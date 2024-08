Startseite HONGQIs Europatour 2024: Eine Reise voller Leidenschaft von Peking nach Paris Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-08-06 19:22. PARIS, FRANKREICH / ACCESSWIRE / 6. August 2024 / Das Dröhnen der Motoren durchbricht ein Jahrhundert der Stille auf der Route der historischen Rallye von Peking nach Paris anno 1907. Branchenführer FAW HONGQI nähert sich der französischen Metropole, dem Endziel der China-Frankreich-Tour 2024, und bringt damit seine Reise durch Europas Städte zu einem erfolgreichen Abschluss. Mit dem Traum, China zu einem Kraftzentrum der Automobilindustrie zu machen, überquert HONGQI die Ozeane und bahnt sich mutig seinen Weg. Die neuen Modelle des Unternehmens, H9 und EH7, sind mit dabei im Konvoi und führen die Fahrzeugflotte durch mehrere europäische Länder. Sie erhellen geografische Wahrzeichen wie Amsterdam, das Mercedes-Benz-Museum und die Alpen mit ihrer Leuchtkraft und präsentieren dabei Chinas bahnbrechende Innovationen auf dem Gebiet der traditionellen energiesparenden Fahrzeuge und der Entwicklung von Fahrzeugen mit neuen Energieträgern. Die europäische Eröffnungszeremonie in Amsterdam, der Stadt der Diamanten, symbolisiert den Glanz dieser Reise, die diesen Sommer zum Strahlen bringt. Die Fahrzeuge von HONGQI erobern stolz den Nürnburgring, der auch als Ring der Wahrheit und als grüne Hölle bezeichnet wird, und sorgen für einen glänzenden Auftritt der Automobile chinesischer Herkunft. Der Besuch im Mercedes-Benz Museum in Stuttgart führt zurück zu den Anfängen des Automobils und ist zündender Funke der Zukunft und Verbeugung vor der Vergangenheit zugleich. Der HONGQI bezwingt furchtlos das anspruchsvolle alpine Terrain und stellt damit seine Kompetenzen unter Beweis, selbst extreme Umgebungen bravourös zu meistern. Während sich die China-Frankreich-Tour 2024 ihrem Ziel nähert, schwingen sich chinesische Automobilhersteller in immer neue Höhen empor. Nach Jahrzehnten im Zeichen des Wachstums und der Entwicklung ist HONGQI nicht mehr nur eine Automarke, sondern hat sich zu einer strahlenden Marke Chinas gewandelt. Als Pionier der chinesischen Automobilbranche wird FAW HONGQI auch weiterhin eine Vorreiterrolle spielen und die Internationalisierung der heimischen Automarken vorantreiben. Kontakt: Name: Wang Ying

Email: hq-callcenter@faw.com.cn

Telefon: +86 18810777578 Quelle: HONGQI Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

