BioNxt unterzeichnet Absichtserklärung mit Gen-Plus GmbH & Co KG hinsichtlich potenzieller geschäftlicher Kooperationen

VANCOUVER, BRTISH COLUMBIA / ACCESSWIRE / 15. August 2024 / BioNxt Solutions Inc. (BioNxt oder das Unternehmen) (CSE: BNXT) (OTCQB: BNXTF) (FWB: BXT) freut sich bekannt zu geben, dass es eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem in Deutschland ansässigen internationalen Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen Gen-Plus GmbH & Co KG (Gen-Plus), einem Teil der Conscio Group, unterzeichnet hat.

Zusätzlich zur Rahmendienstleistungsvereinbarung und Cladribine-Leistungsbeschreibung, die von BioNxt und Gen-Plus am 9. Juli 2024 bzw. am 17. Juli 2024 unterzeichnet wurden, berücksichtigt die Absichtserklärung auch eine Reihe wesentlicher Bereiche der potenziellen Kooperation zwischen den Vertragsparteien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf geistiges Eigentum und die Entwicklung von Prototypen für neue pharmazeutische Produkte, die Planung klinischer Studien und die Herstellung von Chargen, die Zusammenarbeit in den Bereichen Labor, Ausrüstung und Büro, die Geschäftsentwicklung sowie die kommerzielle Herstellung von Dünnfilm. Das Unternehmen wird im Laufe der Zeit weitere Details zu spezifischen Kooperationsprogrammen bekannt geben.

Gen-Plus, ein Teil der Conscio Group, hat seinen Hauptsitz in München in Deutschland und ist über die Conscio Group in einem internationalen Netzwerk von pharmazeutischen Dienstleistern mit Einrichtungen in fünf Ländern und mit über 500 Mitarbeitern tätig. Das Unternehmen bietet GCP/GLP/GMP/ISO/IEC-zertifizierte Dienstleistungen und GMP-zertifizierte Herstellung von klinischen Studienpräparaten (Phase I-III) mit Spezialisierung auf feste, halbfeste und flüssige Produkte, orale Filme und transdermale Pflaster sowie ganzheitliche laboranalytische Dienstleistungen während der Entwicklung und GMP-Herstellung, einschließlich API-Charakterisierung, Methodenentwicklung, Optimierung, Validierung, Permeationsstudien, Stabilitätsstudien usw.

BioNxt ist derzeit mit der Entwicklung einer zu 100 % unternehmenseigenen und proprietären Verabreichungsform von ODF Cladribine befasst, die sich an den Multiple Sklerose (MS) Markt richtet. Cladribin ist derzeit in Tablettenform in mehr als 75 Ländern, unter anderem von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA), zugelassen und verzeichnet einen Jahresumsatz von über eine Milliarde USD. Cladribin in Tablettenform ist für eine Reihe von Indikationen zugelassen, zu denen auch hochaktive Formen der schubförmig remittierenden MS sowie bestimmte Formen der Leukämie zählen. MS stellt das größte Marktsegment für den Verkauf von Cladribin dar. Weltweit leben rund 2,3 Millionen Menschen mit MS, wobei die höchste Prävalenz in Nordamerika und Europa zu verzeichnen ist (Quelle: Atlas of MS). Der globale Arzneimittelmarkt für Multiple Sklerose dürfte nach Angaben des Marktforschungsinstituts Market.us bis zum Jahr 2033 einen Spitzenwert von 41 Milliarden US-Dollar erreichen.

Das Unternehmen hat eine Reihe provisorischer Patentanmeldungen im Zusammenhang mit Cladribine ODF eingereicht. Bis Ende 2024 bzw. Anfang 2025 werden voraussichtlich drei bis vier Patentanmeldungen in internationalen Schlüsselmärkten vorliegen, wobei der Patentschutz bis zum Jahr 2044 reichen könnte.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein biowissenschaftlicher Akzelerator, der sich auf Arzneimittelformulierungen und Arzneimittelverabreichungssysteme der nächsten Generation, diagnostische Screening-Tests sowie die Herstellung und Evaluierung neuer aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Dazu zählen präzise transdermale und oral lösliche Arzneimittelformulierungen, kostengünstige Schnelltests zum Nachweis von Infektionskrankheiten und Mundgesundheit, aber auch die Standardisierung und klinische Evaluierung neuartiger aktiver Wirkstoffe für neurologische Anwendungen. Das Unternehmen betreibt Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa, hat seinen operativen Schwerpunkt in Deutschland und konzentriert sich aktuell auf die behördliche Zulassung und Vermarktung von Medizinprodukten für die europäischen Märkte.

BioNxt Solutions Inc.

Wolfgang Probst, CEO und Direktor

E-Mail: info@bionxt.com

Tel: +1 780-818-6422

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Einige der in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen als zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu werten. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind anhand der Verwendung von Begriffen zu erkennen wie z.B. erwartet, beabsichtigt, möglich, schätzt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, sollten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren nicht auf historischen Fakten und unterliegen daher verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen werden vermutlich bzw. können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung direkt oder indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren bzw. anderweitig zu korrigieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Quelle: BioNxt Solutions Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

