stellen können. Dieser Markt birgt ein grosses Potenzial, weil dies die gesamte deutsche Werkzeugmaschinenenindustrie angeht" sagt Erik Nagel, CEO der UMT AG. Das Verbundprojekt SUNRISE dient der Realisierung von Subscription-Wertschöpfungsmodellen zur Steigerung der Wandlungsfähigkeit von Unternehmen. Es wird vom Bundesministerium für Forschung und Entwicklung (BMBF) bezahlt und in Kooperation mit dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen von einer Reihe von Projektpartnern sowie Unternehmen aus Branchen wie Werkzeugmaschinen oder erneuerbaren Energien begleitet. Ziel ist die Realisierung von Pay-per-Use bzw. Pay-per-Part Lösungen für deutsche Schlüsselindustrien für den weltweiten Einsatz. Über die UMT AG: Die UMT United Mobility Technology AG steht als innovatives Unternehmen vor allem für die Integration maßgeschneiderter Lösungen im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mit dem eigenentwickelten Payment Gateway, intelligenten Lösungen für Dokumentenverarbeitung sowie Blockchainlösungen im Bereich Lieferketten ist die UMT AG in stark wachsenden und nachgefragten Segmenten erfolgreich. Hierbei liegt der Fokus auf der Beratung und Erstellung von streng am Kunden orienterten digitalen und skalierbaren Lösungen, insbesondere für den Mittelstand sowie grössere Unternehmen. Zusätzlich strebt die UMT AG neben organischem Wachstum an, durch gezielte Akquisition von Unternehmen sowohl Kunden als auch Technologien aufzunehmen. Die über ein Jahrzehnt aufgebaute IT- und Consulting-Expertise ist die Basis für wertschaffende Investitionen in Unternehmen, die zur digitalen Transformation des Mittelstands beitragen. Die Aktie der UMT United Mobility Technology AG (WKN: A2YN70 (

