Startseite Verkauf im Gastgewerbe optimieren: SIHOT führt Echtzeitanalyse-Dashboard ein Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-20 08:02. Aktuelle Einblicke in die Aktivitäten der verschiedenen Outlets ermöglichen Betrieben, Geschäftsstrategien regelmäßig zu optimieren, die Effizienz zu steigern und die Planung zu verbessern. Restaurants, Hotels, Bars, Clubs, Cateringunternehmen und der Einzelhandel verfügen mit SIHOT.POS und ADDIPOS nun über eine bessere Sichtbarkeit und Transparenz der Umsätze unterschiedlicher Outlets sowie die Möglichkeit, die Aktivitäten an den Verkaufsstellen unterschiedlicher Standorte zu verfolgen bzw. zu analysieren. So sind die Geschäftsaktivitäten im gesamten Unternehmen besser steuerbar. Mit einer detaillierten Analyse der Produktverkäufe können gastronomische Unternehmen und der Einzelhandel so an allen elektronischen Verkaufsstellen (ePOS) sämtliche Prozesse anpassen und aktualisieren, um vor allem ihre Verkaufsstrategien zu optimieren. Das neue Dashboard des etablierten Anbieters von Hotelmanagementsoftware und Kassensystemen richtet sich an Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers und Geschäftsinhaber, die eine umfassende und leicht verständliche Lösung zur Analyse ihrer Verkaufsdaten suchen. Es ist ideal für Unternehmen mit mehreren Standorten, die ihre Verkaufsleistung optimieren und fundierte Entscheidungen treffen möchten. Die Entwicklung eines intelligenten Dashboards innerhalb von SIHOT.POS und ADDIPOS bietet somit Echtzeiteinblicke in angeschlossene Registrierkassen, die jederzeit eine Bewertung der Geschäftsleistung zulassen. Den Mitarbeitenden steht eine intuitive Datenanzeige mit allen auf einen Blick verfügbaren Informationen zur Überprüfung zur Verfügung. Die Bestseller beobachten und analysieren: Artikelgruppen innerhalb eines festgelegten Zeitraums helfen nun darüber hinaus, die Verkaufsstrategien gezielt anzupassen. Auch ist das Exportieren von vorhandenen Daten mühelos zur weiteren Verarbeitung möglich. Da die Daten vollständig exportierbar sind, können Hoteliers, Gastronomen oder Einzelhändler die Leistung des gesamten Unternehmens durch standortübergreifende Datensätze analysieren sowie verschiedene Verkaufsstellen am selben Standort vergleichen. Mit Hilfe der genauen Bestimmung der Daten für einzelne Standorte erhalten die Betriebe außerdem detaillierte Einblicke, die bei der Verbesserung der Planung unterstützen. "Es ist wichtig, dass ePOS-Terminals zentral verbunden sind. Sie bieten eine vollständige Übersicht über die Leistungen. Wir haben daher unsere ePOS-Dashboards entwickelt, um sowohl umfassende Einblicke in die Verkaufsaktivitäten zu gewähren als auch über die Möglichkeit verfügen, in einzelne Einheiten im Detail einzusteigen", so Carsten Wernet, CEO von SIHOT . "Die gastgewerblichen Betriebe sind so in der Lage die Informationen zu nutzen, die dabei helfen, Muster und Trends zu erkennen und Verkaufsstrategien anzupassen, indem sie Bestseller verfolgen und Artikelgruppen innerhalb bestimmter Zeiträume analysieren. Entscheidend ist jedoch, dass sie dadurch fundiertere Pläne erstellen. Da Gastgewerbeunternehmen stets den Umsatz pro Kunde steigern wollen, sind diese Erkenntnisse ein wichtiges Instrument zur positiven Umsatzentwicklung." Im Jahr 2022 übernahm die Unternehmensgruppe SIHOT ADDIPOS, einen der führenden Anbieter integrativer ePOS-Kassensysteme in den Bereichen Bäckerei, Restaurant, Catering und Hotellerie und verfügt nun weltweit über mehr als 3.500 Kunden. Das neue Dashboard des etablierten Anbieters von Hotelmanagementsoftware ist daher ab sofort als Zusatzmodul zu SIHOT.POS und ADDIPOS verfügbar. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Unternehmensgruppe SIHOT

email : press@sihot.com SIHOT ist ein Hotelsoftwareprodukt der GUBSE AG. Mit SIHOT bietet das bis heute inhabergeführte Unternehmen ein modulares Hotelmanagement-Softwaresysteme für Leisure Hotels, Hotelketten, MICE Hotels und Hostels. Die SIHOT Hotelmanagement-Plattform deckt alle betrieblichen Prozesse ab, bietet maßgeschneiderte Lösungen sowie eine qualitativ hochwertige Property-Management-Lösung.

Das Produktportfolio von SIHOT beinhaltet ein umfassendes Property Management System (SIHOT.PMS), eine Hotelbuchungsmaschine (SIHOT.WEB), ein Point of Sale System (SIHOT.POS) und eine Event Management Plattform (SIHOT.C&B).

SIHOT ist eine modulare Suite. Diese ist vollständig integrierbar oder lässt sich als eigenständiges System in der Cloud als SaaS - mit ergänzenden mobilen Management-Apps - verwalten.

Die 1986 gegründete GUBSE AG beschäftigt weltweit rund 230 Mitarbeitende an sieben Standorten, wobei SIHOT in rund 3.500 Top-Hotels global eingesetzt wird. Zu den weltweiten Kunden von SIHOT zählen Best Western Hotels & Resorts, Motel One, FTI Group, Wyndham Hotels & Resorts, Meininger Hotels, Accor Group und Collegium Glashütten Zentrum für Kommunikation GmbH. Pressekontakt: Wolf.Communication by Wolf-Thomas Karl

