Startseite Sama erweitert die Integration seiner generativen KI-Lösung für mehr Sicherheit und Verantwortung bei der Entwicklung künstliche Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-13 15:33. Die sicheren Integrationen des Unternehmens werden mittlerweile von der Mehrzahl der weltweit populärsten LLM-Anbieter wie Microsoft, Google und Amazon verwendet SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESSWIRE / 13. August 2024 / Sama, der führende Anbieter von zweckorientierter, verantwortungsbewusster Unternehmens-KI mit flexiblem Daten-Labeling für die Modellentwicklung und überwachte Feinabstimmung, hat heute neue Modellintegrationsangebote für einige der weltweit beliebtesten großen Sprachmodelle (LLMs) als Teil seiner Sama Generative AI (GenAI) Solution angekündigt. Dank dieser Entwicklungen ist Sama in der Lage, nahtlos auf Daten von Top-Open-Source GenAI-Modellen und LLMs zuzugreifen, diese abzurufen und anschließend durch dieselbe geschützte Pipeline zurückzusenden. Damit verringert sich nicht nur das Risiko der Datenexposition, sondern auch die Einbindung einer Human-in-the-Loop-Komponente (HITL) in den Modelllebenszyklus wird erleichtert - was für eine verantwortungsvollere KI-Entwicklung und -Integration essentiell ist. Die generative KI befindet sich an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung. Wir müssen uns nun mit größeren Fragestellungen auseinandersetzen, nämlich wie wir Modelle verantwortungsbewusster entwickeln können, ohne dabei Abstriche in puncto Qualität oder Effizienz machen zu müssen. Unsere neuen Modellintegrationen lösen dieses Problem sehr effizient, indem sie sicherstellen, dass die Daten direkt an unsere kompetenten Mitarbeiter in sicheren Einrichtungen übertragen werden, erklärt Duncan Curtis, SVP für KI-Produkte und -Technologie bei Sama. Wir können dann unsere Annotationen ganz einfach an die Modellplattform oder an ein On-Prem-Modell senden, je nach Anforderungen des Kunden, was wiederum die Sicherheit erhöht und die Effizienz verbessert. Eine verantwortungsbewusstere Entwicklung von KI ist der Schlüssel zu einer ethischeren KI, und wir sind stolz darauf, an der Weiterführung dieses Prozesses beteiligt zu sein. Samas Plattform kann nun bei einer Reihe von neuen Modellanbietern integriert werden, zu denen unter anderem Größen wie Mistral, Microsoft, Amazon und Databricks zählen. Vor diesen Einbindungen wurden bereits Integrationen bei Cohere, Anthropic, OpenAI und Inflection sowie anderen Unternehmen durchgeführt. Bei allen Anbietern kann Sama sowohl die Prompts als auch die Modellantworten evaluieren und sie anhand verschiedener vom Kunden definierter Dimensionen, wie z. B. Kohärenz, einstufen. Diese Integrationen unterstützen auch die Retrieval-Augmented-Generation-(RAG)-Evaluierung und sorgen damit für mehr Genauigkeit und Zuverlässigkeit beim Modelloutput. Und letztendlich beschleunigt der direkte Datentransfer die überwachte Feinabstimmung. Die Unternehmen können auf diesen vortrainierten LLMs aufbauen und so mit Hilfe von Samas Prompt Engineering Modelle mit branchen- oder unternehmensspezifischen Wissensbasen erstellen. Sama plant, seine Integrationskompetenzen in naher Zukunft auch auf andere API-gesteuerte Modelle auszuweiten. Seine Lösungen sind für alle Projektgrößen geeignet, auch einige der größten Open-Source-Modelle der Welt, und können die Projektstartzeiten um mehrere Wochen verkürzen. Zum HITL-Ansatz des Unternehmens gehört auch eine geprüfte, erfahrene und vielseitige Belegschaft von über 5.000 Annotatoren, die essentielles Feedback zu den Modellen geben und überprüfen, ob deren Verhalten den spezifischen Parametern des jeweiligen Kunden entspricht. Dieses Feedback erfolgt während des gesamten Modellentwicklungsprozesses, einschließlich der Datenerstellung, der überwachten Feinabstimmung, der LLM-Optimierung und der laufenden Modellbewertung. Mit diesen konsistenten Rückmeldungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei einer verantwortungsvolleren Modellentwicklung. Sama selbst bürgt für die Einhaltung der wichtigsten regulatorischen Richtlinien und kann seinen Kunden dabei helfen, als Anbieter eine ähnliche Regelkonformität zu erreichen. Darüber hinaus trägt Sama durch das Bezahlen existenzsichernder Löhne und die Gewährung von Sozialleistungen für seine Mitarbeiter zur Förderung einer ethischeren KI-Versorgungskette bei. Für sämtliche von Sama erbrachten Leistungen wird der SamaHub genutzt - ein kollaborativer Arbeitsbereich bzw. Workspace, in dem Kunden und Teammitglieder direkt über Arbeitsabläufe (Workflows) kommunizieren, Berichte verfassen und so den Projektfortschritt verfolgen können. Samas Aktivitäten werden durch SamaAssure abgesichert. Diese branchenweit höchste Qualitätsgarantie sorgt routinemäßig bereits bei der ersten Charge für eine 98%ige Abnahmequote. Und die Projekte profitieren von SamaIQ, einer Kombination aus Human-in-the-Loop-Bewertungen und proprietären Algorithmen, um proaktiv zusätzliche Erkenntnisse über die Schwachstellen eines Modells zu gewinnen. Über Sama Sama ist ein weltweit führender Anbieter von Datenannotationslösungen für Computer Vision, generative KI und große Sprachmodelle. Unsere Lösungen minimieren das Risiko von Modellausfällen und senken die Gesamtbetriebskosten - dank einer unternehmensfähigen ML-gestützten Plattform und SamaIQ, durch proprietäre Algorithmen aufgedeckte verwertbare Dateninhalte sowie ein hochqualifiziertes Team von mehr als 5.000 Datenexperten. 25 % der Fortune-50-Unternehmen, darunter auch GM, Ford, Microsoft und Google, vertrauen bei der Bereitstellung branchenführender ML-Modelle auf Sama. Als zertifizierte B-Corp verfolgt Sama das Ziel, durch die digitale Wirtschaft die Möglichkeiten für unterprivilegierte Personen zu erweitern, und hat bereits mehr als 65.000 Menschen den Schritt heraus aus der Armut ermöglicht. Das Schulungs- und Beschäftigungsprogramm des Unternehmens wurde durch eine vom MIT geleitete randomisierte kontrollierte Studie validiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sama.com . Mediensprecherin Sama:

Natalee Gibson, Songue PR

press@samasource.org QUELLE: Sama Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA email : cs@accesswire.com Pressekontakt: ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville email : cs@accesswire.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten