Erweiterung der Lagersysteme bei der Brechmann Handels GmbH & Co. Kg

Ein besonders wertvolles Gut in der heutigen Arbeitswelt ist die Arbeitskraft der Mitarbeiter eines Unternehmens. Diese gilt es nachhaltig zu fördern und zu erhalten, sowie optimal in die Arbeitsprozesse einzubinden. Eine weitere wichtige Ressource, welche besonders in Handelsunternehmen einen hohen Stellenwert besitz, ist die Lagerfläche für Waren. Diese sollte optimal genutzt werden, um möglichst viel Ware auf möglichst wenig Fläche lagern zu können.

Diese zentralen Erkenntnisse werden durch die Brechmann Handels GmbH & Co. KG im ostwestfälischen Bielefeld in ihrer Lagerhaltung und Kommissionierung in die tägliche Praxis umgesetzt. Brechmann vertreibt die Qualitätsersatzteilmarke PREXAparts, sowie viele weitere namenhafte OE & OEM Ersatzteilmarken.

Im Frühjahr 2024 wurde das Bestehen Kardex VLM (Vertical Lift Module) Shuttle 500 um zwei Einheiten auf insgesamt 4 Shuttles erweitert. Der Praxistest in den vergangenen 12 Monaten der bestehenden beiden Shuttles hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass eine Erweiterung die einzige logische Konsequenz war, so die Unternehmensleitung.

Der Lagerlift Kardex Shuttle ist ein vertikales Lagersystem zur hochverdichteten Lagerung von kleinen sowie leichten Teilen. Hierzu zählen unter anderem Autoteile wie Luftfilter, Wasserpumpen, Keilriemen aber auch Anbaumaterialien für Fahrradträger. So lagern die Ersatzteile in 4 Shuttle Türmen mit jeweils nur einer Grundfläche von 400 cm x 290 cm in einer Höhe von bis zu 750 cm so gut wie staubfrei. Dies ist in einer Lagerhalle mit Gabelstaplerbetrieb normalerweise undenkbar. Derzeit werden 3.800 unterschiedliche Artikel auf insgesamt 210 Tablaren in den 4 Shuttles in Form einer systemgebundenen, chaotischen Lagerhaltung gelagert. Die 360 cm breiten Tablare können Auto Teile mit einem Gewicht von bis zu 440 kg pro Tablar tragen und befördern diese mit bis zu 120 cm/sec. in die Höhe bzw. Tiefe. Durch die Lagerlift-Technologie können Lagerbestände schnell und präzise abgerufen werden, wodurch die Fehlerquote reduziert wird und die Lagerlogistik insgesamt optimiert wird. Eine permanente Inventur ist zudem ein weiterer Vorteil.

Das Prinzip Ware-zu-Person ist nicht nur deutlich schneller und effizienter, sondern schont außerdem die Arbeitskraft der Logistikmitarbeiter, da kurze Wege und ergonomisch optimierte Arbeitsbedingungen den Picking-Prozess auszeichnen. Während in einem Shuttle bereits das richtige Tablar für den Mitarbeiter vorgefahren ist und ein Laserpointer auf das benötigte Auto Teil hinweist, fährt im benachbarten Shuttle das Liftmodul bereits für den nächsten Kommissionier Auftrag los. Der Mitarbeiter an der Anlage kann somit ohne lange Wartezeiten die Aufträge abarbeiten und muss dafür am Tag nicht etliche Kilometer in der Lagerhalle zurücklegen. Das führt zu einem enormen Effizienz Anstieg, welcher ein großer Vorteil für das heutige Onlinegeschäft ist.

Für die hochwertigen OEM-Ident-Teile von PREXAparts ist das Onlinegeschäft heutzutage ein wichtiger Verkaufskanal. Eine der Zielgruppen sind Professionals, wie KFZ-Mechaniker, welche mit durchdachten Repaturlösungen im Sinne des neuen Claims „PREXAparts – mechanic’s major line“ angesprochen werden sollen. Diese zeichnen sich durch vormontierte Module, zusätzlichen Anbaumaterialen oder auch detaillierten Einbauanleitungen aus. Eine sehr hohe Lagerverfügbarkeit von über 97% sowie eine taggleiche Auslieferung der bestellten Autoteile wird durch die Aufschaltung der neuen Shuttles auf eine neue Ebene gehoben. Des Weiteren besteht die Möglichkeit des Dropshipments für ausgewählte Handelspartner, welches durch eine modernes Warenwirtschaftssystem sowie durch API-Schnittstellen wie TecCom gewährleistet wird.

Laut Unternehmensleitung können am derzeitigen Standort in Bielefeld noch acht weitere Shuttle Systeme in der aktuellen Konfiguration aufgebaut werden. Somit ist bei der aktuellen Erweiterung die Erfolgsgeschichte von PREXAparts und Brechmann definitiv noch nicht zu Ende.