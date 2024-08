Startseite Die DMS GmbH aus Porta Westfalica ist als führendes Unternehmen im Bereich POS ( point of sale ) und Ladenbau tätig Pressetext verfasst von HorstWerner am Mo, 2024-08-19 10:27. Die DMS GmbH aus Porta Westfalica ist ein Unternehmen im Bereich POS ( point of sale ) und Ladenbau sowie für bundesweit bekannte Referenzunternehmen tätig. Das Unternehmen öffnet sich nun für Investoren, um Erweiterungen und Skalierungen innerhalb des EU-Raums zu finanzieren. Seit über 10 Jahren unterstützen die Experten der DMS GmbH mit Leidenschaft und Engagement sowie Fachexpertise Unternehmen aus verschiedenen Branchen rund um den Point of Sale (POS). Das Unternehmen hat sich durch die Umsetzung vielfältiger Projekte und die enge Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern kontinuierlich weiterentwickelt und bietet Produkte und Lösungen heute weltweit an. Dank langjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit mit renommierten Großunternehmen verfügt die DMS GmbH über stabile und vertrauensvolle Kundenbeziehungen.

Seit 2015 ist die DMS GmbH eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), eingetragen beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter HRB 14843. Das Unternehmen erzielt regelmäßig Jahresumsätze von über 10 Millionen Euro und schließt seine Jahresbilanzen stets mit Gewinnen im sechsstelligen Bereich ab. Das hochqualifizierte Team der DMS GmbH bringt umfassende Erfahrung und Expertise in verschiedenen Bereichen mit, darunter: ü Konzeption & Produktentwicklung

ü Kreation & Datenmanagement

ü Produktion + Veredelung & Fulfillment Der Fulfillment-Service umfasst die gesamte Auftragsabwicklung im E-Commerce, einschließlich Lagerung, Kommissionierung, Transport und Auslieferung. Die Produktion und Veredelung bilden den Kernbereich der DMS GmbH.

Dank zahlreicher Produktionsstandorte in Nordrhein-Westfalen und einer Tochtergesellschaft in Sachsen kann die DMS GmbH verschiedene Produktionsverfahren und die Verarbeitung unterschiedlicher Materialien kombinieren. Dazu gehören u.a. Kunststoff- und Folienverarbeitung, Metall-, Holz- und Papierverarbeitung sowie weitere innovativer Druckmaterialien. Die Fähigkeit der DMS GmbH, unterschiedliche Materialien und Produktionsverfahren zu kombinieren, ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedenste Kundenanforderungen anzubieten. Zudem setzt die DMS GmbH strategisch auf Automatisierung ihrer Prozesse, um die Kostenstruktur effizient zu gestalten, die Produktionskapazitäten stetig zu steigern und eine gleichbleibende Qualität sicherzustellen.

Die DMS GmbH zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards, beträchtliche Produktionskapazitäten und schnelle Reaktionszeiten aus. Das Unternehmen kann große Stückzahlen in kurzer Zeit produzieren und investiert kontinuierlich in die Weiterentwicklung seines Maschinenparks sowie in innovative Produktionsverfahren, um höchste Effizienz und Qualität zu gewährleisten. Parallel dazu befindet sich die DMS GmbH im strategischen Aufbau einer eigenen E-Commerce-Sparte, um ihr Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren und zu skalieren. Diese vielschichtige Aufstellung ermöglicht es uns, eine breite Marktdurchdringung zu erreichen und zusätzliche Umsatzquellen zu erschließen. Für interessierte Kapitalanleger bietet die DMS GmbH verschiedene Finanzierungsmodelle an, die individuell verhandelbar sind. Je nach Mindestlaufzeit und Wahl des Finanzinstruments werden Zinssätze bzw. Ausschüttungen von 4,5 % bis 6,5 % p.a. angeboten.

Es sind sowohl gewinnorientierte, nicht wertpapierverbriefte Kapitalanlagen als auch erfolgsunabhängige, festzinsorientierte und nachrangig auszahlbare Vermögensanlagen möglich. Kurz- und langfristige Kapitalanlagen stehen zur Verfügung. Der in Aussicht gestellte Beteiligungsertrag darf aus gesetzlichen Gründen nicht garantiert werden und kann daher niedriger ausfallen.

Interessenten können sich an die geschäftsführende Gesellschafterin Frau Olga Braun unter der E-Mail-Adresse ob@druck-media-service.com wenden und können ein ausführliches Beteiligungsexposé erhalten. Rechtliche Hinweise

Für die angebotenen Vermögensanlagen besteht gemäß § 2 Abs. 2 Satz 1 Vermögensanlagengesetz keine Prospektpflicht, da jeweils nur 20 Anteile angeboten und gezeichnet werden können. Es gilt die Bereichsausnahme gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3a Vermögensanlagengesetz. Alle erwähnten Finanzinstrumente sind Beispiele und stellen keine Angebote dar. Variablen wie Laufzeit, Zinshöhe, Ausschüttungen und Mindestbeteiligungen sind frei verhandelbar. Gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz besteht die Verpflichtung, beim Erwerb jeglicher Vermögensanlage auf erhebliche Risiken hinzuweisen. Weitere Auskünfte erteilt Dr. jur. Horst Werner von der Dr. Werner Financial Service AG unter der Mailadresse dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten