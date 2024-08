Startseite Der Klimawandel beeinflusst Energie und Lebensmittelbereich Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-08-09 09:28. Steigende Temperaturen und vermehrte Trockenphasen bedrohen die Ernten. Kali hilft und ist auch für Anleger von Interesse. Kalium ist ein Nährstoff, der den Transpirationsstrom, damit die Wasseraufnahme der Pflanzen reguliert. Damit spielt er eine große Rolle für den Wasserhaushalt der Pflanzen, der Verdunstungsschutz wird mit Kali verbessert. Auch wird die Frosttoleranz erhöht. Die größten Kalilagerstätten und die größte Fördermenge besitzt Kanada, es folgen Belarus und Russland. Jedoch unterliegen die russischen Exporte Beschränkungen und gegen Belarus existieren Sanktionen. In Europa verfügen vor allem Spanien und Deutschland über Kali-Reserven. In Südamerika muss Brasilien sehr große Mengen Kali zukaufen. Dort steigt mit der Flächenausdehnung der Düngereinsatz. Zu den großen Verbrauchern zählen auch Indonesien, Indien, Malaysia, Vietnam oder Thailand. Ein aussichtsreiches Kaliprojekt verfolgt Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/play/millennial-potash-neue-ressourcenschaet... - in Gabun, Afrika, wobei bereits eine positive Vormachbarkeitsstudie vorliegt. Da die Weltbevölkerung weiter wächst und die Erderwärmung noch nicht gebannt ist, wird also die Bedeutung hochwertiger Düngemittel wie Kali steigen. Um dem Klimawandel nachhaltig entgegenzuwirken, wird den fossilen Brennstoffen der Kampf angesagt. Vieles befindet sich schon auf dem richtigen Weg wie etwa die Elektromobilität und die erneuerbaren Energien. Dazu gehört die Kernkraft, denn ohne sie kann der Umstieg auf umweltfreundliche Energiegewinnung nicht funktionieren. Daran ändert auch der Sonderweg Deutschlands nichts. Atomkraftwerke nehmen weltweit an der Zahl zu und sorgen für einen geringeren CO2-Ausstoss. Damit dieser Weg fortgesetzt werden kann, sind immer größere Mengen Uran nötig. Dafür sorgen die Uranunternehmen. Wollen Anleger jedoch nicht auf ein einzelnes Unternehmen setzen, gäbe es noch die Möglichkeit mit Uranium Royalty - https://www.rohstoff-tv.com/play/update-zum-uranmarkt-und-neueste-entwic... -, dem einzigen Royalty-Unternehmen im Uransektor am zunehmenden Uranverbrauch und am steigenden Uranpreis zu partizipieren. Uranium Royalty besitzt Lizenzgebühren und Uranbeteiligungen sowie einen physischen Uranbesitz. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

