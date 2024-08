Ist Kombinationspflege oder Pflegegeld die bessere Option?

In der aktuellen wirtschaftlichen Situation in Deutschland, geprägt von steigender Inflation und damit verbundenen höheren Preisen für Konsumgüter und Energieversorgung, sind insbesondere ältere und pflegebedürftige Menschen stark betroffen. Für Personen, die von ihrer Rente leben oder finanziell schwächer gestellt sind und auf häusliche Pflege angewiesen sind, zählt jeder Cent. Aus diesem Grund möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Option für pflegebedürftige Menschen vorteilhafter ist – die Nutzung von Pflegedienstleistungen im Rahmen der sogenannten Kombinationspflege oder der reine Bezug von Pflegegeld.

Die Wahl zwischen Kombinationspflege und Pflegegeld hängt stark von den individuellen Umständen des Pflegebedürftigen sowie der pflegenden Angehörigen ab. Beide Modelle bieten Vor- und Nachteile, die je nach den spezifischen Bedürfnissen und Lebensbedingungen unterschiedlich gewichtet werden können.

Pflegegeld

Vorteile:

1. Finanzielle Unterstützung für Angehörige: Das Pflegegeld wird direkt an den Pflegebedürftigen ausgezahlt, der es an pflegende Angehörige weitergeben kann. Dies stellt eine finanzielle Anerkennung für die oft intensive Pflegearbeit dar, die von Familienmitgliedern geleistet wird.

2. Flexibilität: Pflegegeld ermöglicht eine individuelle und flexible Gestaltung der Pflege. Die Betreuung kann durch Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn erfolgen, ohne an feste Dienstzeiten gebunden zu sein.

3. Autonomie: Der Pflegebedürftige und seine Familie entscheiden selbst, wie das Pflegegeld verwendet wird, was auch für zusätzliche Dienstleistungen oder Hilfsmittel eingesetzt werden kann.

Nachteile:

1. Hoher Pflegeaufwand: Die Pflege durch Angehörige kann sehr anspruchsvoll und belastend sein, sowohl körperlich als auch emotional. Oft fehlt es an professioneller Unterstützung, was zu Überlastung führen kann.

2. Keine professionelle Pflege: Pflegegeld allein reicht häufig nicht aus, um eine professionelle Pflege sicherzustellen, insbesondere bei höherem Pflegebedarf.

Kombinationspflege

Vorteile:

1. Kombination aus Sachleistungen und Pflegegeld: Bei der Kombinationspflege wird ein Teil der Pflege durch einen ambulanten Pflegedienst erbracht, während der andere Teil durch Angehörige oder andere Personen geleistet wird. Dies entlastet die pflegenden Angehörigen.

2. Flexibilität bei der Inanspruchnahme: Der Anteil an professioneller Pflege und Pflegegeld kann individuell angepasst werden, je nach Bedarf und Entlastungsbedarf der pflegenden Angehörigen.

3. Professionelle Unterstützung: Der Pflegedienst kann besonders bei medizinischen oder pflegerisch anspruchsvollen Aufgaben helfen, die für Laien schwer zu bewältigen sind.

Nachteile:

1. Reduziertes Pflegegeld: Wenn ein Teil der Pflege durch einen Pflegedienst übernommen wird, wird das Pflegegeld entsprechend gekürzt. Der finanzielle Ausgleich für die pflegenden Angehörigen fällt also geringer aus.

2. Koordination und Organisation: Die Kombinationspflege erfordert eine gute Abstimmung und Organisation zwischen dem Pflegedienst und den pflegenden Angehörigen, was zusätzlichen Aufwand bedeuten kann.

Welche Option ist vorteilhafter?

Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab:

• Pflegegrad und Pflegeaufwand: Bei einem höheren Pflegegrad kann die Kombinationspflege sinnvoller sein, da sie eine professionelle Unterstützung gewährleistet und die Angehörigen entlastet. Bei geringerem Pflegebedarf und wenn die Angehörigen die Pflege selbst übernehmen können, könnte das Pflegegeld attraktiver sein.

• Verfügbarkeit von pflegenden Angehörigen: Wenn Angehörige bereit und in der Lage sind, die Pflege umfassend zu übernehmen, kann das Pflegegeld die bessere Option sein. Wenn sie jedoch Entlastung benötigen, ist die Kombinationspflege sinnvoller.

• Finanzielle Situation: Wenn die finanzielle Entlastung durch das Pflegegeld entscheidend ist, könnte das Pflegegeld attraktiver sein. Bei der Kombinationspflege ist der finanzielle Vorteil geringer, dafür erhält man professionelle Unterstützung.

• Gesundheit und Belastbarkeit der pflegenden Angehörigen: Pflege ist körperlich und emotional anstrengend. Wenn die pflegenden Angehörigen gesundheitlich angeschlagen sind oder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, kann die Kombinationspflege die bessere Wahl sein, um eine Überlastung zu vermeiden.

Fazit

Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, welche Option besser ist. Pflegegeld bietet maximale Flexibilität und finanzielle Anerkennung für die Pflege durch Angehörige, während die Kombinationspflege professionelle Unterstützung mit familiärer Pflege kombiniert. Die Höhe des anteiligen Pflegegeldes lässt sich auch mithilfe eines kostenlosen Pflegegeldrechners online berechnen. Die Entscheidung sollte auf den individuellen Bedürfnissen und Umständen basieren. Eine Beratung durch Pflegeexperten oder die Pflegekasse kann dabei helfen, die beste Lösung zu finden.