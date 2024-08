Startseite Teil II - Befreiung oder strafrechtlicher Ausschluss von der Teilnahme an den Steuergesetzen der Bundesrepublik Deutschland Pressetext verfasst von Pirat3002 am Do, 2024-08-08 19:51. Bedauerlicherweise hat der Finanzminister Heere in Hannover mit der Anfrage vom 11. Juli 2024 noch keinen Ausweg zum Ausschluss von der Teilnahme an der Steuergesetzen gefunden, so dass Herr Finanzminister Heere am 05. August 2ß24 erinnert werden musste. Das bemerkenswerte daran, das NDS-Parlament wusste mit der Petition Nr. 02265/01/15 und mit Datum vom 12. Januar 2006 von diesen schwerwiegenden rechtlichen Irritationen, weigerte sich aber der parlamentarischen Aufsichtspflicht gegenüber den NDS-Strafermittlungsbehörden nachzukommen. 05. August 2024 Persönlich vorzulegen! Nur per Fax: (0511) 120 80 60 - zugestellt am 06. Aug. 2024 - 13:27Uhr Niedersächsisches Finanzministerium

z.H. des Finanzministers

Herrn Gerald Heere

Am Schiffgraben 10 30 159 Hannover Erinnerung! St.- Nr. 57/201/Wv- R- für die xxxxxxx

und St.-Nr. 57/124/02xxxx xxxxxxx

Richterliche Steuerbefreiung des FG-Hannover Az. 16 V 10089/03 Sehr geehrter Herr Minister, hiermit erfolgt Erinnerung an den Schriftsatz des Unterzeichners vom 11. Juli 2024 und fordere Sie nochmals freundlich auf, umgehend eine Entscheidung in der Sache zu treffen. Aus der rechtlichen Sicht des Unterzeichners haben Sie nur zwei Möglichkeiten: 1.Das Urteil des Finanzgerichts Hannover aus 2003 sowie die Löschung der Steuersignale in 2002 beim Finanzamt Delmenhorst sind nach wie vor rechtsgültig und der Unterzeichner bleibt weiterhin von jeglicher Steuerpflicht befreit. Oder 2.Sie leiten über die Staatsanwaltschaft Hannover ein Strafermittlungsverfahren gegen beamtete und unter Verdacht stehende Täter sowie deren politische Mitwisser, an der strafrechtlich seit 1995 zu verfolgenden Steuerbefreiung, ein. Dem Unterzeichner war seit 1995 der Zugang zu seinen Steuerunterlagen durch die Gemeinde Weyhe verwehrt worden. Das BVerfG sowie der EMGR fanden in ihren Beschlüssen und Bescheiden den Nachteil von verheerenden finanziellen Schäden, auch zum Klima- und Umweltschutz, nicht für entscheidungswürdig. Diese höchsten Rechtsinstitutionen hatten vor ihren Entscheidungen schriftliche Kenntnis vom Verdacht der Beugung des Rechts. Der Unterzeichner verzichtet hier auf die weiteren Anlagen von Beweismitteln, die sich bei den Staatsanwaltschaften in Hannover, Oldenburg, Verden und Lüneburg zur Sache befinden. Mit freundlichen Grüßen xxxxxx Anlagen:

Fax an GenStA-Oldenburg vom 07. April 2004

Eingangsbescheid des EMGR vom 29. März 2010

Ablehnungsbescheid des EMGR vom 18. Juli 2013

Vom BVerfG - Prof. Dr. Dres. h.c. Papier vom 14. Dez. 2009 CC:

Fraktionen im NDS-Parlament Über Pirat3002 Komplettes Benutzerprofil betrachten