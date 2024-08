Startseite Bedford Metals ermittelt mehrere radioaktive Zonen auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-08-19 11:07. 19. August 2024 / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das Unternehmen oder Bedford) freut sich, den Abschluss seines Phase-1-Explorationsprogramms auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake im Norden von Saskatchewan bekannt zu geben. Ziel des Programms war die Kartierung historischer Vorkommen sowie hochwertiger Zielzonen, die durch historische Explorationsarbeiten und geophysikalische Programme ermittelt wurden. Im Rahmen der Untersuchung wurde der gesamte Claim-Block mit hochmodernen RS100-Szintillometern vermessen, um eine Basislinie zu erstellen und die radioaktiven Zielzonen zu untersuchen. Besonders interessant ist, dass das Team zwei zuvor unentdeckte radioaktive Zonen identifiziert hat. ZONE 1: Die radioaktive Zone Ubiquity West erstreckt sich über eine Fläche von 350 m mal 350 m nordwestlich des Ubiquity Lake und weist konstant erhöhte mit einem Spektrometer ermittelte Messwerte von 200 bis 500 CPS auf. Es konnten Spitzenwerte von bis zu 3613 CPS gemessen werden. ZONE 2: Die radioaktive Zone Warr Lake besteht aus fünf großen Gruppen von Ausbissen westlich des Warr Lake, die sich über jeweils etwa 150 m mal 350 m entlang von Bergrücken erstrecken. Die Ausbisse bei Warr Lake, die an eine regionale Verwerfung grenzen, weisen erhöhte Spektrometermesswerte im Bereich von 150 bis 400 CPS auf, wobei auch Spitzenwerte von bis zu 7472 CPS gemessen wurden. Darüber hinaus wurde in der gesamten Ausbisszone Ubiquity West und im Bereich der Ausbisse bei Warr Lake Granitgestein mit einer Hämatitalteration festgestellt, das gefalteten Schiefer und Gneis beinhaltete. Insgesamt wurden 60 Gesteinsproben aus zutage tretenden Ausbissen und Findlingen entnommen. Die Analyseergebnisse sollen in naher Zukunft vorliegen. Peter Born, President von Bedford, sagt dazu: Wir sind sehr zufrieden mit der Entdeckung der neuen radioaktiven Zonen bei Ubiquity Lake. Die Ergebnisse dieses Programms werden in die wachsende Datenbank eingespeist, wobei das ultimative Ziel die Entdeckung einer wirtschaftlichen Uranlagerstätte ist. Hintergrund: Die wichtigsten Zielzonen auf dem Uranprojekt Ubiquity Lake sind nordwestlich verlaufende, unterirdische Anomalien der Leitfähigkeit, die im Rahmen einer 2014 von Noka Resources Inc. und Alpha Exploration Inc. durchgeführten VTEM-Vermessung ermittelt wurden. Darüber hinaus wird das Unternehmen leitfähige Anomalien erkunden, die im Jahr 2007 bei einer GEOTEM-Vermessung durch Stikine Gold Corporation identifiziert wurden. Eine Bodenuntersuchung im Jahr 2014 lieferte zahlreiche radioaktive Proben mit Werten von bis zu 2000 cps. Im Zuge einer hubschraubergestützten elektromagnetischen und magnetischen Vermessung durch Aeroquest und Condor Consulting Inc. wurden 13 Zielzonen identifiziert, die einer weiteren Exploration unterzogen werden müssen. Bei dem Zielmodell handelt es sich um strukturell kontrollierte leitfähige graphitische Zonen im Grundgestein, in denen möglicherweise Uranlagerstätten lagern könnten. Die vorhergesagte Tiefe zum Grundgestein beträgt weniger als 50 m, was im gesamten Untersuchungsgebiet durchweg erreicht wurde. Das Unternehmen wird Gebiete mit elektromagnetisch-magnetischen Zielen und Gebiete mit anomalem Uran in Oberflächenausbissen untersuchen. Angesichts der Nähe des Projekts zum südlichen Rand des Athabasca-Beckens verfolgt das Unternehmen ein Explorationsmodell ähnlich jenem der Lagerstätte Patterson Lake South von Fission und der Lagerstätte Arrow von NexGen, bei denen es sich um in Scherungen lagernde Grundgebirgslagerstätten mit Kontinuität in der Tiefe handelt. Bedford verpflichtet sich weiterhin, alle Explorationsaktivitäten unter dem Gesichtspunkt der Umweltverantwortung durchzuführen. Das Unternehmen legt großen Wert darauf, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und sicherzustellen, dass alle Aktivitäten nachhaltig und verantwortungsvoll sind. Darüber hinaus schätzt Bedford seine Beziehungen mit örtlichen Gemeinden und indigenen Gruppen und verpflichtet sich zu kollaborativer Zusammenarbeit mit diesen Stakeholdern, um positive Ergebnisse für die Region zu garantieren. Dr. Peter Born, P.Geo., ist der zuständige qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und verantwortlich für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen. Über Bedford Metals Corp. Bedford Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen. Wir schaffen Werte für unsere Aktionäre durch die Identifizierung und Entwicklung besonders aussichtsreicher Gelegenheiten in der Mineralexploration. Unsere Strategie ist die Weiterentwicklung unserer Projekte von der Entdeckung zur Produktion. Das Uranprojekt Close Lake liegt an der Ostseite des Athabasca-Beckens, neben Claims von Cameco Corporation, dem größten Uranproduzenten der Welt. Der Claim umfasst ungefähr 245 Hektar und liegt im primären Explorationskorridor, der die Mine Keys Lake, die Mine Cigar Lake und die Mine McArthur River enthält. Zugang zum Konzessionsgebiet besteht über ein Netzwerk von Straßen und Pfaden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76566/BedfordMetals_190824_D... Das Uranprojekt Ubiquity Lake, das sich über 1382 Hektar erstreckt, liegt knapp südlich des unteren Randes des Athabasca-Beckens, neben dem Projekt Carpenter Lake von ALX Uranium im Osten. Durch die Lage in der Nähe der Cable Bay Shear Zone, parallel zur Virgin River Shear Zone, die das Uranprojekt Centennial von Cameco beherbergt, verspricht das Projekt immenses Potenzial. Außerdem liegt das Projekt 100 km westlich der in der Vergangenheit produzierenden Uranmine Key Lake von Cameco, ein weiterer Hinweis auf die strategische Bedeutung dieses Standortes. Das Uranprojekt Sheppard Lake umfasst ein Gebiet von ungefähr 2250 Hektar und grenzt an das Projekt Ubiquity Lake im Südosten. Das Projekt wird von Gestein der Mudjatik-Domäne charakterisiert, in dem Uranmineralisierung typsicherweise in Grundgestein eingelagert ist, das in Scherzonen oder Verwerfungen liegt und durch hydrothermale Umverteilung aufgelöster Materialien und nachfolgender Redox-Reaktionen gebildet wurde.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76566/BedfordMetals_190824_D... Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com . Im Namen des Boards, Bedford Metals Corp. Peter Born

President Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich. KONTAKT:

