Lust auf Holz? Kleine Holzklötzchen lassen Bastlerherzen höher schlagen Pressetext verfasst von frankh am Mi, 2024-08-21 14:04. Für Bastler gibt es nichts Schöneres, als sich in aller Ruhe die Zeit und Muße zu nehmen und hier und da mit verschiedenen Materialien schöne Dinge fertigzustellen. Sei es als Dekostück, als Möbel, Spielzeug für die Kids, oder einfach so. Es gibt unendliche viele Möglichkeiten und Formen des Bastelns. Doch aus dem Sektor Naturprodukt haben momentan die kleinen aber feinen Holzklötzchen auf der Beliebtheitsskala die Nase weit vorn. Mit ihnen lassen sich wunderbare Dinge herstellen, die sich im Haushalt zum Teil nützlich machen können und sogar auch als Spielzeug für die Kinder großen Gefallen finden. Kreativ und fantasievoll mit Holzklötzchen arbeiten Wer seiner Kreativität beim Basteln freien Lauf lassen möchte, macht mit den Holzelementen alles richtig und darüber hinaus sind diese auch noch durch und durch aus Natur pur. Meist bestehen die Holzklötzchen aus Eichenholz. Sie sind sehr widerstandsfähig und robust und lassen sich im Zuhause an vielen Ecken und Stellen einbringen. Für das nächste DIY-Projekt also genau das richtige Bastelmaterial für schöne Stunden im Hobbykeller oder Bastelraum. Es entstehen weder Späne und Staub, obwohl man gänzlich mit dem Naturprodukt Holz arbeitet. Vielmehr kann man die kleinen, aber feinen Holzstücke so zueinander fügen, dass man sie als Wandverkleidung und Deko, oder gar als Spielzeug für die Kids nutzen kann. Die kleinen und schlichten, wie glatten Holzklötzchen fürs Basteln sind herrlich anzusehen und die einzelnen Maserungen des Holzes sind zudem immer wieder verschieden und lassen dabei am Ende ein dennoch einheitliches Bild zurück, welches aber durch Individualität und Einzigartigkeit glänzen. Zur Verschönerung von Zimmerwänden Wenn man die Holzstücke nutzt, um die ein oder andere Ecke und Nische, wie auch Wand in einem Zimmer zu verschönern, entsteht ein sehr feines und edles, wie auch natürliches und warmes Ambiente. Denn Holz suggeriert immer Wärme und Geborgenheit und es gehört nach wie vor zu unseren Lieblingsmaterialien aus der Natur. Wer einmal mit den schlichten und glatten Holzklötzchen bastelt, wird schnell süchtig nach mehr und will immer wieder mit diesen herrlichen Stäbchen hantieren und werkeln. Denn Fakt ist, dass man sie in unzähligen Bereichen zuhause anbringen und auch einbringen kann. Für den Outdoorbereich sind sie nur bedingt brauchbar, denn da Holz ein Naturprodukt ist und sich bei Nässe und Feuchtigkeit, wie bei Wärme und Trockenheit ausdehnen und zusammenziehen kann, sollte man das Basteln nach drinnen verlegen und auch das Einsetzen der Holzklötzchen am Ende. Als Spielzeug immer gern gesehen Besonders Kleinkinder finden je bekanntermaßen viel Freude am Stapeln und Bauen mit verschiedenen Materialien. Hier eignen sich die Klötzchen ebenfalls hervorragend als Geschenk, sofern sie natürlich groß genug sind, dass diese nicht verschluckt werden können. Denn da sie aus Holz zu 100 Prozent bestehen, glatte Oberflächen aufweisen und sich prima stapeln lassen, lieben die Kids diese kleinen Spielzeuge aus der Natur. So kann man beispielsweise während man eine Wand mit den Klötzchen verschöner möchte das ein oder andere Stück dem Kind zum Spielen und zur Beschäftigung reichen und hat auf diese Weise gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.